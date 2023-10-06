Американка продолжает побеждать и в 2023 году. Так она честная чемпионка или нет?

«Я с детства пью эти таблетки». Громкий допинг-скандал вокруг Симоны Байлз после ОИ-2016

Симона Байлз – главный фаворит чемпионата мира – 2023. Американская гимнастка в Антверпене уже выиграла золото в командном многоборье и обновила два рекорда по количеству побед. И, судя по итогам квалификации, пару-тройку золотых наград в личных соревнованиях тоже зацепит.

Байлз – легенда? Да. Но далеко не все её любят.

Ведь есть в спортивной истории американки и неприятные моменты. В частности, допинговый скандал, случившийся с Байлз аккурат после Олимпийских игр в Рио.

Секрет, раскрытый хакерами

Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро стала настоящим триумфом Байлз. На Играх Симона завоевала четыре из пяти возможных золотых медалей турнира. Стать лучшей ей не удалось лишь на бревне, там она взяла только бронзу. После Олимпиады Симона, прошедшая через сложное детство с матерью-наркоманкой и приёмными родителями, стала настоящей героиней.

Но радость была омрачена утечкой информации: 13 сентября группа хакеров Fancy Bears взломала базу данных ВАДА и опубликовала серию секретных документов. В одном из них утверждалось, что Байлз на Олимпиаде провалила четыре допинг-теста! В пробах спортсменки, сданных в дни финалов с 11 по 16 августа, нашли метилфенидат – психостимулятор, внесённый ВАДА в список запрещённых. Тогда же, кстати, вскрылись данные о проваленных допинг-тестах ещё нескольких спортсменов из США, включая теннисисток Уильямс.

Симона Байлз с медалью на Олимпиаде-2016 Фото: Alex Livesey/Getty Images

Но, несмотря на положительные пробы, никого не наказали. Выяснилось, что у всех уличённых атлетов, включая Байлз, есть терапевтические исключения (TUE). Они и давали спортсменам право принимать запрещённые вещества.

«Кибербуллинг невинных спортсменов»

Сразу же после того, как СМИ стало известно об утечке данных, с заявлением выступил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Немыслимо, чтобы в олимпийском движении хакеры незаконно получали конфиденциальную медицинскую информацию в попытке очернить спортсменов, чтобы создать впечатление, что те сделали что-то неправильно.

На самом деле, в каждой из этих ситуаций спортсмен сделал всё верно, соблюдая глобальные правила получения разрешения на использование необходимого препарата. Соответствующие международные федерации, пройдя надлежащий процесс, выдали разрешение, и оно было признано МОК и USADA. Кибербуллинг невинных спортсменов, которым занимаются эти хакеры, труслив и отвратителен. Пришло время всему международному сообществу встать и осудить эту кибератаку на чистый спорт и права спортсменов».

Молчать не стала и сама Байлз. Она сразу опубликовала в своих соцсетях пост, в котором объяснила, почему ей нужно терапевтическое исключение.

«У меня синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я с детства пью эти таблетки. Знайте, что я верю в чистый спорт и всегда следовала правилам. И я продолжу это делать, потому что это очень важно для меня и для спорта».

СДВГ относится к нейрогенетическим расстройствам, но признаётся не всеми учёными и не во всех странах. Чаще он встречается у детей, реже – у взрослых. Основные симптомы – гиперактивность, проблемы с концентрацией внимания, усвоением информации и импульсивность, с которой сложно справиться.

Метилфенидат, который принимает Байлз, действительно назначается при проявлении этого расстройства и снижает проявление симптомов СДВГ.

«Мой разум и тело не синхронизированы»

Несмотря на активную критику и обвинения в применении допинга, Симона взяла четыре золота на ЧМ-2018 и пять титулов на ЧМ-2019. Байлз должна была блистать и на Олимпийских играх в Токио, но что-то пошло не так.

В финале командного многоборья Симона снялась после опорного прыжка по медицинским причинам. Американка не получала никаких видимых травм, поэтому ей пришлось объяснять свой поступок в социальных сетях.

Симона Байлз Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

«Мой разум и тело не синхронизированы. Не думаю, что вы понимаете, насколько это важно во время жёсткой конкуренции. Мне не нужно объяснять, почему я ставлю здоровье на первое место. Физическое здоровье – это психическое здоровье. Проблемы начались сразу после квалификации, на следующее утро. Я испытывала эти чувства раньше. Это невесело».

На Олимпиаде Байлз также отказалась от выступления в личном многоборье и во всех отдельных видах, кроме бревна. Там она взяла бронзу.

Позднее спортивный журналист Елена Вайцеховская писала, что причиной такого поведения американки на Олимпиаде могли стать жёсткие законы Японии в области медицины. Из-за этого Симона не смогла ввести метилфенидат, несмотря на имеющееся разрешение от ВАДА. Эта информация не была ни опровергнута, ни подтверждена. При этом она объясняет слова Байлз.

Олимпиада стала для Симоны последним стартом перед двухлетним перерывом в карьере, который гимнастка взяла для восстановления психического здоровья. Этот поступок позволяет предположить, что приём метилфенидата – не попытка обмануть систему, а острая необходимость для спортсменки.

Нет никаких сомнений, что поступок Байлз соответствует правилам и законам современного спорта. Но остаётся вопрос: а честно ли так побеждать?

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