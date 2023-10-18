А вот у «Динамо» всё совсем грустно.

Как топ-клубы РПЛ играют после матчей сборных. Лучше всех получается у «Спартака»

У тренеров всегда достаточно причин пожаловаться. Самые популярные: календарь, работа судей, большое количество матчей. И такое не только в России. Весь футбольный мир работает плюс-минус одинаково. Но в этом списке затерялась не менее важная история — недовольство клубных тренеров матчами сборных.

Сейчас это не самый популярный пункт как минимум в РПЛ. Отсутствие официальных матчей для российских футболистов в какой-то степени идёт в плюс. Если есть хоть минимальные травмы, Карпин и его штаб сразу отпускают игроков в клубы. Нет смысла ломаться в «товарняках» — важный тезис, который периодически повторяет тренер. Так что, кроме загадочной истории с Литвиновым, который, по мнению Абаскаля, играл в Катаре с повреждением, ничего подобного не было.

Тренеры будто спокойнее стали относиться к тому, что игроки на полторы недели уезжают в сборные. При этом никуда не делась старая проблема — адаптация обратно к клубным реалиям. Вскоре она предстоит вновь. Подобный опыт уже был в сентябре после интернациональных матчей, и не все справлялись с ситуацией идеально. В течение восьми-девяти дней команды РПЛ тогда провели по три матча. Обратимся к результатам топов, которые традиционно делегируют в сборные приличную часть состава.

«Краснодар» (2 победы, 1 ничья)

Вызваны в сборные в сентябре (9 игроков): Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Сергей Волков (все — Россия), Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — Армения), Хуниор Алонсо (Парагвай), Лукас Оласа (Уругвай), Кевин Ленини (Кабо-Верде), Джон Кордоба (Колумбия).

Вызваны в сборные в октябре (6 игроков): Матвей Сафонов, Сергей Волков (оба — Россия), Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — Армения), Хуниор Алонсо (Парагвай), Лукас Оласа (Уругвай).

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лидер РПЛ трудно набирал темп после сентябрьской паузы. Но здесь сказался и календарь. Сразу после возвращения сборников команда поехала в Грозный на матч с уже обновлённым после прихода Ромащенко «Ахматом». Хозяева быстро открыли счёт, но краснодарцы отыгрались ещё в первом тайме. После перерыва обе команды имели шансы, а нереализованный момент Ильина надолго останется в памяти болельщиков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Через три дня «Краснодар» на своём поле ждал «Динамо» в Кубке. Там тоже пришлось отыгрываться — сначала забил Бителло, ответный мяч — Кади. В серии пенальти точнее оказались парни Ивича. Но на полноценно победный путь команда вернулась только к третьему матчу, когда обыграла «Урал».

«Крылья Советов» (2 победы, 1 ничья)

Вызваны в сборные в сентябре (5 игроков): Александр Солдатенков, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Владислав Шитов, Никита Салтыков (все — Россия).

Вызваны в сборные в октябре (6 игроков): Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Роман Евгеньев (все — Россия), Никита Салтыков (Россия U21), Амар Рахманович (Босния и Герцеговина), Егор Карпицкий (Беларусь).

Никита Салтыков Фото: vk.com/fckssamara

Самарцы в 1-м туре после международной паузы сыграли вничью с ЦСКА. Причём игра получилась классной: сначала самарцы забили дважды, и, казалось, всё было решено. Но потом пропустили столько же. Видимо, отъезд игроков в сборные всё-таки сказался.

Дальше был Кубок — там спокойная победа над «Балтикой» в основное время. А в конце недели «Сочи» — здесь уже самарцы никак не могли потерять очки. Ведь самая слабая команда лиги сама раздаёт победы.

«Зенит» (2 победы, 1 поражение)

Вызваны в сборные в сентябре (7 игроков): Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Васильев (все — Россия), Страхиня Эракович (Сербия), Матео Кассьерра, Вильмар Барриос (оба — Колумбия), Нуралы Алип (Казахстан).

Вызваны в сборные в октябре (5 игроков): Иван Сергеев (Россия), Страхиня Эракович (Сербия), Матео Кассьерра, Вильмар Барриос (оба — Колумбия), Нуралы Алип (Казахстан).

Вильмар Барриос Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Питер сработал хуже, хоть и начал лучше многих. Сначала закатили три «Рубину» — но там фактор мотивированного Изидора, который проводил первый матч за СБГ. И очень слабых казанцев, которые вроде и получили усиление, но к тому моменту не разобрались, как им пользоваться.

Дальше у команды был сложный выезд в Грозный на Кубок, на двоих команды забили шесть мячей и увели игру в серию пенальти. Дальше чуть повезло «Зениту». Но самое интересное началось после, когда на «Газпром Арену» приехал «Локо». Кассьерра забил быстрый гол, но во втором тайме всё сломалось. Или навалилась усталость. Глушенков и Тикнизян похоронили преимущество чемпиона.

«Локомотив» (1 победа, 2 поражения)

Вызваны в сборные в сентябре (9 игроков): Илья Лантратов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Евгений Морозов, Егор Погостнов, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все — Россия), Наир Тикнизян (Армения), Марио Митай (Албания).

Вызваны в сборные в октябре (7 игроков): Илья Лантратов, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — Россия), Наир Тикнизян (Армения), Марио Митай (Албания).

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда Михаила Галактионова не должна была испытать проблем в первом матче после паузы. Москва, не самый статусный соперник — казалось бы, что ещё требуется для трёх очков? Но «Оренбург» в первом тайме потерпел, а во втором снёс «Локо».

После команда поехала в Екатеринбург на матч с «Уралом», где основное время завершилось вничью, а по пенальти победили екатеринбуржцы. И дальше — выезд в Петербург. К тому моменту игроки «Локо», видимо, поймали хорошее состояние и вырвали победу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Спартак» (3 победы)

Вызваны в сборные в сентябре (7 игроков): Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский (все — Россия), Хесус Медина (Парагвай), Кристофер Мартинс (Люксембург), Тео Бонгонда (ДР Конго).

Вызваны в сборные в октябре (5 игроков): Георгий Джикия, Александр Соболев (все — Россия), Олег Рябчук (Молдавия), Кристофер Мартинс (Люксембург), Тео Бонгонда (ДР Конго).

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А здесь притаился клуб, который набрал максимум очков после международной паузы. Мы и так знаем, что у «Спартака» достаточно странностей, но это одна из. Будто и не было этого двухнедельного перерыва. Или он, наоборот, пошёл на пользу. Но сначала команда Абаскаля дожала «Сочи», что привело к увольнению Хохлова.

А дальше закинули три мяча «Пари НН» в Кубке России. И после уже в чемпионате раскатали «Динамо». Да, с минимальным преимуществом. Но остаётся результат. Пусть и с того момента «Спартак» в РПЛ не побеждал.

ЦСКА (1 победа, 2 ничьи)

Вызваны в сборные в сентябре (7 игроков): Владислав Тороп, Никита Ермаков, Максим Мухин, Иван Обляков, Фёдор Чалов (все — Россия), Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан), Виктор Мендес (Чили).

Вызваны в сборные в октябре (6 игроков): Максим Мухин, Иван Обляков, Фёдор Чалов (все — Россия), Виктор Давила, Виктор Мендес (Чили), Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан).

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи сборных попали на бесконечную серию из ничейных результатов для команды Федотова. Неудивительно, что после возобновления первенства сначала ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями», а через неделю и с «Ростовом». Там вообще спаслись благодаря голу Файзуллаева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Зато победили в середине недели. Но очень условно. Основное время в кубковой игре с «Сочи» закончилось вничью. Так что два очка набрали благодаря серии пенальти.

«Динамо» (1 ничья, 2 поражения)

Вызваны в сборные в сентябре (8 игроков): Дмитрий Скопинцев, Ярослав Гладышев, Даниил Фомин, Константин Тюкавин (все — Россия), Хорхе Карраскаль (Колумбия), Муми Нгамалё (Камерун), Лука Гагнидзе (Грузия), Фабиан Бальбуэна (Парагвай).

Вызваны в сборную в октябре (6 игроков): Даниил Фомин (Россия), Муми Нгамалё (Камерун), Лука Гагнидзе (Грузия), Хорхе Карраскаль (Колумбия), Фабиан Бальбуэна (Парагвай), Луис Чавес (Мексика).

Даниил Фомин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У команды Лички вообще всё пошло куда-то не туда после паузы на сборные. Сначала динамовцы большую часть матча обыгрывали «Пари НН», но пустили в самой концовке. Итог — ничья. Хоть и пустили красиво.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Потом поехали на кубковую встречу с «Краснодаром» — снова ничья и проигрыш по пенальти. И в конце тяжёлой недели их добил «Спартак» — снова поражение. Так что наименьшее количество очков из топ-клубов после матчей сборных набрало именно «Динамо». Интересно, изменится ли что-то в этот раз.