Что нужно топ-клубам для выхода в плей-офф Кубка России? Расклады перед последним туром

В четверг завершится групповой этап Кубка России (Путь РПЛ). Четыре команды высшей лиги, занявшие последнее место, покинут розыгрыш, а вскоре уже в серии плей-офф к оставшимся 12 добавят клубы из низших лиг. Важный момент и в том, какое место занять в четвёрке. Первые две команды выходят в плей-офф Пути РПЛ. И, соответственно, будут иметь право на ошибку — в случае проигрыша в двухматчевом противостоянии они смогут продолжить борьбу в нижней сетке. Третья команда в группе отправится в Путь регионов. Там уступать уже нельзя.

Последняя деталь: в Кубке России за победу в основное время даётся три очка. В случае ничьей каждый получает по одному, а ещё одно разыгрывается в серии пенальти. В случае равенства очков в группе в приоритете личные встречи — сначала результат в них, потом разность мячей, потом забитые голы.

Так какая же ситуация перед стартом последнего тура?

Группа А

Группа А

Неожиданный лидер группы — «Оренбург». Команда хоть и проиграла в 1-м туре, но с того момента набрала 11 очков. Очень неплохо. Правда, даже это не гарантия первого места, ведь теперь их ждёт матч с ЦСКА. В случае победы в основное время армейцы сравняются с соперником по очкам и за счёт личных встреч выйдут на первую строчку.

При этом, если выиграть хотя бы по пенальти ЦСКА не удастся (то есть команда наберёт одно очко или вовсе проиграет), на второе место будет претендовать «Факел». Воронежцы отстают на два балла, но лучше по личным встречам — то есть, если у них и москвичей в итоге окажется по девять очков, команда Сергея Ташуева будет выше в таблице.

«Сочи» тоже продолжает борьбу — необходимо обыгрывать «Факел», тогда получится занять третье место и попасть в Путь регионов.

Группа B

Группа B

Здесь всё чуть понятнее и проще. Есть команда, которая уже ни за что не борется — «Рубин». Казанцы уже ни при каких раскладах не запрыгнут хотя бы на третье место. Так что Кубок России для них в этом сезоне завершился. «Локомотив» же гарантировал себе место в Пути РПЛ. Вопрос разве что — с первой или со второй строчки они туда попадут. Но, учитывая отсутствие мотивации у Казани, шансы остаться в лидерах у железнодорожников очень даже хорошие.

А вот «Урал» и «Ростов» в очном матче решат, кто окажется на втором месте и залетит в Путь РПЛ. У них очный матч в Ростове-на-Дону. И, учитывая форму команды Карпина в последних встречах, уральцам будет очень непросто.

Группа C

Группа C

«Зенит» в середине розыгрыша группового этапа свалился с первого места после поражения от «Балтики», но в итоге туда вернулся. И теперь вряд ли подвинется ниже: для этого петербуржцы должны уступить немотивированным «Крыльям Советов», а «Балтика» — в основное время прихлопнуть «Ахмат». Маловероятный сценарий.

«Крылья» лишились шансов на плей-офф в 5-м туре как раз в матче с грозненцами. А теперь команда Мирослава Ромащенко поборется за второе место. Для этого нужно побеждать «Балтику» на чужом поле. Да, сложно, учитывая, что соперника вполне устроит ничья. Но борьба наверняка будет.

Группа D

Группа D

Здесь похожая ситуация. «Спартак» ещё за два тура до конца обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Никто не сдвинет команду с первого места. «Пари НН» потерял шансы на продолжение борьбы, проиграв «Краснодару» (0:3).

Так что в квартете осталась одна интрига: кто займёт второе место? Даже грустно, что динамовцы и краснодарцы не выяснят это в очном матче. Команда Марцела Лички на своём поле примет немотивированный «Пари НН», а вот «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Москве. По личным встречам преимущество у бело-голубых. Так что только провал отправит их в Путь РПЛ.