Новички РПЛ пока впечатляют. В чём их секрет?

А часто ли новички РПЛ классно начинают сезон? Мы ведь привыкли, что им тяжело адаптироваться к скоростям, бюджетам, судейству. Поэтому скорее ожидаем динамичного падения на дно. Достаточно открыть таблицу прошлого сезона после 12 туров. «Торпедо» – уже безнадёжный аутсайдер, а «Факел» находится в зоне стыковых матчей.

Сейчас же конфигурация немного иная. В РПЛ зашли клубы, которые действительно оказались готовы ко всему вышеперечисленному. «Балтика» не впечатляла с точки зрения результата на старте, но сейчас добавила – недавно находилась даже вне зоны стыков, хоть сейчас и 14-я. «Рубин» мощно усилился в конце трансферного окна, это добавило солидности и очков – они 11-е.

В пятницу Казань и Калининград сыграют друг с другом. Впервые – с момента выхода (ну или возвращения) в РПЛ.

Идеи Игнашевича наконец-то заработали. Теперь у «Балтики» не только игра, но и результат

В начале сезона «Балтика» притягивала симпатии нейтральных болельщиков. Хотя бы тем, что со всеми соперниками царапалась за очки. Равные отрезки со «Спартаком», где всё закончилось минимальным поражением, классный второй тайм с «Локо», когда всё решил провальный первый. Параллельно Сергей Игнашевич интегрировал в команду легионеров, которые с трудом, но всё же освоились и теперь точно понимают, чего от них хочет главный тренер.

В начале сезона «Балтика» притягивала симпатии нейтральных болельщиков Фото: vk.com/fcbaltika

Даже хорошо, что руководство всё это время поддерживало молодого тренера. Часто бывает, что неудачные результаты моментально приводят к разговорам об отставке. Но у Игнашевича такого не было. В какой-то момент «Балтика» и вовсе оказалась на последнем месте, однако выплыла. И осенью стала показывать не только привлекательный футбол, но и набирать очки.

Закономерно, что улучшения пошли после первой международной паузы на матчи сборных. С 16 сентября у калининградцев одно поражение – от ЦСКА (0:1). На выезде объективно было тяжело, и сказался класс соперника. При этом с указанной даты две победы – над «Оренбургом» и «Ахматом». Обе с минимальным счётом, однако наивно требовать от новичка ещё и большого количества голов.

«Балтика» хоть и усилилась, но остаётся 14-й по стоимости состава. Команде будет трудно рассчитывать на попадание в топ-10 по итогам сезона, а именно такую цель ставит руководство. Однако лавировать между 10-13-й позициями калининградцам точно под силу.

У «Рубина» было сложное лето: ушёл спортивный директор, а новички приехали поздно

В Казани вряд ли могут быть довольны стартом сезона. Однако на это есть причины: в разгар трансферного окна клуб покинул спортивный директор Эдуард Сафонов. Писали про внутрикорпоративную борьбу менеджера с главным тренером, но официальная причина – состояние здоровья. Его сменил Константин Дзюба. Соответственно, главные трансферы Рашид Рахимов получил уже в сентябре, к концу трансферного рынка. Речь о сербах Дрезгиче, Ранджеловиче и Чумиче.

Правда, в первом же матче после этого казанцы получили три гола от «Зенита». Но после – две победы с минимальным счётом над «Факелом» и «Ахматом» и ничья с ЦСКА (0:0). Да, у «Рубина» есть проблемы с голами: всего два забитых в последних пяти турах. А ведь впереди выходят мастеровитые легионеры – Даку и Вада. Если Рахимов сможет разрешить эту ситуацию, «Рубин» точно сможет уверенно держаться в топ-10.

По стоимости состава команда как раз на 10-м месте. Игроки суммарно почти на € 10 млн дороже, чем у «Балтики». Логично, что руководство хочет как минимум аналогичную позицию в таблице РПЛ. Снова опускаться в Первую лигу «Рубин» не намерен. И сейчас есть все шансы сохранить место в элите.

«Балтика» — «Рубин». Май 2023 года Фото: vk.com/fcbaltika

Кстати, до сегодняшней встречи команды встречались всего дважды – в прошлом сезоне Первой лиги. В первом круге, когда «Балтика» уже обозначилась как претендент на выход в элиту, зрители увидели мощную перестрелку – 3:3. А в мае – вскоре после официального выхода Калининграда в РПЛ – «Рубину» надо было побеждать, чтобы тоже гарантировать себе место в РПЛ. Они это и сделали – 1:0.