Партнёр Месси получил нелепый бан на два года. У него нашли допинг перед победным ЧМ

В феврале Папу Гомесу исполнится 36 лет, и он до сих пор котируется на уровне топ-лиг. В сентябре триумфатор ЧМ-2022 сменил «Севилью» на «Монцу» и провёл за неё с тех пор два матча. Однако на этом, похоже, всё и закончится: издание Relevo выдало инсайд о двухгодичной дисквалификации аргентинца за применение допинга.

За что забанили Папу Гомеса?

В ноябре 2022 года, ещё до победного чемпионата мира, Гомес находился в расположении «Севильи», приболел и принял сироп одного из своих детей, не проконсультировавшись с врачом. Неизвестно, помогло ли тогда ему лекарство, но позже он явно пожалел, что выпил его.

Спустя несколько дней на базе испанского клуба объявилась антидопинговая комиссия, которая и обнаружила в крови Папу запрещённое вещество. Оправдываться было бессмысленно: наученная горьким опытом легкоатлетов, биатлонистов и других любителей отведать запрещёнку ВАДА постановила, что спортсмены сами должны контролировать состав употребляемых препаратов. Даже если это детский сироп.

И «Севилья», и сам Гомес догадывались, что рано или поздно футболиста наверняка накажут. В том числе поэтому короли Лиги Европы не стали продлевать соглашение с аргентинцем, хотя была причина и поважнее: он считался игроком ротации.

Зато вероятный бан повлиял на поиск новой команды. Никто не хотел рисковать и подписывать хавбека, чтобы вскоре узнать о его отстранении. «Монца» всё же решилась на авантюру и, как теперь выяснилось, прогадала: на этой неделе Папу уведомили о двухгодичной дисквалификации.

Контракт с Гомесом будет действовать до лета, однако в нём наверняка есть пункт, предусматривающий прекращение выплат в случае бана. Ну не дураки же там работают, в конце концов?

Алехандро «Папу» Гомес Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Что теперь будет с Папу Гомесом и его командами за последний год?

Также в Relevo утверждают, что Папу не хотел никого подставлять и планировал дождаться января, узнать об отсутствии отстранения и только потом устроиться в новый клуб. Видимо, «Монца» была настойчива.

Для аргентинца решение ВАДА почти на 100% означает финал карьеры. В то же время сборную Аргентины, «Севилью» и «Монцу» никак не накажут, ведь дисквалификация ещё не действует.

Пока неизвестно, подаст ли футболист апелляцию. Если он решится на это, возможно, срок наказания сократят.