Забивал «Челси» и «Милану», а «Зенит» не потянул. Теперь Клещенко тащит Молдавию на Евро!

Сборная Молдавии – одна из сенсаций квалификации Евро-2024. Национальная команда этой страны продолжает борьбу за второе место в группе, дающее путёвку в финальную стадию чемпионата Европы. Отстаёт всего на одно очко от Польши (но имеет игру в запасе) и на два очка — от Чехии. Впереди решающие встречи: 17 ноября на своём поле с албанцами и 20 ноября на выезде с чехами. Так что всё в руках футболистов сборной Молдавии, которая за шесть туров отборочного цикла потерпела только одно поражение. Есть повод рассказать о главном тренере команды. Тем более 51-летний Сергей Клещенко крепко связан с российским футболом.

Клещенко родился недалеко от Кишинёва, но на профессиональном уровне заиграл, по сути, в России. Точнее, ещё во втором дивизионе чемпионата СССР. В 1990 году на тот момент 18-летний нападающий провёл полгода в «Спартаке» из города Орёл. До этого у Сергея был один неполный матч во взрослом футболе, который закончился для него печально. В игре первой лиги за «Нистру» с сухумским «Динамо» Клещенко вышел на замену и тут же получил тяжёлую травму – двойной перелом. Потом были шесть недель в гипсе и длительное восстановление. Благодаря же периоду в «Спартаке» молодой талант запустил карьеру.

Союз распался, а Клещенко следующие пять лет играл за «Зимбру» – сильнейшую команду Молдавии того времени. Нападающего признавали футболистом года в стране. Летом 1995-го Клещенко и его партнёра Сергея Нани совершенно случайно приметили на сборах скауты голландского «Гоу Эхед Иглс». Так два Сергея попали в чемпионат Нидерландов.

В первый же для Клещенко сезон новая команда нападающего вылетела из Эредивизии, заняв последнее место. Сам молдавский легионер положил в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов четыре мяча, причём в одной игре оформил дубль в ворота «Фейеноорда». Ещё через год Сергей вернулся в «Зимбру», а летом 1998-го судьба снова привела его в Россию.

Сергей Клещенко (справа) и немец Лоттар Маттеус в 1999 году Фото: Franz-Peter Tschauner/Getty Images

В сезоне-1998 «Зенит» под руководством Анатолия Бышовца боролся за первое место до ухода тренера в сборную России, лидировал после половины чемпионата и начинал поход за своим первым в российской истории трофеем – Кубком страны, который будет выигран в мае 1999-го уже без Бышовца. В Санкт-Петербурге Клещенко оказался благодаря тренеру «Зимбру» Семёну Альтману.

«Семён Иосифович работал тогда с Анатолием Бышовцем, который говорил, что ему нужен быстрый нападающий, а Альтман не знал нападающего быстрее меня, – рассказывал Клещенко в интервью для Moldfootball.com. – Я поехал в «Зенит» не на просмотр, а в аренду, подписал сразу же контракт, без просмотра, потому что это было слово Альтмана, которому Бышовец доверял».

Однако Клещенко не повезло с конкурентом – новичок попал под Александра Панова. В тот период начинался взлёт карьеры нападающего, который выдаст феноменальный год в 1999-м. Два гола Панова в финале с «Динамо» помогут «Зениту» завоевать Кубок России, а его дубль в ворота Франции принесёт сборной России сенсационную победу на «Стад де Франс» в матче отборочного цикла Евро-2000. За полгода в «Зените» Клещенко сыграл только семь матчей, в том числе три в основе, и не совершил ни одного результативного действия.

«На первых же тренировках я очень хорошо выглядел, у меня всё получалось. Чувствовал, что я игрок основного состава. Но тогда был в команде Александр Панов, который был по качествам примерно такой же, как я: быстрый, невысокого роста, напористый с дриблингом… Возможно, в тот момент мне не хватило наглости, напористости, чтобы отстоять свою позицию. Не сказать чтобы я совсем не играл – выходил на замену, играл и в основном составе. Даже принял участие в кубковых матчах, после чего «Зенит» стал обладателем Кубка России. Я вписан тоже как обладатель Кубка. Но не сложилось, я проиграл конкуренцию», – признался Сергей, говоря о своей бесславной карьере в «Зените».

Клещенко вернулся в «Зимбру», летом 1999-го съездил на просмотр в несколько немецких клубов и в итоге оказался в Израиле. Пока немцы думали, Сергей подписал контракт с «Маккаби» из Тель-Авива. В первый же сезон забил 22 гола в чемпионате и побил рекорд для легионеров. За свою скорострельность получил прозвище Калашников.

Во второй сезон результативность Клещенко упала, тем не менее он выиграл с «Маккаби» чемпионский титул. После чего из-за конфликта с тренером перешёл в «Хапоэль» из Тель-Авива. С этой командой в первый же год завоевал кубковый трофей. Более того, в сезоне-2001/2002 нападающий показал себя в еврокубковых матчах с соперниками из топ-лиг.

Клещенко тащит Молдавию на Евро Фото: Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

В 1/32 финала Кубка УЕФА «Хапоэль» неожиданно прошёл «Челси» (2:0 дома и 1:1 в гостях), а Клещенко забил англичанам в первом матче. Израильтяне поймали какой-то невероятный кураж и дошли до четвертьфинала, выбив по пути московский «Локомотив» и «Парму». В первой игре 1/4 финала «Хапоэль» одолел «Милан» благодаря голу Клещенко – 1:0. Но в ответной встрече команда Карло Анчелотти выиграла дома со счётом 2:0, и сказка закончилась.

«Гол «Челси» я забил на 90+4-й минуте головой в прыжке, – вспоминал Клещенко. – Мне понадобилась пара секунд, чтоб понять, что произошло. У меня было до этого много моментов, и мне не верилось, что получилось забить. Но очень хотелось, и, когда это свершилось, я был немножко в замешательстве… Гол «Милану» был забит ногой, я видел ворота, был тяжёлый в исполнении удар. Опять была доля везения. Единственное, пострадал правый защитник «Милана» румын Космин Контра – после того матча он был отчислен».

Летом 2003-го, после четырёх сезонов в Израиле, 31-летний Клещенко вернулся в Россию. Попал на полгода в новороссийский «Черноморец». Но получилось ровно так же, как в «Зените»: семь матчей (шесть в РПЛ и один в Кубке страны), 0 голов. «Черноморец» находился на дне, всем проигрывал и с треском вылетел из элиты.

После этого Клещенко провёл два года в израильской «Бней Иегуде» и «Зимбру», а доигрывал, опять же, в России. С лета 2005-го по ноябрь 2007-го Сергей выступал за «Сибирь» и «Металлург-Кузбасс» из Новокузнецка. В эти команды нападающего устраивал тренировавший его ещё в «Зените» Анатолий Давыдов. Клещенко забил девять мячей за 77 матчей в Первой лиге, а свою последнюю игру провёл в конце 2007 года с «Шинником» Сергея Юрана.

В качестве тренера Клещенко тоже недолго поработал в чемпионате России. С июля по декабрь 2017-го он был ассистентом Леонида Кучука в «Ростове». А сборную Молдавии её бывший нападающий (кстати, до недавнего времени Сергей был лучшим бомбардиром национальной команды с 11 голами) возглавляет с декабря 2021-го.

За два года сборная Молдавии под руководством Клещенко сыграла 20 матчей, в которых одержала шесть побед при пяти ничьих и девяти поражениях. В отборочном цикле Евро-2024 команда уступила только Албании (0:2) на выезде. В то же время Молдавия забрала четыре очка у Польши, победив 3:2 дома и сыграв вничью 1:1 в гостях. На своём поле не уступила и чехам – 0:0. Такого точно никто не ждал.

Сейчас Клещенко вместе с защитником «Спартака» Олегом Рябчуком и хавбеком «Факела» Никитой Моцпаном в паре шагов от большого чуда.