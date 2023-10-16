Турция — на чемпионате Европы! Команда Монтеллы оставит за бортом бронзового призёра ЧМ?

Теперь судьба поездки Луки Модрича на Евро-2024 не в его руках.

Группа D – одна из самых волнующих в отборочном цикле Евро-2024. За выход в финальный турнир борются сразу три команды – Турция, Хорватия и Уэльс (Армения почти отвалилась). Большую интригу носили предстоящие встречи турок с Латвией и хорватов с валлийцами.

Турция мощно повысила свои шансы на Евро-2024 после победы в 7-м туре над Хорватией в гостях – 1:0. Турки в случае победы выходили на чемпионат Европы уже по итогам матча с Латвией. Поэтому Винченцо Монтелла выпустил максимально сильнейший на данную секунду состав.

Турция сразу начала активное давление на ворота Латвии. Латвийцы в прошлом туре сенсационно обыграли Армению (2:0) и на кураже старались отвечать туркам. Но так и не создали реальной опасности. А вот хозяева на 21-й минуте забили курьёзный гол: доставили мяч в штрафную Латвии, с ним оказался капитан Хакан Чалханоглу: но он не смог нанести нормальный удар, а вот на добивании успешно сыграл Юнус Акгюн. Правда, на помощь судье пришёл VAR. В итоге мяч отменили из-за офсайда Чалханоглу.

Но это никак не снизило градус игры. Турки полностью её контролировали, создавая опасность у ворот Латвии. Где-то спасала оборона гостей, где-то выручал каркас ворот. Например, в конце первого тайма защитник Абдулкерим Бардакчи пробил в перекладину после навеса Чалханоглу. По итогам 45 минут Турция так и не смогла открыть счёт, владея подавляющим преимуществом.

Турция — Латвия — 4:0 Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images

В перерыве оба тренера сделали по замене. Но ни тактические, ни кадровые решения не повлияли на ход встречи. Турция была агрессивна, а Латвия преимущественно оборонялась. Давление хозяев всё же вылилось в конкретику. На 58-й минуте красивый мяч забил Юнус Акгюн. Защитник Дженк Озкачар прострелил в центр, а вингер нанёс удар в левый угол ворот Латвии. 1:0 – и стало полегче.

После забитого гола Турция раскрепостилась ещё сильнее. Из-за этого Латвия даже поймала пару опасных моментов. Сначала Икауниекс пробил головой по воротам Чакыра, но вратаря спас находившийся на линии Озджан. А затем форвард Роберт Ульдрикис перебрасывал голкипера, войдя в штрафную, но не справился с задачей.

Турция, несмотря на опасность у своих ворот, не отошла назад, а продолжила давление. И это принесло успех. На 83-й минуте вышедший на замену форвард Дженк Тосун головой замкнул подачу Акайдына. Вопросы о победителе по сути были сняты.

Турция — Латвия — 4:0 Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images

Спустя четыре минуты Турция забила ещё один гол. В быстрой атаке Юсуф Сары сделал красивый пас на Керема Актюркоглу, а тот перебросил голкипера Роберта Озолса и сделал счёт разгромным – 3:0.

Думаете, это всё? Нет! На 90+2-й минуте Турция убежала ещё в одну атаку. Тосун получил пас в центре штрафной и во второй раз поразил ворота Латвии. Красивая победа турок, выводящая их на Евро.

Теперь главная интрига группы D – кто выйдет вместе с Турцией на чемпионат Европы? У Уэльса и Хорватии после шести туров по 10 очков. Валлийцы едут в гости к Армении, а затем примут как раз турок. У Хорватии – выезд в Латвию и домашняя игра с армянами. Календарь Уэльса чуть сложнее. Именно Турция во многом решит их судьбу в последнем туре. Но для команды Монтеллы задача уже решена – ждём Турцию на турнире в Германии.