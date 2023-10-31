Развязка в группе «Зенита» в Кубке России! Кто выйдет в главный плей-офф? LIVE

Всем привет! Групповой этап Кубка России подходит к концу. Осталось только сыграть матчи заключительного, 6-го тура. Сегодня, 31 октября, нас ждут две встречи.

В 19:30 мск начнут играть «Зенит» и «Крылья Советов». В РПЛ эти команды находятся близко, но в Кубке ситуация кардинально отличается. Команда Семака уверенно лидирует и имеет отличные шансы сохранить первое место. Парни Осинькина же досрочно лишились шанса на плей-офф и замыкают квартет. Кстати, не так давно эти команды встречались в РПЛ! 22 октября «Зенит» на своём поле победил «Крылья» — 3:1.

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

А в 20:30 мск стартует гораздо более значимая встреча в плане турнирных перспектив — «Балтика» против «Ахмата». Команда Игнашевича идёт второй, но, чтобы удержать путёвку в плей-офф Пути РПЛ, ей нужно не проиграть. Грозненцы же, если не хотят отправиться в Путь регионов, должны побеждать.

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК Балтика Калининград Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

За обоими матчами дня в Кубке России «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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