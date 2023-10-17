«Это очень плохо. Теперь зависим от других». Хорватия рискует пролететь мимо Евро-2024

Ещё неделю назад всё было нормально. Игроки сборной Хорватии готовились к двум новым встречам отбора с внутренней уверенностью — уже в октябре они обеспечат себе место в финальной части Евро-2024. Ведь недавние полуфиналисты чемпионата мира шли на первом месте и потеряли за четыре матча только два очка. Какие тут могут быть сомнения?

Но потом начался кошмар. Сначала поражение 0:1 от Турции с безобразной игрой и отсутствием опасных моментов. Потом — 1:2 от Уэльса. Да, получилось забить, но сценарий такой же: большое преимущество в контроле мяча, при этом аморфность в атаке, странные косяки в обороне и резкая потеря баланса. Хорватия не понравилась никому. И в день, когда Турция официально оформила себе путевку в Германию, команда Златко Далича скатилась на третью строчку в таблице.

Провал признал и главный тренер.

Златко Далич главный тренер сборной Хорватии «Это заслуженное поражение. Уэльс был лучше, агрессивнее, проявлял больше желания и успешно справлялся со всеми ситуациями. У нас есть проблемы в атаке: нам не хватает идей. Это очень плохо. Теперь мы зависим от других. Я виноват, потому что мог лучше подготовить команду. Мы должны поднять голову и извиниться. Ситуация плохая. Ждём следующих матчей и рассчитываем не только на себя. Надеемся, что некоторые футболисты оправятся от травм. У нас много проблем. Для нас нынешнюю ситуацию можно описать фразой «сделай или умри».

Травмы действительно огромная проблема для Хорватии. Ключевая потеря — Иван Перишич, который получил разрыв крестообразных связок на тренировке «Тоттенхэма». Он приехал в расположение команды, чтобы поддержать парней. Но присутствие вне поля — совсем не то же, что на нём. Все прекрасно знают, что Перишич наравне с Модричем лидер команды. Однако если Лука отвечает за порядок в центре, то Иван — за темп на фланге. Без него атака Хорватии напоминала замедленную съёмку. Мало кто понимал, на какой скорости открываться — из-за этого нарушилась вся структура. Восемь ударов в створ за 180 минут. Такого у команды не было давно.

Иван Перишич Фото: ХОРВАТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

При этом потеря Перишича не единственная. Также мимо октябрьских матчей пролетели Петкович и Крамарич — сильнейшие атакующие игроки. Плюс Ливая. Так что не удивляйтесь, почему в обоих матчах Муса из «Бенфики» бестолково носился впереди в ожидании паса и вообще не понимал, куда двигается мяч. Да, порой за счёт индивидуального мастерства получалось что-то создавать, но это скорее было исключением.

Потух и Модрич. Сложно тянуть команду в одиночку, особенно если сам находишься не в идеальном состоянии. Не секрет, что хорват играет за «Реал» меньше, чем в прошлом сезоне. Это его тревожит. Появляются слухи, что зимой Лука может переехать в США. Так что головой он вряд ли полноценно переключился на сборную. А когда вокруг ещё и не до конца понятные партнёры, задача усложняется.

Также Далич не угадал с выбором пары для Гвардиола в центре обороны. С Турцией там сыграл Шутало — ещё куда ни шло. Но с Уэльсом вышел Вида — и ошибся в моменте с первым голом. Понятно, что всё это нюансы. Более важное впечатление: хорваты в обоих матчах словно вышли играть на ничью. С внутренней установкой: да, у нас куча потерь, мы не в идеальной форме, поэтому будем держать мяч, сбавим темп, заберём пару очков и останемся в лидерах. Не сработало. Если подобная задача и сидела внутри, то соперники её быстро решили. Даже имея статус одной из лучших команд в мире, ты не имеешь права выглядеть таким образом. Это всегда ведёт к провалу.

Теперь расклад в группе следующий:

Турнирная таблица

Теоретически ещё три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Хорватии надо побеждать Армению с Латвией и рассчитывать на потерю очков соперников. А Уэльсу — Армению и Турцию. Ключевое — теперь не всё зависит от хорватов. В случае если Уэльс больше не потеряет очки, именно он квалифицируется на Евро-2024.