Соперника сборной России нет в топ-100 рейтинга ФИФА. Но нас обыгрывали и такие команды

16 октября сборная России проведёт контрольный матч с Кенией. Африканская команда сейчас занимает 109-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России в новейшей истории довольно часто играла против соперников, которые оказались за пределами первой сотни. Как правило, наша команда громила такие сборные, но были и неприятные матчи.
29 марта 2003 года. Албания — Россия — 3:1. Отбор на ЧМ-2002
Тренер: Валерий Газзаев.
Первое поражение от соперника, не входящего даже в первую сотню мирового рейтинга, сборная России потерпела в Албании. За пять месяцев до этого команда Валерия Газзаева спокойно разобралась с соперником в Волгограде — 4:1. Тогда албанцы занимали 95-ю строчку в рейтинге ФИФА, а на момент второго матча уже покинули сотню (располагались на 101-й строчке). Казалось, у россиян снова не возникнет никаких проблем, а на деле команду ждал оглушительный провал. Это при том, что соперник ещё и пенальти не реализовал в начале матча.
Единственный мяч в составе сборной России забил Андрей Каряка — он сравнял счёт на 77-й минуте. После этого команда Газзаева пропустила два мяча и потерпела первое поражение в отборе. Сам тренер после матча раскритиковал работу судейской бригады бельгийца Поля Аллартса. «Мы не должны были проигрывать этот матч. А результат, по моему мнению, сделал судья. Второй и третий голы нам забили с нарушением правил. Арбитр вообще допустил немало ошибок в пользу соперников», — заявил Газзаев после игры.
Валерий Газзаев тренировал сборную России в период с 2002 по 2003 год
Фото: РИА Новости
14 октября 2009 года. Азербайджан — Россия — 1:1. Отбор на ЧМ-2010
Тренер: Гус Хиддинк.
Сборная России провела заключительный матч отборочного цикла ЧМ-2010 в Баку. Соперник на тот момент занимал всего лишь 139-е место в мировом рейтинге. Россияне открыли счёт в первом тайме благодаря стараниям Андрея Аршавина, однако хозяева отыгрались после перерыва. В концовке Сергей Игнашевич не реализовал пенальти, и матч завершился вничью. Хиддинк после игры отметил, что его команда должна была увозить из Баку победу. И предложил оценить общий результат по итогам ноябрьских матчей. «Окончательно оценивать наши успехи в отборочном турнире можно будет только тогда, когда мы завоюем путевку на чемпионат мира», — сказал голландец. Но вместо поездки в ЮАР нашу команду ждал кошмар в Мариборе.
Андрей Аршавин (справа) ведёт борьбу с игроком сборной Азербайджана
Фото: TASS
14 августа 2013 года. Северная Ирландия — Россия — 1:0. Отбор на ЧМ-2014
Тренер: Фабио Капелло.
Летом 2013 года сборная России провела удивительный матч в Белфасте. Команда Фабио Капелло влетела сопернику, занимающему 109-е место в мировом рейтинге. Ещё больше вогнал в уныние тот факт, что за весь матч сборная не нанесла ни одного удара в створ. И наверняка эту игру не хочет вспоминать Денис Черышев, который вышел на поле в перерыве, а уже через шесть минут получил травму. «На поле была команда, которая играла намного быстрее сборной России. У нас не получилось продемонстрировать те же качества», — резюмировал после матча Капелло.
Артём Дзюба (справа) в матче со сборной Северной Ирландии
Фото: Alex Livesey/Getty Images
15 октября 2013 года. Азербайджан — Россия — 1:1. Отбор на ЧМ-2014
Тренер: Фабио Капелло.
Через два месяца сборная России закроет отборочный цикл ЧМ-2014 гостевым матчем в Баку. И снова не справится с соперником, который оказался за пределами первой сотни рейтинга, а именно на 107-й строчке. Любопытно, что на том матче работала бригада Милорада Мажича, который сейчас отвечает за российское судейство. Россия открыла счёт усилиями Романа Широкова, а пропустила уже на самых последних минутах. Впрочем, этого результата хватило, чтобы опередить Португалию и поехать на чемпионата мира. «Очень доволен этим отборочным циклом, — утверждал Капелло. — Мы сумели стать первыми в группе и показали футбол достойного уровня во всех встречах, кроме игры в Белфасте. Хороший матч получился и сегодня».
Футболисты сборной России (в красной форме) обороняются в Баку
Фото: TASS
12 октября 2014 года. Россия — Молдавия — 1:1. Отбор на Евро-2016
Тренер: Фабио Капелло.
Ещё один неудачный матч сборной при Капелло. На 73-й минуте Артём Дзюба реализовал пенальти — казалось, команда своего уже не упустит. Но буквально сразу же мяч оказался в наших воротах. Розыгрыш углового привёл к голу Александра Епуряну, у которого богатый опыт игры в России. «Одна ошибка решила всё, — подвёл итог матча Дзюба. — Мы всю игру доминировали, в результате получили оплеуху. Огромное спасибо всем болельщикам, что пришли. Хоть они нас и освистывали. Наверное, надо быть к нам немного терпимее». Молдавия на тот момент занимала 105-е место в рейтинге ФИФА.
Денис Черышев (слева) не помог сборной России обыграть Молдавию
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
31 марта 2015 года. Россия — Казахстан — 0:0. Товарищеский матч
Тренер: Фабио Капелло.
Казахстан на момент матча занимал 138-е место в рейтинге, а сборной руководил Юрий Красножан. Капелло, в свою очередь, решил проверить в деле резерв и выпустил на поле экспериментальный состав. В итоге зрители в Химках голов так и не увидели. Любопытно, что Казахстан превзошёл хозяев и по ударам (16–10), и по ударам в створ (6–2), и по угловым (10–6). «Игра получилась такой, какой мы её ожидали, — утверждал Капелло. — Было важно посмотреть новичков. В первом тайме удалось создать несколько моментов. Во втором игра, пожалуй, не получилась».
Нападающий сборной России Артём Дзюба
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
12 ноября 2020 года. Молдавия — Россия — 0:0. Товарищеский матч
Тренер: Станислав Черчесов.
Ещё один товарищеский матч из нашего списка. Игра со 175-й сборной рейтинга ФИФА получилась достаточно скучной, хотя россияне и нанесли 18 ударов. Кстати, в том матче за сборную дебютировали сразу три футболиста ЦСКА — Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев. Пожалуй, это всё хорошее, что было в игре. В остальном — унылая «нулёвка», и огорчение как от результата, так и от игры. Журналисты после матча охарактеризовали футбол в исполнении сборной нежным. «Век живи — век учись. Я слышал про искренний футбол, теперь узнал о нежном. Мы готовились по одному плану, но жизнь внесла свои коррективы — есть травмированные, кто-то не приехал из-за тестов на коронавирус», — говорил после матча Черчесов.
Александр Соболев (слева) в матче со сборной Молдавии
Фото: Михаил Шапаев / РФС
17 ноября 2022 года. Таджикистан — Россия — 0:0. Товарищеский матч
Тренер: Валерий Карпин.
В конце 2022 года сборная России провела несколько товарняков с азиатскими сборными. Команда Таджикистана на момент проведения матча занимала только 108-е место в рейтинге ФИФА. Встреча на искусственном газоне в Душанбе не порадовала голами, а вратарь Сергей Песьяков получил травму буквально через несколько минут после выхода на замену. «Я удовлетворён тем, что видел в первом тайме, — подвёл итог матча Карпин. — Не хватало реализации, завершения, последнего паса. Но у всех горели глаза. Никто ноги не убирал. Цель победить? В моём понимании кровь из носу победить нет цели. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы».
Арсен Захарян в матче с Таджикистаном
Фото: Михаил Шапаев / РФС
Все матчи сборной России с соперниками не из топ-100 рейтинга ФИФА
|Дата
|Соперник
|Счёт
|Статус матча
|Место
|14 апреля 1993 года
|Люксембург
|4:0
|Отбор ЧМ-1994
|105-е
|12 октября 1994 года
|Сан-Марино
|4:0
|Отбор Евро-1996
|133-е
|6 мая 1995 года
|Фарерские острова
|3:0
|Отбор Евро-1996
|136-е
|7 июня 1995 года
|Сан-Марино
|7:0
|Отбор Евро-1996
|133-е
|6 сентября 1995 года
|Фарерские острова
|5:2
|Отбор Евро-1996
|126-е
|10 ноября 1996 года
|Люксембург
|4:0
|Отбор ЧМ-1998
|122-е
|30 апреля 1997 года
|Люксембург
|3:0
|Отбор ЧМ-1998
|131-е
|31 марта 1999 года
|Андорра
|6:1
|Отбор Евро-2000
|164-е
|8 сентября 1999 года
|Андорра
|2:1
|Отбор Евро-2000
|155-е
|11 октября 2000 года
|Люксембург
|3:0
|Отбор ЧМ-2002
|135-е
|28 марта 2001 года
|Фарерские острова
|1:0
|Отбор ЧМ-2002
|119-е
|6 июня 2001 года
|Люксембург
|2:1
|Отбор ЧМ-2002
|142-е
|5 сентября 2001 года
|Фарерские острова
|3:0
|Отбор ЧМ-2002
|122-е
|29 марта 2003 года
|Албания
|1:3
|Отбор Евро-2004
|101-е
|18 августа 2004 года
|Литва
|4:3
|Товарищеский
|116-е
|9 октября 2004 года
|Люксембург
|4:0
|Отбор ЧМ-2006
|155-е
|26 марта 2005 года
|Лихтенштейн
|2:1
|Отбор ЧМ-2006
|144-е
|3 сентября 2005 года
|Лихтенштейн
|2:0
|Отбор ЧМ-2006
|139-е
|8 октября 2005 года
|Люксембург
|5:1
|Отбор ЧМ-2006
|155-е
|11 октября 2006 года
|Эстония
|2:0
|Отбор Евро-2008
|102-е
|24 марта 2007 года
|Эстония
|2:0
|Отбор Евро-2008
|106-е
|2 июня 2007 года
|Андорра
|4:0
|Отбор Евро-2008
|161-е
|21 ноября 2007 года
|Андорра
|1:0
|Отбор Евро-2008
|173-е
|23 мая 2008 года
|Казахстан
|6:0
|Товарищеский
|122-е
|28 марта 2009 года
|Азербайджан
|2:0
|Отбор ЧМ-2010
|134-е
|1 апреля 2009 года
|Лихтенштейн
|1:0
|Отбор ЧМ-2010
|151-е
|5 сентября 2009 года
|Лихтенштейн
|3:0
|Отбор ЧМ-2010
|154-е
|14 октября 2009 года
|Азербайджан
|1:1
|Отбор ЧМ-2010
|139-е
|3 сентября 2010 года
|Андорра
|2:0
|Отбор Евро-2012
|201-е
|11 октября 2011 года
|Андорра
|6:0
|Отбор Евро-2012
|201-е
|7 сентября 2012 года
|Северная Ирландия
|2:0
|Отбор ЧМ-2014
|129-е
|16 октября 2012 года
|Азербайджан
|1:0
|Отбор ЧМ-2014
|111-е
|14 августа 2013 года
|Северная Ирландия
|0:1
|Отбор ЧМ-2014
|109-е
|6 сентября 2013 года
|Люксембург
|4:1
|Отбор ЧМ-2014
|140-е
|11 октября 2013 года
|Люксембург
|4:0
|Отбор ЧМ-2014
|126-е
|15 октября 2013 года
|Азербайджан
|1:1
|Отбор ЧМ-2014
|107-е
|8 сентября 2014 года
|Лихтенштейн
|4:0
|Отбор Евро-2016
|167-е
|12 октября 2014 года
|Молдавия
|1:1
|Отбор Евро-2016
|105-е
|31 марта 2015 года
|Казахстан
|0:0
|Товарищеский
|138-е
|8 сентября 2015 года
|Лихтенштейн
|7:0
|Отбор Евро-2016
|150-е
|9 октября 2015 года
|Молдавия
|2:1
|Отбор Евро-2016
|132-е
|26 марта 2016 года
|Литва
|3:0
|Товарищеский
|128-е
|24 марта 2019 года
|Казахстан
|4:0
|Отбор Евро-2020
|117-е
|8 июня 2019 года
|Сан-Марино
|9:0
|Отбор Евро-2020
|211-е
|9 сентября 2019 года
|Казахстан
|1:0
|Отбор Евро-2020
|112-е
|19 ноября 2019 года
|Сан-Марино
|5:0
|Отбор Евро-2020
|209-е
|12 ноября 2020 года
|Молдавия
|0:0
|Товарищеский
|175-е
|24 марта 2021 года
|Мальта
|3:1
|Отбор ЧМ-2022
|176-е
|7 сентября 2021 года
|Мальта
|2:0
|Отбор ЧМ-2022
|177-е
|11 ноября 2021 года
|Кипр
|6:0
|Отбор ЧМ-2022
|103-е
|17 ноября 2022 года
|Таджикистан
|0:0
|Товарищеский
|108-е