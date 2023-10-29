Последние дерби Манчестера до прихода шейхов. «Сити» сильно удивлял «Юнайтед»!

Мы уже привыкли к тому, что в матчах между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» команда Хосепа Гвардиолы – безусловный фаворит. Однако ещё каких-то 15 лет назад победы первых над вторыми в горячих дерби Манчестера воспринимались как сенсации. Так было в последний сезон до прихода в «Сити» арабов.

Летом 2008-го «Манчестер Сити» купит шейх Мансур, благодаря которому команда взлетит на вершину мирового футбола. А годом ранее болельщики «горожан» радовались тому, что у клуба, имевшего долг в размере $ 119 млн, появился богатый владелец – бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават. Сезон-2006/2007 «Ман Сити» завершил на 14-м месте, всего в четырёх очках от зоны вылета, а Чиннават вынашивал амбициозные планы: сначала войти в десятку, а со временем побороться даже за путёвку в Лигу чемпионов. Амбициозные – для того «Сити». И смешные для «Юнайтед», который доминировал под руководством Алекса Фергюсона в АПЛ и шёл к победе в ЛЧ в 2008-м.

Это потом выяснится, что у Чиннавата большие проблемы в Таиланде из-за обвинений в финансовых махинациях и что за год под его руководством клуб не решил многие проблемы с инфраструктурой (по словам Венсана Компани, на базе не было даже дверей в туалете и кофеварки!), а в сезон-2007/2008 «Ман Сити» входил с большими надеждами. На пост главного тренера назначили известного шведа Свен-Йорана Эрикссона, а на новичков потратили внушительную сумму, равную приблизительно € 78 млн. Самой дорогой покупкой, к слову, стал будущий защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, за которого отдали € 13 млн.

«Ман Сити» начал тот сезон даже лучше, чем «Юнайтед» – с двух побед над «Вест Хэмом» (2:0) и «Дерби Каунти» (1:0). Команда Фергюсона позёвывала на старте, будто не проснулась после межсезонья: два матча – две ничьих. И вот в 3-м туре «Сити» с «Юнайтед» встретились на поле команды Эрикссона.

В стартовом составе хозяев появились голкипер Каспер Шмейхель, защитники Чорлука, Майка Ричардс, Ричард Данн, Хавьер Гарридо, полузащитники Дитмар Хаман, Майкл Джонсон, Элано, Жеованни, Мартин Петров и нападающий Валери Божинов. Последнего уже на восьмой минуте поменял Эмиль Мпенза. Кроме того, на замены выходили Роландо Бьянки и Майкл Болл.

В основу гостей попали голкипер Эдвин ван дер Сар, защитники Уэсли Браун, Неманья Видич, Рио Фердинанд, Патрис Эвра, полузащитники Оуэн Харгривз, Майкл Кэррик, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Нани и нападающий Карлос Тевес. Со скамейки в игру вступили Крис Иглз, Джон О’Ши и Фрейзер Кэмпбелл.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Разумеется, «Юнайтед» оставался фаворитом, даже несмотря на менее успешное начало сезона, дисквалификацию Криштиану Роналду, травму Уэйна Руни и игру на чужом поле. Команда Фергюсона доминировала, создавала голевые моменты, но забить никак не получалось. А вот «Сити» реализовал один из немногих своих шансов. На 31-й минуте едва ли не первая позиционная атака хозяев завершилась ударом Жеованни с 22 метров, и счастливый рикошет (от экс-спартаковца Видича) отправил мяч в сетку ворот ван дер Сара. После этого хозяева кое-как отбились от многочисленных атак гостей, победили со счётом 1:0 и взлетели на вершину таблицы!

Потом всё встало на свои места. После 19-го тура команда Фергюсона захватила лидерство, а «Сити» в тот момент был уже пятым. В 26-м туре два «Манчестера» встретились в дерби на «Олд Траффорд». К началу февраля «Юнайтед» продолжал бороться за чемпионство, но отпустил на два очка «Арсенал», тогда как команда Эрикссона свалилась на седьмую строчку.

За «МЮ» с первых минут сыграли ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, О’Ши, Скоулз, Гиггз, Нани, Роналду, Тевес, а также бразильский хавбек Андерсон. На замены выходили Пак Чжи Сун, Харгривз и Кэррик.

В основе «Сити» были вратарь Джо Харт, Недум Онуоха, Данн, Ричардс, Болл, Хаман, Желсон Фернандеш, Стивен Айрлэнд, Петров, Дариус Васселл и Бенджани Мварувари. Со скамейки игру усилили Фелипе Кайседо (ещё один будущий футболист «Локомотива»), Сунь Цзихай и Гарридо.

Сунь Цзихай (слева) Фото: Alex Livesey/Getty Images

Команда Фергюсона в присутствии 75 тыс. болельщиков горела желанием разорвать соседа, чтобы приблизиться к чемпионству и взять реванш за поражение в первом круге. Но вновь случился конфуз – фаворит проиграл со счётом 1:2. Тогда «Сити» победил «Юнайтед» дважды за чемпионат впервые с сезона-1969/1970.

После 10 минут активности хозяева стали сдуваться, и гости выравняли игру. Вдобавок судья не дал пенальти за фол Хамана на Роналду. В середине первого тайма Петров вырезал тонкий пас на Айрлэнда, чей удар парировал ван дер Сар, но Васселл добил мяч в сетку. А перед перерывом после серии угловых Петров сделал ещё один хороший пас на новичка Мварувари, и дебютировавший за «Сити» форвард ударом головой забил второй гол. «Юнайтед» мучился в атаке, даже когда требовалось спасать игру. Лишь на 90-й минуте Кэррик сократил счёт, реализовав передачу Скоулза. Слишком поздно.

«Думаю, мы заслужили сегодня победу, у нас было больше шансов забить, – говорил после матча Эрикссон. – Взять шесть очков у «Манчестер Юнайтед» в одном сезоне – это очень хорошо. Я горжусь своими игроками и счастлив, как и наши болельщики».

Вот так «Юнайтед», будучи фаворитом в обоих матчах, дважды уступил «Сити». Тем не менее провалы в дерби не помешали команде Фергюсона блестяще завершить сезон-2007/2008. Манкунианцы выиграли и золото АПЛ, и Лигу чемпионов. «Сити» же закончил чемпионат только девятым, потерпев на финише три поражения подряд, включая позорное 1:8 от «Мидлсбро» в последнем туре. Но хотя бы в топ-10 вошли, как обещал Чиннават.

Почти все участники тех двух матчей между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» завершили карьеры, но, как ни удивительно, некоторые ещё выступают. 36-летний голкипер Шмейхель с сентября 2023-го играет за «Андерлехт». В нынешнем сезоне он провёл четыре матча и пропустил шесть мячей в чемпионате Бельгии. Ещё один 36-летний экс-вратарь «Сити» Харт с августа 2021-го защищает цвета «Селтика». У него 12 матчей (включая три в Лиге чемпионов) и 12 пропущенных мячей.

36-летний вингер Нани зарабатывает на жизнь в Турции – в бывшем клубе Артёма Дзюбы «Адана Демирспор». Португалец принял участие в 14 матчах, правда, в стартовый состав попал лишь шесть раз. Забил два гола и сделал две голевые передачи. Божинов в свои 37 лет «пылит» в четвёртом дивизионе чемпионата Болгарии – за «Костенец». Да и 35-летний Кайседо до лета этого года продолжал карьеру, выступая за «Абху» в Саудовской Аравии. Может, эквадорец ещё поиграет.

А после прихода шейха Мансура картина взаимоотношений двух «Манчестеров», пусть и не сразу, стала меняться. С сезона-2011/2012 у «Сити» в 24 матчах АПЛ 13 побед над «Юнайтед» при трёх ничьих и восьми поражениях. Вот и сегодня мало кто поставит не на команду Гвардиолы.