Миранчук и «Аталанта» — в плей-офф, «Байер» — тоже. Расклады на выход из групп Лиги Европы

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Голов, как всегда, забили много, а ещё были зафиксированы необычные результаты. «Чемпионат» – о ситуации в группах за два матча до конца стадии.

Группа А

«Вест Хэм» остался лидером, хотя обыграл «Олимпиакос» с трудом (1:0). Зато «Фрайбург» ещё раз напомнил, кто не хуже: вынес ТСЦ со счётом 5:0. Несмотря на отсутствие очков во вчерашних встречах, проигравшие ещё могут пробиться в евровесну – у греков шансы повыше (остаются даже на Лигу Европы). В последнем туре англичане и немцы, вероятно, решат судьбу первого места и кто из них отправится в 1/8 финала ЛЕ, минуя зарубы с участниками из Лиги чемпионов.

ГРУППА А

Группа В

Вот где всё очень интересно! Даже несчастный в нынешнем сезоне «Аякс» сохраняет шансы на первое место: осталось начать побеждать и сделать это в том числе во встрече с «Марселем» (первый матч – 3:3). Особенно жарко будет, если в следующем туре АЕК обыграет «Брайтон» и сравняется с ним по очкам. Французам в этом случае нужно обязательно побеждать представителей Нидерландов, чтобы досрочно выйти в плей-офф и с первого места.

ГРУППА В

Группа С

Переживаем за «Арис» и Александра Кокорина! Тем более что россиянин забил «Бетису», выйдя на замену. Да, этот гол ничего не решил (1:4), но кипрский клуб хоть и на последнем месте в группе, ещё имеет все шансы отправиться в евровесну (но точно не с первого места). Осталось зацепиться за очки в матчах с «Рейнджерс» и «Спартой». Прямо сейчас это выглядит непростой задачей. Правда, и лидирующим испанцам встречаться с этими же соперниками. Так что ничего ещё в этой группе не ясно. Финальные туры будут интригующими!

ГРУППА С

Группа D

«Аталанта» гарантировала себе Лигу Европы. Вопрос лишь, с какого места команда Джан Пьеро Гасперини отправится в плей-офф и пересечётся ли с участником из Лиги чемпионов. Сейчас итальянцы лидируют, но «Спортинг» может сравняться с ними по очкам, если победит в очной встрече в предпоследнем туре группового этапа. «Ракув» стал явным аутсайдером квартета, хотя показал характер и амбиции. Победа над «Аталантой» в последнем туре может стать не только одной из главных сенсаций турнира, но и билетом в евровесну.

ГРУППА D

Группа Е

В данном квартете всё лихо закручивается. После поражения «Ливерпуля» в матче с «Тулузой» и победы ЛАСКа над «Юнионом» борьба за плей-офф развернулась серьёзная: за два тура до конца группового этапа шансы катапультироваться в евровесну есть даже у четвёртого места. Правда, австрийцам для этого нужно совершить чудо: обыграть клубы из Англии и Франции.

Забавно, но «Ливерпуль» даже сейчас не гарантировал себе плей-офф ЛЕ, несмотря на первое место. Да, потерять его будет трудно. Особенно если учесть, что в первом круге команда Юргена Клоппа легко разобралась и с ЛАСКом (3:1), и с «Юнионом» (2:0). Очевидно, борьба за вторую строчку развернётся между французским и бельгийским клубами.

ГРУППА Е

Группа F

«Маккаби», несмотря на одно очко после трёх туров (один матч перенесли), ещё сохраняет шансы на плей-офф! Да, до первой строчки уже никак не дотянуться, но вытащить себя за уши из болота возможность по-прежнему остаётся. Кажется, что определяющим в группе станет матч «Вильярреала» и «Панатинаикоса» 30 ноября, но всё не так просто: испанцам нужно сыграть ещё три матча, а значит, они могут переломить ситуацию. Как сделали это вчера, по ходу встречи проигрывая «Маккаби» и вырвав в итоге победу (2:1).

ГРУППА F

Группа G

После победы над «Ромой» (2:0) «Славия» вышла на первое место в группе и гарантировала себе евровесну. Осталось понять: будет это Лига Европы или Лига конференций. Скорее, первое, ведь проиграть «Серветту» с разницей в три гола в заключительном туре – это надо будет постараться. Наверное, чехи уже радуются, хотя рано: лучше бы напрячься и остаться первыми, чтобы прыгнуть сразу в 1/8 финала и не встречаться с клубами из ЛЧ.

С грустью констатируем, что «Шериф» потерял все шансы остаться в лигоевропейской компании. «Серветт» вчера победил, так что теперь молдавский клуб может рассчитывать только на третью строчку и плей-офф Лиги конференций. Что, честно говоря, тоже неплохо. Правда, играть команде Романа Пилипчука в последних турах с лидерами – «Славией» (30 ноября) и «Ромой» (14 декабря). Учитывая максимальную мотивацию фаворитов и предыдущие результаты, рассчитывать на многое не приходится.

ГРУППА G

Группа H

«Байер» – единственный клуб в Лиге Европы, идущий без потерь. Команда Хаби Алонсо застолбила за собой первую строчку и уже может готовиться к 1/8 финала турнира, не особо оглядываясь на результаты в оставшихся матчах. Зато расслабляться нельзя «Карабаху» и Андрею Лунёву (пока неясен характер травмы) – несмотря на второе место в группе, столько же очков имеет «Мольде». А это значит, что в следующем туре команды с большой долей вероятности разыграют второе место (важен не только результат, но и счёт по личным встречам). Ну а «Хеккену» просто посочувствуем: подняться хотя бы на третье место практически нереально.