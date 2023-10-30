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Как сыграли российские футболисты за рубежом — Головин, Кузяев, Сулейманов, Захарян, Миранчук, Бакаев, Кокорин

Головин не помог «Монако», зато как крут Сулейманов! Выходные россиян за границей
Дмитрий Зимин
Выходные россиян за границей
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А Захарян неудачно вышел на замену.

Очередной уикенд для россиян за границей завершился не так классно, как предыдущий. В этот раз обошлось без шедевров от Александра Головина, а «Монако» в принципе уступил. Зато классно проявил себя Магомед-Шапи Сулейманов. А сегодня у других россиян будет шанс себя проявить.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Getty Images

Александр Головин («Монако», Франция)

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Монако
Монако
1:0 Кавалейру – 32'     2:0 Диаките – 42'    

«Монако» слетел с первого места, проиграв второй раз в сезоне. Если с середняками у команды Ади Хюттера всё складывается неплохо, то в матчах с командами из лидирующей группы результаты так себе. В конце сентября уступили «Ницце», теперь – «Лиллю».

Головин, как обычно, вышел в основе и был одним из лучших на поле – три удара, столько же передач под удар, 13 точных пасов в финальную треть – в общем, очень круто. Но два пропущенных мяча в конце первого тайма смяли настроение «Монако». Отыграться не получилось. Теперь монегаски третьи – впереди «Ницца» и «ПСЖ».

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Испания - Примера . 11-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мумин – 31'     1:1 Оярсабаль – 41'     1:2 Оярсабаль – 66'     2:2 Бебе – 90+1'    

«Реал Сосьедад» пригнал к крепкому «Райо Вальекано» и уже через полчаса после начала матча уступал. Перерыв оживил команду, сан-себастьянцы бросились отыгрываться и забили дважды. Всё шло к победе. Арсен Захарян наблюдал за происходящим со скамейки запасных. Но на 89-й минуте Иманол Альгуасиль выпустил россиянина. Всё ради того, чтобы выбить ещё одну паузу, дать команде подышать и потянуть время. А потом мяч подхватил Бебе.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Интересно, что всё началось с фланга Захаряна. Арсен был первым, кого игрок обежал. И потом бахнул в нижний угол. Ничья. Пока у Арсена совсем не идёт в новом клубе.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Havre AC

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Франция - Лига 1 . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
0 : 0
Гавр
Гавр

«Гавр» приехал в гости к команде, располагающейся в зоне вылета. И снова не смог забить. Вторые 0:0 подряд после международной паузы. С реализацией моментов, которые команда создаёт, что-то случилось. Однако в обороне всё нормально – ведь пропущенных мячей тоже нет.

Кузяев отыграл 77 минут, отдал две передачи под удар и сделал около 85% точных пасов в принципе. Как и всегда, получил высокую оценку, но это не помогло победить. «Гавр» постепенно скатывается в зону вылета. Пора исправлять ситуацию.

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Фото: twitter.com/AlWahdaFCC

Зелимхан Бакаев («Аль Вахда», ОАЭ)

Чуть больше недели назад Бакаев досрочно покинул поле из-за травмы. Как выяснилось позже – ничего серьёзного. Да, в следующей игре с «Иттихад Кальба» Залимхан остался на скамейке, но вышел на 66-й минуте. К тому моменту «Аль Вахда» вела 1:0. А после выхода россиянина сразу пропустила. Но на 87-й минуте всё же вырвала победу. Пусть и соперник доигрался до двух удалений.

«Аль Вахда» поднялась на шестое место в чемпионате ОАЭ. Результаты команды налаживаются, а вот с игровым временем Бакаева есть проблемы.

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Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов

Фото: Aris FC

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Греция - Суперлига . 9-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Арис
Салоники
Окончен
2 : 0
ПАС
Янина
1:0 Сулейманов – 55'     2:0 Самора – 75'    
Удаления: нет / Acevedo – 61'

У «Ариса» вторая победа подряд, а у Сулейманова второе подряд результативное действие. Если в матче с «Пансерраикосом» он выдал голевой пас в добавленное время, то с ПАСом забил сам.

Шапи вышел в основе и отличился на 55-й минуте. На 75-й Самора забил второй мяч. Сулейманов стал лучшим игроком команды по версии разных статистических порталов. 83% точных передач, три ключевых паса, два удара. Ну и гол!

Как сыграли другие?

Юрий Лодыгин в третий раз в сезоне вышел в основе матча чемпионата Греции – в этот раз с «Пансерраикосом». «Олимпиакос» без проблем закатил пять мячей, а российский голкипер ни разу не пропустил. С ним в воротах команда второй раз выиграла со счётом 5:0.

Греция - Суперлига . 9-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
5 : 0
Пансерраикос
1:0 Шпорар – 1'     2:0 Deligiannidis – 10'     3:0 Шпорар – 43'     4:0 Гнезда-Черин – 57'     5:0 Мансини – 77'    
Удаления: нет / Уэдраого – 45'

Егор Пруцев, как и всегда, вышел в основе «Целе». Провёл на поле 80 минут, но не отметился результативными действиями. Его команда победила в матче с «Домжале» 3:1 и осталась на первом месте в чемпионате Словении. Новый главный тренер Дамир Кржнар пока справляется.

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха вышел в основе на матч с «Виборгом». Две команды из нижней части таблицы обменялись голами, но не выявили победителя. Онугха отыграл 61 минуту.

Дания - Суперлига . Суперлига. 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вайле
Вайле
Окончен
1 : 1
Виборг
Виборг
1:0 Н'Гбакото – 21'     1:1 Ementa – 76'    

В Финляндии хоть и завершился регулярный сезон, но начались матчи плей-офф за участие в еврокубках. «Хонка» Максима Рудакова уже вышла в финал, обыграв 5:0 «Оулу». Российский кипер отыграл «на ноль».

Финляндия - Вейккауслиига . Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Хонка
Эспоо
Окончен
5 : 0
Оулу
Оулу
1:0 Наамо – 3'     2:0 Коски – 32'     3:0 Янсен – 44'     4:0 Арко-Менса – 52'     5:0 Ортис – 89'    

Важное событие в Бельгии – Александр Филин впервые получил игровое время в «Эйпене». Россиянин вышел на семь минут в концовке, чтобы удержать преимущество над «Шарлеруа». И это удалось

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 12-й тур
28 октября 2023, суббота. 19:15 МСК
Эйпен
Эйпен
Окончен
2 : 0
Шарлеруа
Шарлеруа
1:0 Крал – 45'     2:0 Мёвальд – 54'    

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Николай Обольский даже не попал в заявку на матч «Ибицы». Команда проиграла 1:3. Роман Нойштедтер остался в запасе «Вестерло» на встречу с «Юнионом». Итог – тоже поражение – 1:3.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 12-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
1 : 3
Юнион
Брюссель
1:0 Даци – 11'     1:1 Лапуссен – 33'     1:2 Эккерт – 56'     1:3 Amoura – 88'    

Никита Иосифов остался вне основного состава на игру «Мирандеса» с «Картахеной» в Сегунде, и команда выиграла 2:1.

Испания - Сегунда . Сегунда. 13-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Окончен
2 : 1
Картахена
Картахена
1:0 Мартин – 72'     1:1 Фонтан – 80'     2:1 Барсия – 90+1'    

СИК без Евгения Башкирова в составе завершил борьбу за возможность сыграть в еврокубках от Финляндии, уступив «Оулу» по пенальти.

Финляндия - Вейккауслиига . Плей-офф за Лигу конференций. 1/4 финала
25 октября 2023, среда. 18:00 МСК
СИК
Сейняйоки
Окончен
2 : 2
4 : 5
Оулу
Оулу
0:1 Coffey – 12'     1:1 Гаск – 19'     2:1 Данвуди – 21'     2:2 Карялайнен – 61'    

Станислав Ильюченко снова пропустил встречу «Сеула» – на этот раз с «Сувон Сити». Однако команда российского футболиста победила 4:3. А Станислав Крицюк («Жил Висенте») продолжает лечиться.

Денис Черышев в очередной раз наблюдал за игрой «Венеции» со скамейки запасных.

Денис Черышев

Денис Черышев

Фото: Venezia FC

Кто ещё может сыграть сегодня?

У полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука матч с «Эмполи»

Италия - Серия А . 10-й тур
30 октября 2023, понедельник. 20:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ПАОК Магомеда Оздоева сыграет сегодня с АЕКом.

Греция - Суперлига . 9-й тур
30 октября 2023, понедельник. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины
Не начался
ПАОК
Салоники
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будё-Глимт» Никиты Хайкина – с «Лиллестрёмом».

Норвегия - Элитсерия . 26-й тур
30 октября 2023, понедельник. 20:30 МСК
Будё-Глимт
Будё
Не начался
Лиллестрем
Лиллестрем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Останется ли Андрей Лунёв в основе «Карабаха» после кошмара с «Байером»?

Азербайджан - Премьер-лига . 11-й тур
30 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Араз-Нахчыван
Нахичевань
2-й тайм
1 : 0
Карабах
Агдам
1:0 Алиев – 75'    

И вернётся ли Александр Кокорин в основной состав после недомогания?

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 9-й тур
30 октября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Отеллос
Не начался
Арис
Лимасол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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