И, конечно, разборки с болбоем в Химках.

Драмы на последних минутах и проблемы с пожарными. Самый непредсказуемый тур в Первой лиге

14-й тур Мелбет Первой лиги можно смело называть самым непредсказуемым в этом сезоне. Практически в каждом матче исход решался на последних минутах, что в одном из случаев чуть не привело к драке и огромному скандалу.

Событие тура: победный гол «Акрона» на 90+7-й минуте матча с «Родиной»

Матч, который по всем временным раскладам должен был закончиться ничьей, обернулся для «Родины» кошмарным провалом. Москвичи перед игрой уволили главного тренера Дмитрия Парфёнова, подняв на эту должность из второй команды Франка Артигу. Испанец долгое время работал в молодёжных командах «Барселоны», а теперь принялся выправлять провальное положение «Родины» в таком многообещающем для неё сезоне.

С первых минут матч на «Сапсан-Арене» пошёл наперекосяк. На пути к стадиону сломалась пожарная машина, без которой проводить игру нельзя по регламенту. Из-за ожидания новой пожарной бригады начало матча было перенесёно с 20:00 на 20:45 воскресенья.

Но случившееся на последних минутах матча перекрывает всё, что было до этого.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Пошла 90+7-я минута матча. «Акрон» получил право на штрафной с левого фланга. Подача и удар головой Антона Килина, с которым справился Ринат Шакеров. Мяч после спасения вратаря попал в перекладину и отлетел в поле, где в результате борьбы двух игроков вновь угодил в каркас ворот. После второго рикошета мяч прилетел к Ивану Чудину, который с третьей попытки заколотил его в ворота.

Чудовищная концовка для «Родины», которая перед началом сезона ставила задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу. 17 очков в 14 турах и 12-я строчка в турнирной таблице пока говорят об обратном.

«Акрон», напротив, вернулся на победную линию и благодаря трём очкам закрепился на четвёртой строчке.

Гол тура: Илья Мосейчук («Кубань»)

Не случись события последних минут в матче «Акрона» и «Родины», безусловно, развязка игры между «Кубанью» и «Торпедо» стала бы самой запоминающейся в этом туре.

69-я минута: Илья Мосейчук забивает первый гол в матче и выводит «Кубань» вперёд.

89-я минута: Илья Стефанович сравнивает счёт и дарит «Торпедо» хорошие шансы на ничью.

89-я минута: проходит несколько секунд, и Илья Мосейчук сравнивает счёт, исполнив потрясающий удар с линии штрафной.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Кубань» осталась на предпоследней строчке, но теперь оторвалась на три очка от идущего последним «Волгаря». Про дела «Торпедо» говорить сложно: статус провального сезона в год 100-летия всё ближе.

Другие матчи 14-го тура Первой лиги:

«Химки» — «Енисей»

Третья победа в пяти матчах для команды Андрея Талалаева помогает «Химкам» держаться в тройке лучших в Первой лиге, сохраняя отличный настрой для выполнения задачи по возвращению в РПЛ. Три очка были добыты во встрече с «Енисеем», продолжающим падение по турнирной таблице. Теперь красноярская команда лишь в одном очке от зоны вылета.

А ведь в прошлом сезоне «Енисей» играл в стыковых матчах и имел все шансы вернуться в элитный дивизион России спустя несколько лет. Теперь задача номер один — не опуститься ещё ниже.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Ну а ситуация, произошедшая между вратарём «Енисея» и болбоем в концовке матча, не красит никого. Есть стойкое ощущение, что после таких инцидентов ребятам, подающим мячи, нужно уделить особое внимание.

«Тюмень» — «Волгарь»

Тур Первой лиги, приучивший нас к голам на последних минутах, подарил подобный сценарий и в матче на стадионе «Геолог».

Победный мяч Ильи Порохова позволил «Тюмени» остаться в числе сильнейших команд лиги и не отпустить вперёд соперников, занимающих те самые заветные четыре места.

«Волгарь» же, наоборот, только глубже засел на последней строчке. Вторая лига для Астрахани всё ближе, туров для спасения — всё меньше.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Алания» — «Ленинградец»

Кажется, это та самая пресловутая победа на классе. «Алания» не особо превосходила соперника, находящегося в зоне вылета, но свои три очка забрала.

Во втором туре кряду голом отметился арендованный у «Пари НН» Вячеслав Кротов. Форвард не был нужен нижегородской команде, а «Алании» пришёлся в самый раз. Три очка, позволившие сохранить первое место в турнирной таблице.

«Динамо» — «Черноморец»

Один из лидеров чемпионата чуть было не потерял очки в матче с главным специалистом по ничьим «Черноморцем». Но в дело вновь вступила магия 14-го тура. Единственный гол был забит на 90+3-й минуте! Отличился полузащитник «Динамо» Залимхан Юсупов, реализовав пенальти.

Махачкалинская команда остаётся на втором месте, отставая от «Алании» лишь на одно очко. Борьба за чемпионство в самом разгаре.

«Черноморец» же в трёх очках от зоны вылета. Команда Константина Зырянова приучила к неуступчивому стилю, но ей ещё предстоит борьба за выживание. Сможет ли клуб из Новороссийска не вылететь в первый же сезон после повышения?

«Сокол» — «Нефтехимик»

Ничья с разными последствиями для команд: «Нефтехимик» смог оторваться на два очка от зоны вылета, а «Сокол», выдавший мощное начало сезона, опустился в середину таблицы.

Дела в последних матчах у саратовской команды складываются не лучшим образом, но перед зимней паузой ещё есть шесть туров, чтобы вернуться к прежним позициям.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«КАМАЗ» — «Шинник»

Самую убедительную победу в 14-м туре одержала команда из Набережных Челнов. «КАМАЗ» не оставил шансов «Шиннику», вылетевшему из топ-5 команд лиги.

Дела у «КАМАЗа» складываются чуть лучше: команда приблизилась к сопернику по туру на расстояние одного очка.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»

Команды, открывшие программу однодневного тура, решили все вопросы буквально за несколько минут.

А Джонатан Окоронкво в этом туре забил уже восьмой мяч в чемпионате, выйдя по этому показателю на единоличное первое место. Права на футболиста по-прежнему принадлежат «Краснодару».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».