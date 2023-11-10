Команда Гончаренко должна быть в топ-3 РПЛ. Но аномально не побеждает три месяца

«Урал» — один из лидеров РПЛ по ожидаемым голам и очкам. Но его серия без побед составляет девять матчей.

Один из первых матчей 15-го тура РПЛ пройдёт в Самаре, куда приедет «Урал». Клуб из Екатеринбурга не побеждает почти три месяца и рухнул в нижнюю часть таблицы. Но не всё так плохо, как кажется.

«Урал» не побеждает в РПЛ с 19 августа. Это худшая серия Гончаренко в России

«Урал» превосходно стартовал в этом сезоне. За первый месяц чемпионата команда Виктора Гончаренко набрала 13 очков в пяти матчах. Отличный показатель! А дальше появились проблемы. Уральцы выдали серию из девяти матчей без побед (шесть поражений) и опустились на 12-е место в таблице. До зоны переходных матчей — всего три очка. На проблемном отрезке «Урал» забил всего шесть мячей в девяти встречах: то есть меньше мяча за игру. И пять раз уходил с поля без голов.

«Урал» не побеждает в РПЛ почти три месяца Фото: ФК «Урал»

У Гончаренко никогда не было таких проблем во время работы в России. В сезоне-2013/2014 его «Кубань» выдала серию из семи матчей без побед в РПЛ (три ничьих, четыре поражения). Но после этого команда пришла в себя и четыре раза победила в следующих пяти турах. Весной 2023-го «Урал» проиграл пять раз подряд, а потом дважды делил очки с соперниками. Серия без побед составила семь матчей. Но такого, чтобы команды при этом тренере не побеждали в течение девяти игр в РПЛ – новое явление.

«Сейчас такая ситуация, что нам надо остановить падение, — сказал Гончаренко после предыдущего матча с «Рубином» (0:1). — Таких матчей, где мы чуть‑чуть лучше соперника, но не набираем очки или берём одно, очень много. К сожалению, мелкие досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из-за таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться».

При этом в «Урале» не собираются прибегать к радикальным методам. Президент клуба Григорий Иванов сообщил «Чемпионату», что увольнять Гончаренко никто не собирается.

Григорий Иванов президент «Урала» «Тренер всегда ответственен за результат, но у нас даже мысли не было, что Гончаренко нас покинет или мы его уволим. Нас всё устраивает. Виктор Михайлович — один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в «Урале». Никуда он от нас не собирается уходить, но и мы не собираемся ему что-то говорить».

«Урал» — третий в РПЛ по ожидаемым очкам. Но команде не везёт

Надо отметить, что «Уралу» в первой половине сезона дико не везёт. Обратимся к данным Understat по ожидаемым голам. Проанализируем статистику предыдущих девяти матчей «Урала» в РПЛ. В скобках — количество ожидаемых голов.

«Зенит» (2,93) — «Урал» (0,11) — 4:0

«Урал» (1,54) — «Ахмат» (1,02) — 0:1

«Урал» (1,02) — «Факел» (0,35) — 0:0

«Краснодар» (0,57) — «Урал» (1,26) — 2:0

«Ростов» (2,35) — «Урал» (1,40) — 2:2

«Урал» (2,46) — «Локомотив» (1,64) — 2:2

«Урал» (0,77) — «Сочи» (1,28) — 1:4

«Динамо» (1,28) — «Урал» (1,66) — 2:1

«Урал» (1,17) — «Рубин» (0,86) — 0:1

Таким образом, клуб из Екатеринбурга «перестрелял» соперников по xG в шести матчах из девяти. Впрочем, это никак не отразилось на количестве побед. Александр Юшин и Гильерме Шеттине забили всего один мяч на двоих, а по данным xG они должны были суммарно отличиться 4,33 раза. У бразильца самый высокий показатель ожидаемых голов в команде (2,67) и самый высокий недобор по этому компоненту (1,67). У Юшина недобор — 1,66 (второй результат).

По общему числу ожидаемых голов «Урал» занимает четвёртое место в РПЛ. Клуб из Екатеринбурга забил 14 мячей, а должен был — 19,63. Недобор — 5,63 гола (самый высокий показатель в лиге). По количеству ожидаемых голов выше «Урала» только «Зенит» (22,49), «Краснодар» (21,50) и «Ростов» (20,53).

Виктор Гончаренко никогда ранее не сталкивался с такой серией без побед в РПЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Примерно та же история с пропущенными голами. В ворота «Урала» влетел 21 мяч — хуже только у трёх команд РПЛ. По ожидаемым пропущенным мячам «Урал» занимает пятое место в лиге. Он должен был пропустить почти на четыре мяча меньше. При этом команда Гончаренко позволяет соперникам нанести всего лишь 11,8 удара в среднем за матч — лучше результат только у двух клубов лиги («Зенит» и «Краснодар»).

Что касается показателя «ожидаемые очки», то здесь «Урал» и вовсе находится на третьем месте. Команда Гончаренко набрала 16 очков, а должна была — примерно 22. Недобор составляет 5,84 очка — второй результат в РПЛ после «Сочи». Особенно «Уралу» не везёт в домашних матчах, где он недобрал 4,79 очка.

А теперь посмотрим на отрезок с 6-го тура – то есть с того момента, как «Урал» выдал серию без побед. Так вот, на этой дистанции команда набрала всего три очка. Недобор забитых мячей — 5,38, перебор пропущенных мячей — 5,71, недобор очков — 9,48. Это наивысшие цифры во всех трёх компонентах. На отрезке с 6-го по 14-й тур «Урал» занимает шестое место в РПЛ по показателю «ожидаемые очки». А вот реальное положение дел куда суровее. В последних девяти турах «Урал» забил шесть мячей (15-й результат), пропустил 18 (худший результат) и набрал всего три очка (худший результат). Невезение выглядит именно так.