Соперника сборной России нет в топ-100 рейтинга ФИФА. Но нас обыгрывали и такие команды

16 октября сборная России проведёт контрольный матч с Кенией. Африканская команда сейчас занимает 109-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России в новейшей истории довольно часто играла против соперников, которые оказались за пределами первой сотни. Как правило, наша команда громила такие сборные, но были и неприятные матчи.

29 марта 2003 года. Албания — Россия — 3:1. Отбор на ЧМ-2002

Состав сборной России: Овчинников, Нижегородов, Игнашевич, А. Березуцкий, Гусев (Бесчастных, 55), Смертин (Яновский, 72), Алдонин, Лоськов, Точилин (Каряка, 46), Семак, Кержаков.

Тренер: Валерий Газзаев. Овчинников, Нижегородов, Игнашевич, А. Березуцкий, Гусев (Бесчастных, 55), Смертин (Яновский, 72), Алдонин, Лоськов, Точилин (Каряка, 46), Семак, Кержаков.

Первое поражение от соперника, не входящего даже в первую сотню мирового рейтинга, сборная России потерпела в Албании. За пять месяцев до этого команда Валерия Газзаева спокойно разобралась с соперником в Волгограде — 4:1. Тогда албанцы занимали 95-ю строчку в рейтинге ФИФА, а на момент второго матча уже покинули сотню (располагались на 101-й строчке). Казалось, у россиян снова не возникнет никаких проблем, а на деле команду ждал оглушительный провал. Это при том, что соперник ещё и пенальти не реализовал в начале матча.

Единственный мяч в составе сборной России забил Андрей Каряка — он сравнял счёт на 77-й минуте. После этого команда Газзаева пропустила два мяча и потерпела первое поражение в отборе. Сам тренер после матча раскритиковал работу судейской бригады бельгийца Поля Аллартса. «Мы не должны были проигрывать этот матч. А результат, по моему мнению, сделал судья. Второй и третий голы нам забили с нарушением правил. Арбитр вообще допустил немало ошибок в пользу соперников», — заявил Газзаев после игры.

Валерий Газзаев тренировал сборную России в период с 2002 по 2003 год Фото: РИА Новости

14 октября 2009 года. Азербайджан — Россия — 1:1. Отбор на ЧМ-2010

Состав сборной России: Акинфеев, Янбаев, Игнашевич, А. Березуцкий, Билялетдинов, Быстров, (Бухаров, 64), Семак, Ребко (Денисов, 64), Дзагоев, Торбинский, Аршавин.

Тренер: Гус Хиддинк. Акинфеев, Янбаев, Игнашевич, А. Березуцкий, Билялетдинов, Быстров, (Бухаров, 64), Семак, Ребко (Денисов, 64), Дзагоев, Торбинский, Аршавин.

Сборная России провела заключительный матч отборочного цикла ЧМ-2010 в Баку. Соперник на тот момент занимал всего лишь 139-е место в мировом рейтинге. Россияне открыли счёт в первом тайме благодаря стараниям Андрея Аршавина, однако хозяева отыгрались после перерыва. В концовке Сергей Игнашевич не реализовал пенальти, и матч завершился вничью. Хиддинк после игры отметил, что его команда должна была увозить из Баку победу. И предложил оценить общий результат по итогам ноябрьских матчей. «Окончательно оценивать наши успехи в отборочном турнире можно будет только тогда, когда мы завоюем путевку на чемпионат мира», — сказал голландец. Но вместо поездки в ЮАР нашу команду ждал кошмар в Мариборе.

Андрей Аршавин (справа) ведёт борьбу с игроком сборной Азербайджана Фото: TASS

14 августа 2013 года. Северная Ирландия — Россия — 1:0. Отбор на ЧМ-2014

Состав сборной России: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Денисов, Файзулин, Быстров, Кержаков (Дзюба, 46), Дзагоев (Черышев, 46, Самедов, 52).

Тренер: Фабио Капелло. и: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Денисов, Файзулин, Быстров, Кержаков (Дзюба, 46), Дзагоев (Черышев, 46, Самедов, 52).

Летом 2013 года сборная России провела удивительный матч в Белфасте. Команда Фабио Капелло влетела сопернику, занимающему 109-е место в мировом рейтинге. Ещё больше вогнал в уныние тот факт, что за весь матч сборная не нанесла ни одного удара в створ. И наверняка эту игру не хочет вспоминать Денис Черышев, который вышел на поле в перерыве, а уже через шесть минут получил травму. «На поле была команда, которая играла намного быстрее сборной России. У нас не получилось продемонстрировать те же качества», — резюмировал после матча Капелло.

Артём Дзюба (справа) в матче со сборной Северной Ирландии Фото: Alex Livesey/Getty Images

15 октября 2013 года. Азербайджан — Россия — 1:1. Отбор на ЧМ-2014

Состав сборной России: Акинфеев, Козлов, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Глушаков, Файзулин (Шатов, 46), Самедов (Мамаев, 82), Кержаков, Кокорин.

Тренер: Фабио Капелло. Акинфеев, Козлов, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Глушаков, Файзулин (Шатов, 46), Самедов (Мамаев, 82), Кержаков, Кокорин.

Через два месяца сборная России закроет отборочный цикл ЧМ-2014 гостевым матчем в Баку. И снова не справится с соперником, который оказался за пределами первой сотни рейтинга, а именно на 107-й строчке. Любопытно, что на том матче работала бригада Милорада Мажича, который сейчас отвечает за российское судейство. Россия открыла счёт усилиями Романа Широкова, а пропустила уже на самых последних минутах. Впрочем, этого результата хватило, чтобы опередить Португалию и поехать на чемпионата мира. «Очень доволен этим отборочным циклом, — утверждал Капелло. — Мы сумели стать первыми в группе и показали футбол достойного уровня во всех встречах, кроме игры в Белфасте. Хороший матч получился и сегодня».

Футболисты сборной России (в красной форме) обороняются в Баку Фото: TASS

12 октября 2014 года. Россия — Молдавия — 1:1. Отбор на Евро-2016

Состав сборной России: Акинфеев, Паршивлюк, В. Березуцкий, Игнашевич, Гранат, Ионов (Щенников, 75), Глушаков, Дзагоев, Черышев (Полоз, 62), Кержаков (Оздоев,46), Дзюба.

Тренер: Фабио Капелло. Акинфеев, Паршивлюк, В. Березуцкий, Игнашевич, Гранат, Ионов (Щенников, 75), Глушаков, Дзагоев, Черышев (Полоз, 62), Кержаков (Оздоев,46), Дзюба.

Ещё один неудачный матч сборной при Капелло. На 73-й минуте Артём Дзюба реализовал пенальти — казалось, команда своего уже не упустит. Но буквально сразу же мяч оказался в наших воротах. Розыгрыш углового привёл к голу Александра Епуряну, у которого богатый опыт игры в России. «Одна ошибка решила всё, — подвёл итог матча Дзюба. — Мы всю игру доминировали, в результате получили оплеуху. Огромное спасибо всем болельщикам, что пришли. Хоть они нас и освистывали. Наверное, надо быть к нам немного терпимее». Молдавия на тот момент занимала 105-е место в рейтинге ФИФА.

Денис Черышев (слева) не помог сборной России обыграть Молдавию Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

31 марта 2015 года. Россия — Казахстан — 0:0. Товарищеский матч

Состав сборной России: Лодыгин, Козлов, Новосельцев, В. Березуцкий (Зобнин, 22), Камболов, Щенников (Набиуллин, 71), Торбинский (Давыдов, 63), Рязанцев (Оздоев, 46), Самедов, Канунников (Ефремов, 80), Дзюба (Портнягин, 46).

Тренер: Фабио Капелло. Лодыгин, Козлов, Новосельцев, В. Березуцкий (Зобнин, 22), Камболов, Щенников (Набиуллин, 71), Торбинский (Давыдов, 63), Рязанцев (Оздоев, 46), Самедов, Канунников (Ефремов, 80), Дзюба (Портнягин, 46).

Казахстан на момент матча занимал 138-е место в рейтинге, а сборной руководил Юрий Красножан. Капелло, в свою очередь, решил проверить в деле резерв и выпустил на поле экспериментальный состав. В итоге зрители в Химках голов так и не увидели. Любопытно, что Казахстан превзошёл хозяев и по ударам (16–10), и по ударам в створ (6–2), и по угловым (10–6). «Игра получилась такой, какой мы её ожидали, — утверждал Капелло. — Было важно посмотреть новичков. В первом тайме удалось создать несколько моментов. Во втором игра, пожалуй, не получилась».

Нападающий сборной России Артём Дзюба Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

12 ноября 2020 года. Молдавия — Россия — 0:0. Товарищеский матч

Состав сборной России: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков (Кудряшов, 68), Кузяев (Обляков, 53), Фомин, Ал. Миранчук (Ант. Миранчук, 68), Ионов (Кучаев, 46), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).

Тренер: Станислав Черчесов. Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков (Кудряшов, 68), Кузяев (Обляков, 53), Фомин, Ал. Миранчук (Ант. Миранчук, 68), Ионов (Кучаев, 46), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).

Ещё один товарищеский матч из нашего списка. Игра со 175-й сборной рейтинга ФИФА получилась достаточно скучной, хотя россияне и нанесли 18 ударов. Кстати, в том матче за сборную дебютировали сразу три футболиста ЦСКА — Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев. Пожалуй, это всё хорошее, что было в игре. В остальном — унылая «нулёвка», и огорчение как от результата, так и от игры. Журналисты после матча охарактеризовали футбол в исполнении сборной нежным. «Век живи — век учись. Я слышал про искренний футбол, теперь узнал о нежном. Мы готовились по одному плану, но жизнь внесла свои коррективы — есть травмированные, кто-то не приехал из-за тестов на коронавирус», — говорил после матча Черчесов.

Александр Соболев (слева) в матче со сборной Молдавии Фото: Михаил Шапаев / РФС

17 ноября 2022 года. Таджикистан — Россия — 0:0. Товарищеский матч

Состав сборной России: Селихов (Песьяков, 46, Шунин, 53), Макарчук, Осипенко (Сычевой, 46), Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Ант. Миранчук, Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Захарян, 46), Садулаев (Мостовой, 79).

Тренер: Валерий Карпин. : Селихов (Песьяков, 46, Шунин, 53), Макарчук, Осипенко (Сычевой, 46), Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Ант. Миранчук, Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Захарян, 46), Садулаев (Мостовой, 79).

В конце 2022 года сборная России провела несколько товарняков с азиатскими сборными. Команда Таджикистана на момент проведения матча занимала только 108-е место в рейтинге ФИФА. Встреча на искусственном газоне в Душанбе не порадовала голами, а вратарь Сергей Песьяков получил травму буквально через несколько минут после выхода на замену. «Я удовлетворён тем, что видел в первом тайме, — подвёл итог матча Карпин. — Не хватало реализации, завершения, последнего паса. Но у всех горели глаза. Никто ноги не убирал. Цель победить? В моём понимании кровь из носу победить нет цели. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы».

Арсен Захарян в матче с Таджикистаном Фото: Михаил Шапаев / РФС

Все матчи сборной России с соперниками не из топ-100 рейтинга ФИФА