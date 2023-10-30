Головин не помог «Монако», зато как крут Сулейманов! Выходные россиян за границей

Очередной уикенд для россиян за границей завершился не так классно, как предыдущий. В этот раз обошлось без шедевров от Александра Головина, а «Монако» в принципе уступил. Зато классно проявил себя Магомед-Шапи Сулейманов. А сегодня у других россиян будет шанс себя проявить.

Александр Головин Фото: Getty Images

Александр Головин («Монако», Франция)

«Монако» слетел с первого места, проиграв второй раз в сезоне. Если с середняками у команды Ади Хюттера всё складывается неплохо, то в матчах с командами из лидирующей группы результаты так себе. В конце сентября уступили «Ницце», теперь – «Лиллю».

Головин, как обычно, вышел в основе и был одним из лучших на поле – три удара, столько же передач под удар, 13 точных пасов в финальную треть – в общем, очень круто. Но два пропущенных мяча в конце первого тайма смяли настроение «Монако». Отыграться не получилось. Теперь монегаски третьи – впереди «Ницца» и «ПСЖ».

Арсен Захарян Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

«Реал Сосьедад» пригнал к крепкому «Райо Вальекано» и уже через полчаса после начала матча уступал. Перерыв оживил команду, сан-себастьянцы бросились отыгрываться и забили дважды. Всё шло к победе. Арсен Захарян наблюдал за происходящим со скамейки запасных. Но на 89-й минуте Иманол Альгуасиль выпустил россиянина. Всё ради того, чтобы выбить ещё одну паузу, дать команде подышать и потянуть время. А потом мяч подхватил Бебе.

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Интересно, что всё началось с фланга Захаряна. Арсен был первым, кого игрок обежал. И потом бахнул в нижний угол. Ничья. Пока у Арсена совсем не идёт в новом клубе.

Далер Кузяев Фото: Havre AC

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» приехал в гости к команде, располагающейся в зоне вылета. И снова не смог забить. Вторые 0:0 подряд после международной паузы. С реализацией моментов, которые команда создаёт, что-то случилось. Однако в обороне всё нормально – ведь пропущенных мячей тоже нет.

Кузяев отыграл 77 минут, отдал две передачи под удар и сделал около 85% точных пасов в принципе. Как и всегда, получил высокую оценку, но это не помогло победить. «Гавр» постепенно скатывается в зону вылета. Пора исправлять ситуацию.

Зелимхан Бакаев Фото: twitter.com/AlWahdaFCC

Зелимхан Бакаев («Аль Вахда», ОАЭ)

Чуть больше недели назад Бакаев досрочно покинул поле из-за травмы. Как выяснилось позже – ничего серьёзного. Да, в следующей игре с «Иттихад Кальба» Залимхан остался на скамейке, но вышел на 66-й минуте. К тому моменту «Аль Вахда» вела 1:0. А после выхода россиянина сразу пропустила. Но на 87-й минуте всё же вырвала победу. Пусть и соперник доигрался до двух удалений.

«Аль Вахда» поднялась на шестое место в чемпионате ОАЭ. Результаты команды налаживаются, а вот с игровым временем Бакаева есть проблемы.

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Aris FC

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

У «Ариса» вторая победа подряд, а у Сулейманова второе подряд результативное действие. Если в матче с «Пансерраикосом» он выдал голевой пас в добавленное время, то с ПАСом забил сам.

Шапи вышел в основе и отличился на 55-й минуте. На 75-й Самора забил второй мяч. Сулейманов стал лучшим игроком команды по версии разных статистических порталов. 83% точных передач, три ключевых паса, два удара. Ну и гол!

Как сыграли другие?

Юрий Лодыгин в третий раз в сезоне вышел в основе матча чемпионата Греции – в этот раз с «Пансерраикосом». «Олимпиакос» без проблем закатил пять мячей, а российский голкипер ни разу не пропустил. С ним в воротах команда второй раз выиграла со счётом 5:0.

Егор Пруцев, как и всегда, вышел в основе «Целе». Провёл на поле 80 минут, но не отметился результативными действиями. Его команда победила в матче с «Домжале» 3:1 и осталась на первом месте в чемпионате Словении. Новый главный тренер Дамир Кржнар пока справляется.

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха вышел в основе на матч с «Виборгом». Две команды из нижней части таблицы обменялись голами, но не выявили победителя. Онугха отыграл 61 минуту.

В Финляндии хоть и завершился регулярный сезон, но начались матчи плей-офф за участие в еврокубках. «Хонка» Максима Рудакова уже вышла в финал, обыграв 5:0 «Оулу». Российский кипер отыграл «на ноль».

Важное событие в Бельгии – Александр Филин впервые получил игровое время в «Эйпене». Россиянин вышел на семь минут в концовке, чтобы удержать преимущество над «Шарлеруа». И это удалось

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Николай Обольский даже не попал в заявку на матч «Ибицы». Команда проиграла 1:3. Роман Нойштедтер остался в запасе «Вестерло» на встречу с «Юнионом». Итог – тоже поражение – 1:3.

Никита Иосифов остался вне основного состава на игру «Мирандеса» с «Картахеной» в Сегунде, и команда выиграла 2:1.

СИК без Евгения Башкирова в составе завершил борьбу за возможность сыграть в еврокубках от Финляндии, уступив «Оулу» по пенальти.

Станислав Ильюченко снова пропустил встречу «Сеула» – на этот раз с «Сувон Сити». Однако команда российского футболиста победила 4:3. А Станислав Крицюк («Жил Висенте») продолжает лечиться.

Денис Черышев в очередной раз наблюдал за игрой «Венеции» со скамейки запасных.

Денис Черышев Фото: Venezia FC

Кто ещё может сыграть сегодня?

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