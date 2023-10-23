«Спартак» страдал в переходах. А теперь убрал с поля одного из самых опасных игроков РПЛ

Для начала надо бы поздороваться с теми читателями «Чемпионата», кто меня помнит и не помнит. Почти четыре года здесь не было моих текстов, за исключением камео пару лет назад, где я рассказывал о своём опыте самостоятельной работы в футболе.

Как раз эти четыре года я работаю в индустрии с другой стороны, а в последнее время отчётливо ощущал часть ответственности за то, что о самой игре у нас говорят, если быть честным, посредственно, в сравнении с действительно футбольными странами. Поэтому изредка, раз в неделю, я буду появляться здесь и говорить о нашем футболе. Цель моя — стараться объяснять вам сложные вещи, из которых состоит игра, максимально доступным языком. Если уровень футбольной дискуссии вырастет благодаря этому хотя бы на сантиметр — буду считать цель выполненной.

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Сразу договоримся, что тактика в футболе — это не построение структур или комбинаций, а скорее реализация замыслов таким образом, чтобы хотя бы группа игроков (в идеале — вся команда) мыслила в одном направлении в конкретное время. Иначе говоря, это в большей степени о намерениях, поведении и реакции, чем о том, сколько центральных защитников у команды или выстроена ли идеальная для скриншота ромбовидная структура в полуфланге. Застывшая во времени, она является геометрической фигурой. Тактика же, как и игра в целом, — про архитектуру, не про геометрию.

Это важный момент для понимания того, как некоторые игроки регулярно оказываются никем не прикрытыми на поле. Секунда, в которую все осознают, что футболист не прикрыт, — следующая после того, как его команда отобрала мяч. В этот момент болельщики и часто соперники вдруг понимают, что какой-то футболист будто завис в пространстве на поле и может принимать мяч беспрепятственно. Когда это из раза в раз один и тот же футболист, мы говорим о нём, как о главной опасности в переходных фазах. Достигает он этого тем, что мыслит атакующим образом ещё в момент владения мячом соперником — понимая, что в какой-то момент владение перейдёт, он ищет такое пространство, которое позволит ему спокойно принять мяч, набрать скорость, а возможно и беспрепятственно ударить.

Пари Нижний Новгород Фото: кадр из трансляции

Один из лучших футболистов чемпионата по умению работать в переходах — Эдгар Севикян из Нижнего. Он здорово понимает пространство — это талант, но помимо таланта нужно уметь оценивать это пространство — а это уже работа. В одном из эпизодов матча с «Локомотивом», к примеру, Севикян отсканировал пространство 14 раз за 20 секунд — это позволило ему найти идеальную позицию, чтобы принять передачу в зону и создать голевой момент.

На скрине выше Севикян за работой. «Крылья» (в белом) атакуют числом, а не качеством, перед штрафной семь полевых, а это означает, что пространства при переходе владения может оказаться достаточно. Отсканировав свою позицию, Эдгар начинает увеличивать расстояние с последней линией игроков Самары — так у защитника на скрине появляется вопрос, выражаемый вытянутой рукой: кто будет его встречать? Момент замешательства совпадает с потерей «Крыльями» мяча — а дальше вы уже поняли. Гол Самаре стартует с похожего эпизода: вратарь заберёт мяч, а Севикян уже будет готов принять передачу и убежать в быструю атаку. Дальше за него играют острота мышления, лёгкие ноги и хороший удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

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«Пари НН» в этом туре играл против «Спартака» — команды, которая с начала сезона барахлила как раз в контексте перехода из атаки в оборону. Матч с теми же «Крыльями» — лакмус: первый гол команда Гильермо Абаскаля получила после того, как верхняя группа игроков была не готова к ответному прессингу после потери, а последняя линия обороны совсем беспечно отнеслась к Никите Салтыкову — ещё одному королю переходов РПЛ. Таким образом, встреча с Севикяном могла принести «Спартаку» много боли.

Тем не менее, «Спартак» оказался на удивление здоровым. Севикян за час на поле почти не создал опасности, в первом тайме «Нижний» ни разу не пробил, а красно-белые раз за разом оказывались готовыми к потерям.

Это произошло благодаря двум вещам, их объединяет выход в стартовом составе Пруцева и Литвинова. Первая — «Спартак» стал гораздо гармоничнее выходить из обороны в атаку, легко возвращая мяч с флангов на центральную ось. Там, где Мартинс регулярно прижимался к первой линии, а Мозес оставался далеко от связи с мячом, оказались футболист с отличной подстройкой под партнёра для короткой связи и умением запутать соперника движением (Пруцев) и футболист, чувствующий необходимость заполненного пространства в опорной зоне на случай потери, и готовый отдать любую длинную передачу (Литвинов). «Спартак» укоротил игру и легко преодолевал попытки «Нижнего» отобрать мяч. А дальше — самое важное: если ты гармонично выходишь со своей половины, то часто в последней трети тебе и не нужно иметь семь полевых, как у «Крыльев» выше. Преимущества ты добиваешься качественным заполнением поля, а не количественным.

Спартак – Пари Нижний Новгород Фото: кадр из трансляции

Вторая вещь — прикладная: Севикяна постоянно контролировали отдельно. Чаще всего это делал Литвинов, но иногда отвечать за Эдгара приходилось и Пруцеву, и Хлусевичу. Эта опека подразумевала в том числе и ранние фолы, если не успеваешь накрыть Севикяна — за первый тайм «Спартак» лишь раз с этим не справился (и «Пари НН» вылетел в лучшую атаку за 45 минут моментально). На скрине выше ситуация, при которой «Спартак» атакует через центральную ось, Игнатов отдаёт рискованную передачу на Промеса. «Рискованная» — не значит «плохая», просто Квинси должен обработать мяч спиной к чужим воротам в окружении соперников. Это подразумевает возможность потери, кружком отмечена самая опасная зона для перехода, в которой, естественно, находится Севикян. Литвинов моментально срывается с места, чтобы проконтролировать Эдгара. Где Руслан окажется через секунду? Вот где:

Спартак – Пари Нижний Новгород Фото: кадр из трансляции

Атака «Спартака» при этом продолжается, на время угроза миновала, и Литвинов чуть расширяет свою позицию, делая себя свободным и для передачи. Но как только «Спартак» дойдёт до лицевой, откуда уже точно либо будет отдана передача под удар, либо начнётся переход, Руслан снова сокращает расстояние с Севикяном. Это качество настоящего опорного полузащитника — мыслить оборонительно ещё в той ситуации, когда мяч у нас.

Спартак – Пари Нижний Новгород Фото: кадр из трансляции

К моменту передачи от лицевой Севикян под контролем, а «Спартак» имеет пятерых игроков против двух нижегородцев на случай перехода владения. Это как раз то самое преимущество гармоничного развития атаки: достаточно пятерых, чтобы орудовать в штрафной, и пятерых, чтобы регулярно забирать подборы после выносов и купировать попытки переходов, заставляя соперника захлёбываться волнами атаки. На последнем скрине позиционка «Спартака» продолжается уже 26 секунд — ещё пару недель назад в Самаре представить такую готовность к потере после долгого владения было почти невозможно.

Здесь важно сделать несколько оговорок. Во-первых, Нижний комфортно себя чувствует, обороняясь совсем низко — больше того, часто он приглашает соперника атаковать большими силами. Не все последующие соперники «Спартака» будут обороняться так, и придётся иметь дело с бОльшим количеством игроков для контроля на бОльшем промежутке поля. Во-вторых, без Майга нижнего опорного у «Пари НН» играл Эдедем — и это было совсем плохо, он запускал вообще всё, выдёргивался из позиции и сыграл важную негативную роль в том числе в пропущенном гостями первом мяче. В-третьих (и это самое важное), за способностью команды Абаскаля развивать атаки гармонично нужно последить на дистанции — так как это был первый за долгое время случай, когда тренер внял всем мольбам и выпустил и Литвинова, и Пруцева.

Кроме того, даже при отличном плане игры против Севикяна у «Пари НН» был шанс найти вопросы к «Спартаку». Когда «Спартак” чуть устаёт, то всё равно начинает немного сваливаться направо, а когда мяч у Дуарте, и перед ним пространство — он в него любит включаться. Проблемы в этом нет, но тогда кто-то должен компенсировать его позицию — обычно это делает опорный, то есть Литвинов. На скрине ниже так и происходит.

Спартак – Пари Нижний Новгород Фото: кадр из трансляции

Проблемы всё ещё нет, если есть футболист, похожий по ментальности на Литвинова, но в «Спартаке» об обороне при атаке думает лучше всех именно Руслан. Ближе всех к Севикяну оказывается Медина, и ему бы притормозить с желанием вклиниться в штрафную и доиграть эпизод рядом с Эдгаром — чтобы прихватить того в случае перехода. Но Медина — как раз строго атакующей ментальности, поэтому получается вот так.

Спартак – Пари Нижний Новгород Фото: кадр из трансляции

Здесь «Спартаку» откровенно повезло, что потеря не досталась Севикяну, и таких ситуаций под конец первого тайма было несколько. Если бы в перерыве «Пари НН» давлением направил атаки на Дуарте, таких ситуаций получалось бы ещё больше, а с ними и опасность Севикяна в переходах росла бы кратно. Но этого не случилось, в итоге Эдгар провёл блеклый для себя матч.

«Спартак» же был хорошо готов к переходу в оборону впервые за долгое время. Интересно, насколько команде и её тренеру хватит терпения играть сбалансированно.

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