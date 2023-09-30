«Особенно впечатлила фраза Газзаева». Как устроили эпохальный переход Игнашевича в ЦСКА

Сегодня Сергей в очередной раз приедет на стадион ЦСКА, но есть один нюанс.

Тренер Игнашевич — впервые против ЦСКА. Клуба, который он называет своим домом. В дебютном сезоне тренера в РПЛ встреча выпала на 10-й тур. Матч в Москве начнётся в 19:00 мск.

К игре с ЦСКА Игнашевич подходит спустя пять лет после завершения карьеры футболиста. Он закончил выступать летом 2018 года после чемпионата мира в России, хотя в клубе его уговаривали поиграть ещё. Затем почти год поработал в молодёжке ЦСКА и практически сразу возглавил уже взрослое «Торпедо». С этим клубом за 21 месяц ему не удалось выйти в РПЛ. А вот с «Балтикой» примерно за тот же срок он добился попадания в элиту. Теперь Игнашевич окажется на «ВЭБ Арене» в новом статусе.

Почему ЦСКА переманил именно Игнашевича?

Центральный защитник заставил говорить о себе, ещё будучи в «Крыльях». За полтора года в самарской команде он прошёл путь от никому не известного футболиста до игрока молодёжной сборной России. После этого на Сергея претендовали «Торпедо» и «Локомотив».

Игнашевич выбрал команду Юрия Сёмина. За неё защитник отыграл три сезона — с 2001 по 2003 год (тогда сезон в России укладывался в календарный год). За это время Игнашевич выиграл всё, что только можно внутри страны: чемпионат, Кубок и Суперкубок. На протяжении всего времени защитник оставался основным и отыграл подавляющее большинство матчей по 90 минут.

Сергей Игнашевич в «Локомотиве» Фото: Getty Images

При этом Игнашевич ещё и забивал периодически. В том числе пять мячей в Лиге чемпионов на разных стадиях. Наиболее памятный гол — со штрафного примерно с 35 метров в ворота «Тироля». Тот мяч позволил «Локо» выйти в основной этап Лиги чемпионов сезона-2001/2002. Правда, тогда ключевая роль осталась, пожалуй, за Русланом Нигматуллиным.

Как Игнашевич уходил из «Локомотива»?

Несколько лет назад «Чемпионат» составил рейтинг 20 самых скандальных трансферов в истории российского футбола. Там можно найти удивительные истории. Например, Олега Веретенникова из-за перехода избили бандиты, Владислав Ващук разбирался с поддельной подписью, а Роман Ерёменко воспользовался уникальным пунктом в регламенте ФИФА. Среди прочего в тот рейтинг попал и переход Игнашевича.

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ЦСКА тогда сыграл на опережение. Гинер и Газзаев заранее встретились с футболистом, уговаривая перейти из одного московского клуба в другой. Причём тренер интересовался Игнашевичем давно, потому что знал его по совместной работе в молодёжной сборной России. Лишь спустя время Игнашевич рассказал в большом интервью «Чемпионату», как проходили переговоры с ЦСКА в 2003-м.

«У меня была судьбоносная встреча с Газзаевым и Гинером. Мы сели втроём, и если коротко, то они были очень убедительны. Особенно впечатлила фраза Валерия Газзаева. Он сказал: «И ещё я хочу выиграть еврокубок». В 2003-м это было словами из другого мира. Где российский футбол и где еврокубок? Газзаев рассказывал про вложения, которые делаются в клуб, про игроков, которых они планируют купить. В ЦСКА только что пришёл Олич, в команде уже был Ярошик. Это был очень заманчивый проект», – говорил Игнашевич.

Сергей Игнашевич с Кубком УЕФА Фото: Getty Images

И, забегая вперёд, еврокубок действительно удалось выиграть. Всего лишь через полтора года защитник с капитанской повязкой на руке поднял над головой Кубок УЕФА. Но всего этого могло и не случиться. Президент «Локомотива» Валерий Филатов сначала предлагал Игнашевичу продлить контракт на прежних условиях, а затем был готов предоставить более высокую зарплату. Однако было уже поздно.

Несмотря ни на что, футболиста до финального момента пытался уговорить остаться Юрий Сёмин. В последний раз на эту тему они общались перед заключительным матчем сезона (с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, 10 декабря 2003 года). Защитник ответил, что уже не может передумать, ведь дал слово Гинеру. В ответ прозвучала легендарная фраза: «Да пошёл ты на *** (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») со своим Гинером». Однако тренер всё-таки поставил футболиста в основной состав. «Локомотив» тогда хоть и проиграл (0:2), но вышел в 1/8 финала ЛЧ из-за ничьей между «Динамо» и «Интером» в Киеве.

Что значил переход Игнашевича для российского футбола?

На тот момент мало кто мог представить, что смена клуба одним игроком превратится в эпохальное событие. Однако этот переход действительно оказался фундаментальным с нескольких точек зрения. О важности футболиста конкретно для ЦСКА позже рассказал Газзаев в своей книге «Приговорён к победе»:

«Не сосчитать, сколько раз мы с ним беседовали, прежде чем он согласился [перейти в ЦСКА]. Полагаю, Игнашевич не пожалел о таком решении. В лице Серёжи команда приобрела лидера, стержневого игрока. Причём не только на поле. Игнашевич силён своими принципами, убеждениями, заставить его свернуть с избранного пути нереально. Неслучайно ведь я назначил Игнашевича капитаном ЦСКА в первый же год». Тогда Газзаев и Игнашевич ещё не поссорились из-за легендарной истории с весами.

Сергей Игнашевич и Евгений Алдонин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А ещё тот резонансный трансфер повлиял и на подход к футбольным контрактам. «Локомотиву» и другим клубам стало понятно, что футболистов всё сложнее удержать за счёт давления. И что нельзя доводить до ситуации, когда с важным футболистом остаётся соглашение лишь на полгода (в 90-х даже могли ждать конца контракта, чтобы подписать новый). Переход Игнашевича вообще ознаменовал эру новых контрактов. Стало понятно, что футболисты могут получать принципиально другие деньги.

И ещё о значении того перехода. Если в 90-х в российском футболе доминировал «Спартак», то затем в какой-то момент «Локомотив» стал лучшей командой страны, но практически сразу на ведущие позиции ворвался ЦСКА. Переход Игнашевича фактически ознаменовал начало эры Гинера. Если сейчас мы привыкли к покупкам «Зенита», то тогда именно москвичи вывели рынок на новый уровень (в плане денег и на зарплаты, и на трансферы тоже). Без преувеличения можно сказать, что Игнашевич символизирует целую эпоху ЦСКА. А теперь он впервые с тех пор будет противостоять главной команде в своей карьере.