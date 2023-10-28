День катаклизмов в РПЛ продолжился. Как футболисты «Крыльев» вообще видели друг друга?

Уникальный тур с точки зрения природных неожиданностей. Сначала «Спартак» проиграл в воронежском болоте. А дальше начался матч в Самаре. Самый туманный в этом сезоне. И это не фигура речи. С первых минут в чашу стадиона спустился густой туман. Жаль всех — игроков, которые бегали в таких условиях, болельщиков, которые напрягали зрение, чтобы разглядеть происходящее, и отдельно ТВ-аудиторию. Режиссёр трансляции очень старался использовать разные камеры, чтобы дать хоть какую-то вменяемую картинку. Получалось с трудом.

«Крылья» попали в микрокризис. Два поражения подряд — от «Пари НН» и «Зенита» — совсем не то, к чему привыкли в Самаре в этом сезоне. Да, попадание в лидирующую группу автоматически повышает ожидания. И все как-то забыли, что ещё в прошлом сезоне команда боролась за выживание. А теперь, видимо, должна побеждать всех подряд. Хорошо, что трезво оценивает ситуацию главный тренер Игорь Осинькин — декларируя мысль, что ничего страшного не происходит. Поражения — нормальная история для молодой команды.

У «Оренбурга» похожая история. Ещё месяц назад все восхищались гением Деограсии, который вдохнул в «багаж» Ярошика новую жизнь. Появились результаты и симпатичная игра. Однако в последних двух матчах — два поражения. Причём от аутсайдеров и потенциальных конкурентов в борьбе за выживание — «Факела» и «Балтики». Испанский тренер автоматически стал не таким классным. Нужно срочно возвращать свой авторитет в глазах болельщиков.

«Крылья Советов» — «Оренбург» Фото: vk.com/fckssamara

Да, «Крылья» для этого не идеальный соперник. Несмотря на последние результаты, агрессивный стиль в атаке никуда не делся. И даже туман не помешал. С первых минут Салтыков, Шитов, Ежов, Гарре и остальные конструировали игру впереди с акцентом на резкие выбегания. Сначала не самые опасные. Да, пару раз на хорошую позицию выходил Салтыков, но его удары либо блокировались, либо были не очень сильными.

Хозяева оказывали приличное давление, в то время как у гостей мяч почти не держался. Логично, что всё шло к голу. И он случился на 24-й минуте. Бейл перехватил мяч в центре, обыгрался с Гарре, приблизился к воротам и вернул мяч обратно аргентинцу. Тот пробил, почти без шансов для голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

До конца тайма «Крылья» создали ещё пару хороших моментов. В одном из них Евгеньев классно сыграл после углового, но его удар пришёлся в штангу.

Ничто не предвещало изменений во втором тайме. «Оренбург» не давал намёков на то, что они смогут переломить ход встречи. В перерыве Деограсия выпустил Обухова и Марина. Туман стал ещё гуще. А с «Крыльями» что-то случилось.

Ушла агрессия, контроль мяча, команда резко заиграла вторым номером. Гости же, наоборот, нарастили давление, и пошли моменты. Сначала Перес классно пробил, но Овсянников вытащил. Потом Марин стрелял в упор — вновь браво киперу. Но с третьим моментом тот уже не справился. Адамов классно навесил, Перес здорово пробил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Гости на кураже полетели забивать второй. В какой-то момент показалось, что «Крылья» не выстоят. Особенно на 80-й минуте, когда на Овсянникова вылетел Обухов и голкипер сбил его с ног. Судья тут же назначил пенальти, однако при внимательном изучении повтора оказалось, что футболист симулировал. И контакта не было. С помощью видеоассистентов рефери разобрался с моментом.

Но в любом случае после перерыва «Оренбург» был куда ближе ко второму голу, чем «Крылья». Однако ничья глобально устроила всех. Серия из поражений не продолжилась. А самарцев в этом туре никто не подвинет с третьего места.