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«Зенит» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России, где смотреть, видео голов, 31 октября 2023 года

Развязка в группе «Зенита» в Кубке России! Кто выйдет в главный плей-офф? LIVE
Георгий Илющенко
Онлайн Кубка России
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В Санкт-Петербурге крутой матч, а Игнашевич пытается удержать второе место.

Всем привет! Групповой этап Кубка России подходит к концу. Осталось только сыграть матчи заключительного, 6-го тура. Сегодня, 31 октября, нас ждут две встречи.

В 19:30 мск начнут играть «Зенит» и «Крылья Советов». В РПЛ эти команды находятся близко, но в Кубке ситуация кардинально отличается. Команда Семака уверенно лидирует и имеет отличные шансы сохранить первое место. Парни Осинькина же досрочно лишились шанса на плей-офф и замыкают квартет. Кстати, не так давно эти команды встречались в РПЛ! 22 октября «Зенит» на своём поле победил «Крылья» — 3:1.

Fonbet Кубок России . Группа C
31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 20:30 мск стартует гораздо более значимая встреча в плане турнирных перспектив — «Балтика» против «Ахмата». Команда Игнашевича идёт второй, но, чтобы удержать путёвку в плей-офф Пути РПЛ, ей нужно не проиграть. Грозненцы же, если не хотят отправиться в Путь регионов, должны побеждать.

Fonbet Кубок России . Группа C
31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За обоими матчами дня в Кубке России «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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