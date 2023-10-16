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Россия — Кения, как сборная России раньше играла против соперников не из топ-100 рейтинга ФИФА, Хиддинк, Черчесов

Соперника сборной России нет в топ-100 рейтинга ФИФА. Но нас обыгрывали и такие команды
Кирилл Закатченко
Сборная России
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Дважды наши футболисты «пролетели» в матчах с очень скромными сборными.

16 октября сборная России проведёт контрольный матч с Кенией. Африканская команда сейчас занимает 109-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России в новейшей истории довольно часто играла против соперников, которые оказались за пределами первой сотни. Как правило, наша команда громила такие сборные, но были и неприятные матчи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
16 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Кения
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Россия
Кто победит в основное время?
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29 марта 2003 года. Албания — Россия — 3:1. Отбор на ЧМ-2002

Состав сборной России: Овчинников, Нижегородов, Игнашевич, А. Березуцкий, Гусев (Бесчастных, 55), Смертин (Яновский, 72), Алдонин, Лоськов, Точилин (Каряка, 46), Семак, Кержаков.
Тренер: Валерий Газзаев.

Первое поражение от соперника, не входящего даже в первую сотню мирового рейтинга, сборная России потерпела в Албании. За пять месяцев до этого команда Валерия Газзаева спокойно разобралась с соперником в Волгограде — 4:1. Тогда албанцы занимали 95-ю строчку в рейтинге ФИФА, а на момент второго матча уже покинули сотню (располагались на 101-й строчке). Казалось, у россиян снова не возникнет никаких проблем, а на деле команду ждал оглушительный провал. Это при том, что соперник ещё и пенальти не реализовал в начале матча.

Единственный мяч в составе сборной России забил Андрей Каряка — он сравнял счёт на 77-й минуте. После этого команда Газзаева пропустила два мяча и потерпела первое поражение в отборе. Сам тренер после матча раскритиковал работу судейской бригады бельгийца Поля Аллартса. «Мы не должны были проигрывать этот матч. А результат, по моему мнению, сделал судья. Второй и третий голы нам забили с нарушением правил. Арбитр вообще допустил немало ошибок в пользу соперников», — заявил Газзаев после игры.

Валерий Газзаев тренировал сборную России в период с 2002 по 2003 год

Валерий Газзаев тренировал сборную России в период с 2002 по 2003 год

Фото: РИА Новости

14 октября 2009 года. Азербайджан — Россия — 1:1. Отбор на ЧМ-2010

Состав сборной России: Акинфеев, Янбаев, Игнашевич, А. Березуцкий, Билялетдинов, Быстров, (Бухаров, 64), Семак, Ребко (Денисов, 64), Дзагоев, Торбинский, Аршавин.
Тренер: Гус Хиддинк.

Сборная России провела заключительный матч отборочного цикла ЧМ-2010 в Баку. Соперник на тот момент занимал всего лишь 139-е место в мировом рейтинге. Россияне открыли счёт в первом тайме благодаря стараниям Андрея Аршавина, однако хозяева отыгрались после перерыва. В концовке Сергей Игнашевич не реализовал пенальти, и матч завершился вничью. Хиддинк после игры отметил, что его команда должна была увозить из Баку победу. И предложил оценить общий результат по итогам ноябрьских матчей. «Окончательно оценивать наши успехи в отборочном турнире можно будет только тогда, когда мы завоюем путевку на чемпионат мира», — сказал голландец. Но вместо поездки в ЮАР нашу команду ждал кошмар в Мариборе.

Андрей Аршавин (справа) ведёт борьбу с игроком сборной Азербайджана

Андрей Аршавин (справа) ведёт борьбу с игроком сборной Азербайджана

Фото: TASS

14 августа 2013 года. Северная Ирландия — Россия — 1:0. Отбор на ЧМ-2014

Состав сборной России: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Денисов, Файзулин, Быстров, Кержаков (Дзюба, 46), Дзагоев (Черышев, 46, Самедов, 52).
Тренер: Фабио Капелло.

Летом 2013 года сборная России провела удивительный матч в Белфасте. Команда Фабио Капелло влетела сопернику, занимающему 109-е место в мировом рейтинге. Ещё больше вогнал в уныние тот факт, что за весь матч сборная не нанесла ни одного удара в створ. И наверняка эту игру не хочет вспоминать Денис Черышев, который вышел на поле в перерыве, а уже через шесть минут получил травму. «На поле была команда, которая играла намного быстрее сборной России. У нас не получилось продемонстрировать те же качества», — резюмировал после матча Капелло.

Артём Дзюба (справа) в матче со сборной Северной Ирландии

Артём Дзюба (справа) в матче со сборной Северной Ирландии

Фото: Alex Livesey/Getty Images

15 октября 2013 года. Азербайджан — Россия — 1:1. Отбор на ЧМ-2014

Состав сборной России: Акинфеев, Козлов, В. Березуцкий, Игнашевич, Д. Комбаров, Широков, Глушаков, Файзулин (Шатов, 46), Самедов (Мамаев, 82), Кержаков, Кокорин.
Тренер: Фабио Капелло.

Через два месяца сборная России закроет отборочный цикл ЧМ-2014 гостевым матчем в Баку. И снова не справится с соперником, который оказался за пределами первой сотни рейтинга, а именно на 107-й строчке. Любопытно, что на том матче работала бригада Милорада Мажича, который сейчас отвечает за российское судейство. Россия открыла счёт усилиями Романа Широкова, а пропустила уже на самых последних минутах. Впрочем, этого результата хватило, чтобы опередить Португалию и поехать на чемпионата мира. «Очень доволен этим отборочным циклом, — утверждал Капелло. — Мы сумели стать первыми в группе и показали футбол достойного уровня во всех встречах, кроме игры в Белфасте. Хороший матч получился и сегодня».

Футболисты сборной России (в красной форме) обороняются в Баку

Футболисты сборной России (в красной форме) обороняются в Баку

Фото: TASS

12 октября 2014 года. Россия — Молдавия — 1:1. Отбор на Евро-2016

Состав сборной России: Акинфеев, Паршивлюк, В. Березуцкий, Игнашевич, Гранат, Ионов (Щенников, 75), Глушаков, Дзагоев, Черышев (Полоз, 62), Кержаков (Оздоев,46), Дзюба.
Тренер: Фабио Капелло.

Ещё один неудачный матч сборной при Капелло. На 73-й минуте Артём Дзюба реализовал пенальти — казалось, команда своего уже не упустит. Но буквально сразу же мяч оказался в наших воротах. Розыгрыш углового привёл к голу Александра Епуряну, у которого богатый опыт игры в России. «Одна ошибка решила всё, — подвёл итог матча Дзюба. — Мы всю игру доминировали, в результате получили оплеуху. Огромное спасибо всем болельщикам, что пришли. Хоть они нас и освистывали. Наверное, надо быть к нам немного терпимее». Молдавия на тот момент занимала 105-е место в рейтинге ФИФА.

Денис Черышев (слева) не помог сборной России обыграть Молдавию

Денис Черышев (слева) не помог сборной России обыграть Молдавию

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

31 марта 2015 года. Россия — Казахстан — 0:0. Товарищеский матч

Состав сборной России: Лодыгин, Козлов, Новосельцев, В. Березуцкий (Зобнин, 22), Камболов, Щенников (Набиуллин, 71), Торбинский (Давыдов, 63), Рязанцев (Оздоев, 46), Самедов, Канунников (Ефремов, 80), Дзюба (Портнягин, 46).
Тренер: Фабио Капелло.

Казахстан на момент матча занимал 138-е место в рейтинге, а сборной руководил Юрий Красножан. Капелло, в свою очередь, решил проверить в деле резерв и выпустил на поле экспериментальный состав. В итоге зрители в Химках голов так и не увидели. Любопытно, что Казахстан превзошёл хозяев и по ударам (16–10), и по ударам в створ (6–2), и по угловым (10–6). «Игра получилась такой, какой мы её ожидали, — утверждал Капелло. — Было важно посмотреть новичков. В первом тайме удалось создать несколько моментов. Во втором игра, пожалуй, не получилась».

Нападающий сборной России Артём Дзюба

Нападающий сборной России Артём Дзюба

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

12 ноября 2020 года. Молдавия — Россия — 0:0. Товарищеский матч

Состав сборной России: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков (Кудряшов, 68), Кузяев (Обляков, 53), Фомин, Ал. Миранчук (Ант. Миранчук, 68), Ионов (Кучаев, 46), Черышев (Мостовой, 66), Чалов (Соболев, 64).
Тренер: Станислав Черчесов.

Ещё один товарищеский матч из нашего списка. Игра со 175-й сборной рейтинга ФИФА получилась достаточно скучной, хотя россияне и нанесли 18 ударов. Кстати, в том матче за сборную дебютировали сразу три футболиста ЦСКА — Игорь Дивеев, Иван Обляков и Константин Кучаев. Пожалуй, это всё хорошее, что было в игре. В остальном — унылая «нулёвка», и огорчение как от результата, так и от игры. Журналисты после матча охарактеризовали футбол в исполнении сборной нежным. «Век живи — век учись. Я слышал про искренний футбол, теперь узнал о нежном. Мы готовились по одному плану, но жизнь внесла свои коррективы — есть травмированные, кто-то не приехал из-за тестов на коронавирус», — говорил после матча Черчесов.

Александр Соболев (слева) в матче со сборной Молдавии

Александр Соболев (слева) в матче со сборной Молдавии

Фото: Михаил Шапаев / РФС

17 ноября 2022 года. Таджикистан — Россия — 0:0. Товарищеский матч

Состав сборной России: Селихов (Песьяков, 46, Шунин, 53), Макарчук, Осипенко (Сычевой, 46), Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Ант. Миранчук, Пиняев (Фомин, 84), Чалов (Захарян, 46), Садулаев (Мостовой, 79).
Тренер: Валерий Карпин.

В конце 2022 года сборная России провела несколько товарняков с азиатскими сборными. Команда Таджикистана на момент проведения матча занимала только 108-е место в рейтинге ФИФА. Встреча на искусственном газоне в Душанбе не порадовала голами, а вратарь Сергей Песьяков получил травму буквально через несколько минут после выхода на замену. «Я удовлетворён тем, что видел в первом тайме, — подвёл итог матча Карпин. — Не хватало реализации, завершения, последнего паса. Но у всех горели глаза. Никто ноги не убирал. Цель победить? В моём понимании кровь из носу победить нет цели. Здесь мы делаем замены в перерыве, чтобы игроки не получили травмы».

Арсен Захарян в матче с Таджикистаном

Арсен Захарян в матче с Таджикистаном

Фото: Михаил Шапаев / РФС

Все матчи сборной России с соперниками не из топ-100 рейтинга ФИФА

ДатаСоперникСчётСтатус матчаМесто
14 апреля 1993 годаЛюксембург4:0Отбор ЧМ-1994105-е
12 октября 1994 годаСан-Марино4:0Отбор Евро-1996133-е
6 мая 1995 годаФарерские острова3:0Отбор Евро-1996136-е
7 июня 1995 годаСан-Марино7:0Отбор Евро-1996133-е
6 сентября 1995 годаФарерские острова5:2Отбор Евро-1996126-е
10 ноября 1996 годаЛюксембург4:0Отбор ЧМ-1998122-е
30 апреля 1997 годаЛюксембург3:0Отбор ЧМ-1998131-е
31 марта 1999 годаАндорра6:1Отбор Евро-2000164-е
8 сентября 1999 годаАндорра2:1Отбор Евро-2000155-е
11 октября 2000 годаЛюксембург3:0Отбор ЧМ-2002135-е
28 марта 2001 годаФарерские острова1:0Отбор ЧМ-2002119-е
6 июня 2001 годаЛюксембург2:1Отбор ЧМ-2002142-е
5 сентября 2001 годаФарерские острова3:0Отбор ЧМ-2002122-е
29 марта 2003 годаАлбания1:3Отбор Евро-2004101-е
18 августа 2004 годаЛитва4:3Товарищеский116-е
9 октября 2004 годаЛюксембург4:0Отбор ЧМ-2006155-е
26 марта 2005 годаЛихтенштейн2:1Отбор ЧМ-2006144-е
3 сентября 2005 годаЛихтенштейн2:0Отбор ЧМ-2006139-е
8 октября 2005 годаЛюксембург5:1Отбор ЧМ-2006155-е
11 октября 2006 годаЭстония2:0Отбор Евро-2008102-е
24 марта 2007 годаЭстония2:0Отбор Евро-2008106-е
2 июня 2007 годаАндорра4:0Отбор Евро-2008161-е
21 ноября 2007 годаАндорра1:0Отбор Евро-2008173-е
23 мая 2008 годаКазахстан6:0Товарищеский122-е
28 марта 2009 годаАзербайджан2:0Отбор ЧМ-2010134-е
1 апреля 2009 годаЛихтенштейн1:0Отбор ЧМ-2010151-е
5 сентября 2009 годаЛихтенштейн3:0Отбор ЧМ-2010154-е
14 октября 2009 годаАзербайджан1:1Отбор ЧМ-2010139-е
3 сентября 2010 годаАндорра2:0Отбор Евро-2012201-е
11 октября 2011 годаАндорра6:0Отбор Евро-2012201-е
7 сентября 2012 годаСеверная Ирландия2:0Отбор ЧМ-2014129-е
16 октября 2012 годаАзербайджан1:0Отбор ЧМ-2014111-е
14 августа 2013 годаСеверная Ирландия0:1Отбор ЧМ-2014109-е
6 сентября 2013 годаЛюксембург4:1Отбор ЧМ-2014140-е
11 октября 2013 годаЛюксембург4:0Отбор ЧМ-2014126-е
15 октября 2013 годаАзербайджан1:1Отбор ЧМ-2014107-е
8 сентября 2014 годаЛихтенштейн4:0Отбор Евро-2016167-е
12 октября 2014 годаМолдавия1:1Отбор Евро-2016105-е
31 марта 2015 годаКазахстан0:0Товарищеский138-е
8 сентября 2015 годаЛихтенштейн7:0Отбор Евро-2016150-е
9 октября 2015 годаМолдавия2:1Отбор Евро-2016132-е
26 марта 2016 годаЛитва3:0Товарищеский128-е
24 марта 2019 годаКазахстан4:0Отбор Евро-2020117-е
8 июня 2019 годаСан-Марино9:0Отбор Евро-2020211-е
9 сентября 2019 годаКазахстан1:0Отбор Евро-2020112-е
19 ноября 2019 годаСан-Марино5:0Отбор Евро-2020209-е
12 ноября 2020 годаМолдавия0:0Товарищеский175-е
24 марта 2021 годаМальта3:1Отбор ЧМ-2022176-е
7 сентября 2021 годаМальта2:0Отбор ЧМ-2022177-е
11 ноября 2021 годаКипр6:0Отбор ЧМ-2022103-е
17 ноября 2022 годаТаджикистан0:0Товарищеский108-е
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