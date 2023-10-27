Оздоев заработал пенальти, а Хайкина подставил одноклубник. Как россияне провели еврокубки

Позади первый круг групповых этапов еврокубковых турнирах. Российские футболисты снова не забили, однако у некоторых всё же имелся повод для радости. В список попали игроки, который либо выходили на поле, либо были в запасе. Александр Кокорин не попал в заявку «Ариса», поэтому его нет в нашем материале.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

20-летний россиянин наконец-то дебютировал в Лиге чемпионов. Тренер оставил Арсена в запасе в двух предыдущих матчах турнира, а в Лиссабоне выпустил на 76-й минуте. «Реал Сосьедад» одержал важнейшую победу и возглавил таблицу группы D с семью очками. Захарян за отведённое время на поле отдал 71% точных передач, совершил один отбор и допустил одну потерю. Портал WhoScored оценил игру полузащитника в 6,1 балла — третий с конца результат в команде. С другой стороны, радует, что Арсен вышел на поле в третьем матче подряд. Ранее ему предоставили время в играх Ла Лиги с «Атлетико» (1:2) и «Мальоркой» (1:0).

Арсен Захарян (справа) Фото: IMAGO/Ricardo Larreina Amador/TASS

Алексей Миранчук, «Аталанта»

Пять дней назад россиянин получил 45 минут в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (0:2). А вот всю игру Лиги Европы со «Штурмом» он просидел в запасе. Это уже второй подобный случай на турнире и пятый — во всех соревнованиях в нынешнем сезоне. Команда Джан Пьеро Гасперини обидным образом упустила победу в Австрии. Она вела 2:1 благодаря дублю Луиса Мурьеля, так ещё и соперник остался вдесятером на 52-й минуте. Казалось, итальянский клуб спокойно доведёт встречу до победы, но вместо этого бергамаски сами себе придумали проблемы. Пенальти — и первые потерянные очки в турнире. Правда, «Аталанта» всё равно первая.

Андрей Лунёв, «Карабах»

Российский вратарь вернулся в Леверкузен, где в течение двух сезонов плотно сидел в запасе. Возвращение получилось крайне неприятным. За один матч Лунёву накидали больше мячей, чем за семь предыдущих в сезоне. Никакого уважения к бывшему одноклубнику. «Байер» нанёс девять ударов в створ и наиграл на 2,54 гола по статистике xG. И это при том, что в одном эпизоде мяч после удара со штрафного ударился в перекладину. Кстати, Лунёв заработал от WhoScored оценку 6,3 балла — лучший результат в команде. Несмотря на болезненное поражение, клуб из Азербайджана сохранил второе место в группе Н. Лунёв, в свою очередь, в седьмой раз подряд вышел в стартовом составе.

Андрей Лунёв (слева) Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»

Итальянский вратарь Альберто Бриньоли задвинул россиянина в глубокий запас. Да, Лодыгин дважды сыграл в чемпионате Греции, но за всеми остальными матчами смотрит со скамейки. В Лиге Европы тренерский штаб доверяет исключительно конкуренту Юрия. По всей видимости, так будет и дальше. До матча с «Ренном» греческий клуб ни разу не проиграл и ни разу не пропустил в Лиге Европы. Несмотря на поражение, команда Лодыгина занимает второе место и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Никита Хайкин, «Будё-Глимт»

Норвежский клуб одержал первую победу на групповой стадии Лиги конференций. Российский вратарь Хайкин привычно вышел в стартовом составе и отразил пять ударов из шести. Пропустил только после срезки от своего же защитника — со знаком минус отметился Бреде Мо. Безумно обидно, что это произошло на первой добавленной ко второму тайму минуте. Таким образом, Хайкину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы оформить «сухарь». Кстати, норвежский клуб реже владел мячом (45% против 55%) и нанёс чуть меньше ударов в створ (пять против шести). Но при этом наиграл на 2,52 гола по xG, соперник — на 0,91.

Никита Хайкин Фото: Marcio Machado/Getty Images

Магомед Оздоев, ПАОК

Греческий клуб впечатлил ярким камбэком. Оздоев вышел на поле на 63-й минуте — на тот момент его команда «горела» 0:2. А в итоге победила со счётом 3:2 и завершила первый круг группового этапа с максимальным количеством очков. У греческой команды отличные шансы на выход в плей-офф. Что касается Магомеда, то он заработал пенальти в самой концовке. Соперник наступил ему на ногу на линии штрафной площади, и ПАОК вырвал победу на шестой добавленной минуте. В минувший уикенд россиянин забил два мяча в чемпионате Греции, а теперь отметился ещё одним полезным действием.