«Для меня нет никого лучше меня». «Зенит» заменит Малкома обладателем Кубка Либертадорес?

Стало известно имя потенциального новичка «Зенита» в зимнее трансферное окно, которое откроется ещё только через два месяца. Популярное бразильское издание Globo Esporte сообщило о переговорах петербургского клуба с «Флуминенсе» по поводу вингера Джона Арьяса. Согласно источнику, чемпион России предложил за 26-летнего колумбийца € 12 млн. Клуб из Рио-де-Жанейро, в свою очередь, отложил переговоры, так как не хотел обсуждать переход игрока до финала Кубка Либертадорес. Но теперь можно их продолжить: на днях «Флу» впервые в своей истории выиграл южноамериканскую Лигу чемпионов.

Претендентов на Арьяса хватает и без «Зенита», так что петербургскому клубу, по всей видимости, придётся выдержать серьёзную конкуренцию в борьбе за новичка на позицию проданного летом Малкома. По данным Globo Esporte, в финале Кубка Либертадорес вингера просматривали скауты «Ливерпуля», «Арсенала» и «Фулхэма». Помимо того, появилась информация, что предложение по Арьясу уже сделала «Ницца».

Возможный переход Арьяса в «Зенит» подтвердил и представитель колумбийца Джанфранко Петруциелло.

«Зенит» – не единственный клуб, который внимательно следит за Арьясом. «Флуминенсе» не готов вести переговоры о его продаже до конца года. Мы же со своей стороны готовы рассмотреть предложения из России», – сказал агент.

В финале Кубка Либертадорес Арьяс не стал главным героем, но оказался лучшим по количеству обводок – семь попыток, три успешные. Правый вингер сделал три передачи под удар. Сам колумбиец пробил только однажды, при этом его удар был заблокирован. Ещё Арьяс стал с отрывом лучшим как по общему количеству единоборств (23), так и по количеству выигранных (11). Кроме того, он отметился четырьмя отборами и четырьмя выносами мяча из собственной штрафной, а также заработал на себе четыре фола. В общем, максимально поработал на команду.

Джон Арьяс на награждении Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Арьяс – быстрый, динамичный вингер. Он может действовать на любом из флангов атаки, открываться между линиями и за спины защитников соперника. Полезен в игре без мяча, способен обострять — как при помощи дриблинга, так и за счёт передач. Несмотря на то что Джон не обладает внушительными физическими данными (его рост всего 168 см), он крепок и хорошо выдерживает борьбу. Результативность у вингера невыдающаяся, но нормальная: в 37 матчах нынешнего сезона чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.

«Он всё больше и больше чувствует себя великим игроком, – говорит про Арьяса главный тренер «Флуминенсе» Фернандо Диниз. – Мы очень сильно нуждаемся в нём. Это чрезвычайно решительный парень, который вытащил для нас много игр. Мы [тренеры] можем делать что угодно, но в конечном счёте зависим от футболистов. И Джон – игрок с большой силой».

По статистике Sofascore, Арьяс в чемпионате Бразилии лучший в составе «Флуминенсе» по точным передачам на чужой трети поля (431), передачам под удар (40), обводкам (72), заработанным фолам (63) и выигранным единоборствам (191 при 51% успешных), второй по ударам в створ (20) и отборам (44), третий по общему количеству ударов (39). В общем, стабильно подтверждает то, что показал в финале Кубка Либертадорес. Более того, Джон лучший среди всех игроков бразильской лиги по точным передачам на чужой трети и занимает второе место по обводкам, имея на одну успешную попытку дриблинга больше, чем экс-зенитовец Халк.

Сам Арьяс, судя по его словам, от чрезмерной скромности не страдает. Колумбиец считает себя главной звездой команды наряду с экс-защитником «Реала» Марсело.

Джон Арьяс вингер «Флуминенсе» «Говорю абсолютно серьёзно: нужно думать, что ты лучший в мире. Для меня нет никого лучше меня. Но, конечно, мы встречаемся на поле с очень хорошими футболистами, и у меня есть кумиры. Я играю с одним из них – Марсело. Сейчас я наслаждаюсь моим временем во «Флуминенсе».

Арьяс играет в Бразилии уже два года. В августе 2021-го «Флуминенсе» выкупил его у колумбийского «Санта-Фе» всего за € 600 тыс. Любопытно, что при этом Джон воспитывался в мексиканских клубах «Дорадос де Синалоа» и «Тихуана». В 20 лет вернулся в Колумбию и продолжил своё развитие на родине. За национальные команды не играл до июня 2022-го, когда получил приглашение в первую сборную.

На сегодняшний день у Арьяса 10 матчей за сборную Колумбии, в основе – восемь. Вингер «Флуминенсе» сделал две голевые передачи: в товарищеском матче с Ираком и в игре отборочного цикла ЧМ-2026 с Венесуэлой. В национальную команду он вызывается вместе с двумя зенитовцами – Вильмаром Барриосом и Матео Кассьеррой.

«Флуминенсе» может спокойно чувствовать себя в переговорах с потенциальными покупателями Арьяса, поскольку действующий контракт вингера рассчитан до лета 2026-го. В договоре прописаны отступные в размере € 40 млн. За столько «Зенит» как раз и подписывал Малкома.

Один колумбиец уже переходил в «Зенит» после финала Кубка Либертадорес. В феврале 2019-го петербургский клуб выкупил за € 15 млн у «Бока Хуниорс» Барриоса, который, правда, в отличие от Арьяса, проиграл со своей командой решающую битву «Ривер Плейт». Возможно, это был самый удачный трансфер «Зенита» в эпоху Сергея Семака.