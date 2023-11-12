Абаскаль и Личка сделали мем из культового бренда. Почему к Stone Island такое отношение?

Ведь его носят даже Гвардиола и Энрике. Поясняем за Stone Island и за этот текст.

Российский футбол обладает абсолютно магическим свойством: он наделяет события, предметы, людей и явления новыми качествами. Так случилось и со Stone Island – итальянским брендом одежды, который давно и плотно ассоциируется с футболом. Но в РПЛ ещё и с мемами.

Краткая история бренда Stone Island

Многие футбольные фанаты со всего мира должны быть благодарны модельеру и дизайнеру Массимо Ости, который в 1982 году создал вышеуказанную марку одежды. Уроженец Болоньи хоть и любил кальчо, как любой уважающий себя итальянец, но никак не ассоциировал Stone Island с футболом. Бренд задумывался – и, что важнее, он до сих пор следует выбранному курсу – как линейка модной, но в то же время универсальной, долговечной и простой одежды, созданной из уникальных материалов с использованием экстремальных методов обработки.

Массимо Ости — создатель Stone Island Фото: massimoosti.com

Ости на тот момент уже был широко известным в узких кругах человеком. За 11 лет до того он вместе с коллегой Трабальдо Тонье основал бренд Chester Perry с фабрикой в городе Раварино (сейчас там отшивается и часть Stone Island). Спустя семь лет марку пришлось переименовать из-за коллективного иска британских фирм Chester Barry и Fred Perry. Тогда Ости и Тонье сократили название до C.P. Company. Бренд популярен по сей день, его главная фишка – линзы на капюшоне и левом рукаве.

А Stone Island ­­– отдельная и, наверное, самая важная глава в профессиональной жизни Массимо. Ведь именно в этом бренде модельер (и на самом деле большой придумщик) собрал все свои технологические наработки. Тут и метод Garment dyeing, когда вещь красится в готовом виде, а не шьётся из цветных нитей, и другие способы обработки тканей (примеры будут ниже). Ости построил лабораторию и нанял химика Джулио Балбони, с которым они вместе экспериментировали с одеждой. На данный момент компания C.P. Company, куда входит Stone Island, разработала и запатентовала около 60 тысяч способов обработки ткани. Это не опечатка.

Модели Stone Island Фото: stoneisland.com

Может звучать немного сложно, но на деле всё просто: Stone Island – это про долговечность и стиль, в основе которого нестандартный подход к выбору ткани. Например, в одежде бренда используются материалы, меняющие свой цвет в зависимости от температуры (тела или окружающей среды) или влажности. Есть и светоотражающие ткани, покрытые мозаикой стеклянных полусфер на кристаллическом уровне. Или же – ткань из полиэфирных звёздчатых нитей, обработанная под высоким давлением и при 130-градусной температуре, из-за чего нити склеиваются между собой, образуя непромокаемое покрытие. А первая коллекция из семи курток была сшита из материала Tela Stella, который ранее использовался для изготовления тентов для грузовиков.

Stone Island сильно выделяется на фоне других премиум-брендов, потому что подходит к созданию одежды не только с точки зрения стиля, но и практичности. У марки есть куртки с парашютными стропами и вентиляцией, съёмный подклад, модульные карманы и многое другое. Применение и адаптация технологий из различных индустриальных сфер в создании одежды помогли бренду занять свою нишу в премиум-сегменте.

Логотип Stone Island Фото: stoneisland.com

Отличительная черта Stone Island – тканевый патч с розой ветров на левой стороне изделия (на рукаве или штанине). Логотип именно такой, потому что символизирует любовь к морю, новым открытиям и вызовам. Название бренда взято из романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы», писатель много размышлял о морских экспедициях и путешествиях.

Stone Island считается фанатским брендом. Повлияли фильмы и массовая культура

Изначально всё началось с итальянских модников панинаро, которые ещё в начале 90-х смогли себе позволить дорогую одежду. Сначала молодые люди в модной одежде собирались в закусочной Al Panino (оттуда и название субкультуры), слушали брит-поп и катались по Северу Италии на скутерах и мопедах – ну и, конечно, периодически ходили на футбол. Ребята посещали фанатские трибуны «Интера» и «Милана», хотя мало кто из них был связан с фанатскими группировками. Там этих людей уже заметили местные ультрас и частично переняли стиль одежды. Болельщики оценили практичный и модный образ «золотой» итальянской молодёжи.

Изначально всё началось с итальянских модников панинаро Фото: GETTY IMAGES

Но массово Stone Island вошёл в культуру в середине 90-х. Благодарить надо британских футбольных фанатов, которые подсмотрели молодой бренд у итальянцев. Неудивительно: любящим подраться мужчинам нужна была крепкая, долговечная и в то же время стильная одежда. Однако если задуматься, это «стоник» стал одним из главных противоречий в британской массовой культуре.

Ведь британские фанаты – как, собственно, и панки – протестовали против беспредельно набирающего обороты капитализма имени Маргарет Тэтчер. А панинаро, надевшие Stone Island первыми, выступали за разрушение застоявшихся итальянских традиций, они считали их атавизмом и хотели перемен через новую культуру, экономику и этику.

Итальянский модник 80-90-х, английский фанат из 90-х Фото: stoneisland.com / Getty Images

То есть путь популяризации следующий: молодые люди из богатых итальянских семей → фанаты «Интера» и «Милана» → британские ультрас. А уже дальше культ «стоника» разросся на всю Европу, включая Россию.

Особенно повлияли на это фильмы The Football Factory (2004) и Green Street Hooligans (2005) – там фанаты крошили врагов в куртках в том числе и этого итальянского бренда. Из отечественного кинематографа можно выделить «Околофутбола» (2013). Так что уже три десятилетия «стоник» с их легендарным патчем – один из символов фанатского движения.

Кадр из фильма «Хулиганы Зелёной улицы» Фото: кадр из фильма

Stone Island в России = агрессия и фанатизм. А ещё тысячи подделок

Stone Island в России настолько культовый, что его в своих треках упоминают рэперы (западные тоже упоминают, но реже), а группа «ХЛЕБ» в 2017 году посвятила куртке этой марки даже целую песню (правда, шуточную)! Получился если не бэнгер на все времена, то атмосферная композиция уж точно.

Группа «ХЛЕБ» Фото: кадр из видео

Сейчас представить футбольных фанатов из Европы без Stone Island просто невозможно. В России популярность бренда сыграла с ним злую шутку: одежду массово подделывают, потому что «стоник» всегда был дорогим. Для примера, сейчас в России у реселлеров самые простые куртки стоят от 50 тысяч рублей, с технологическими решениями и из последних коллекций – ближе к 100 тысячам, а отдельные лоты и ещё больше.

Далеко не каждый российский фанат может позволить себе столь дорогую одежду. Тогда человек обращается к копиям: вещам, внешне максимально напоминающим оригинал, но в случае со Stone Island не имеющим тех самых технологий, из-за которых бренд и понравился активным любителям футбола. Копии стоят сильно дешевле оригинала: в три-пять раз. Продавцы на сайтах с досками объявлений называют качество такой одежды «высшим» или «люксовым».

Кадр из фильма «Околофутбола» Фото: кадр из фильма

В интернете немало статей и видеогайдов, как отличить настоящий Stone Island от «пали». Стоит обратить пристальное внимание на фурнитуру, качество патча, швы, шрифт на бирках и многое другое. Но, честно говоря, научились подделывать и это – поэтому нередко подделки продают как оригинал. Зачастую отдельные элементы в поддельной одежде покупаются на тех же заводах, где отовариваются оригинальные фабрики (они есть не только в Италии, но и в Румынии, Тунисе, Китае, Индонезии).

Абаскаль и Личка тоже носят Stone Island. Тренеры и соцсети превратили бренд в мем

Они тоже носят «стоник». Тренер «Спартака» так вообще стал главным амбассадором бренда в чемпионате России. Обычно Гильермо Абаскаль появляется на бровке в вещах из базовой линейки (как на главном фото), но в дерби с «Локомотивом» его можно было наблюдать в свитшоте с гигантским лого Stone Island на левой руке (юбилейная коллекция). В России такой можно купить от 45 тысяч рублей у реселлеров.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» — о любви к Stone Island «Это моё прошлое. У меня два брата. Один из них — представитель ультрас «Севильи». Я, можно сказать, тоже — ел ту же еду и пил ту же воду. Мне нравится быть частью этого».

Марцел Личка впервые появился в Stone Island в прошлом туре РПЛ. На игру с «Сочи» тренер вышел в любимом розовом цвете – куртка была выполнена из нескольких материалов. В России такую можно приобрести у реселлеров от 60 тысяч рублей.

Марцел Личка Фото: fcdm.ru

Так как в Европе и России особенно «стоник» считается фанатским, а людей, предпочитающих бренд из-за технологий и удобства, в разы меньше, то вокруг марки сложилась весьма агрессивная аура. Раньше человека могли остановить на улице и попросить «пояснить за шмот» – кто ты и почему носишь ту или иную одежду, которая плотно ассоциируется с определённой субкультурой. Ведь нередко марку надевали школьники, чтобы казаться грознее и быть в тренде. Традиция канула в прошлое, но агрессивный осадок всё ещё остаётся.

Потому известные футбольные люди в Stone Island выглядят в глазах российского массового зрителя несколько комично. И когда на прошлых выходных сначала Абаскаль в меньшинстве сыграл с «Локомотивом» вничью и в сущности упустил победу, а затем Личка сделал то же самое в игре с «Сочи», соцсети взорвались.

Появились шутки, мол, тренеру «Динамо» не стоило надевать Stone Island, ведь в РПЛ это не очень-то удачная идея: посмотрите на результаты «Спартака». А когда динамовцы, ведя 3:1, закончили встречу на «Фиште» 3:3, приколы стали беспорядочно множиться.

Александр Григорян Фото: vk.com/fctambov68​​​​​​​

Однако главный адепт «стоника» в российском футболе – это Александр Григорян. Отечественный специалист давно носит одежду этого бренда: его можно было видеть в пуховике Stone Island в недавних эфирах «Матча» у кромки поля, а также в кофтах и куртках во время матчей «Луча-Энергии» пятилетней и даже 10-летней давности!

В Европе Stone Island ассоциируется с Гвардиолой. Но есть и другие тренеры

Для европейских коучей «стоник» – просто один из премиум-брендов, в одежде которого можно появиться на матче. Из испанских топ-тренеров это, конечно же, Хосеп Гвардиола, но во время работы в «Ман Сити» испанец не так часто надевает одежду вышеуказанной марки из-за контракта клуба с другими брендами. Соотечественник Пепа, который тоже уважает Stone Island – это тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Также можно отметить Юлиана Нагельсмана.

Хосеп Гвардиола и Луис Энрике Фото: GETTY IMAGES

Из менее статусных специалистов можно вспомнить Тьерри Лоре (экс-«Страсбург»), Маркуса Баббеля (работал в «Штутгарте», «Герте» и «Хоффенхайме»), Натана Джонса (экс-«Саутгемптон», «Лутон» и «Сток Сити»), а также Хайко Фогеля (экс-«Базель»).

Тьерри Лоре и Хайко Фогель Фото: GETTY IMAGES

Сейчас Stone Island всё больше ценится среди любителей моды

Надо признать, что в России в последние годы бренд, казалось бы, намертво приклеенный к субкультуре футбольных фанатов, находит всё больше симпатий у любителей современной моды. За рубежом это во многом произошло после популяризации марки на рынке США и открытия магазинов по всей стране. У нас же Stone Island как был локальным брендом, представленным в специализированных магазинах, так им и остаётся.

Одежда из ретроколлекций ценится в разы больше вещей из самых последних, за некоторые позиции в России могут просить свыше миллиона рублей (но всё зависит от конкретной ситуации и состояния). И это уже никак не связано с футбольными хулиганами. Однако стоит признать, что с драками, трибунами и сердитыми лицами Stone Island будет ассоциироваться ещё долго.