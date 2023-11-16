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Грузия — Шотландия — 2:2, обзор игры отбора Евро-2024, дубль Хвичи Кварацхелии, видео, расклады в группе, 16 ноября 2023

Хвича в соло разбил будущего участника Евро! Но матч закончился драмой для Грузии
Михаил Рождественский
Хвича в соло разбил будущего участника Евро!
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Шотландия забила в добавленное время. Правда, результат ничего не принёс ни тем, ни другим.

У сборной Грузии в матче с Шотландией в квалификации чемпионата Европы, по ощущениям, могло быть две мотивации, и обе довольно банальные. Первая: порадовать своих болельщиков. Вторая: отомстить сопернику за поражение в первом круге.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 2
Шотландия
1:0 Кварацхелия – 15'     1:1 Мактоминей – 49'     2:1 Кварацхелия – 57'     2:2 Шанклэнд – 90+3'    

Проигрыш в Шотландии стал обидным ещё и лично для Хвичи Кварацхелии. Главная звезда сборной Грузии не реализовал пенальти в самой концовке. Правда, счёт к тому моменту уже был 2:0 в пользу шотландцев. Таким он и остался.

Как это было:
Хвича со сборной «утонули» в Шотландии. Поле очищали швабрами
Хвича со сборной «утонули» в Шотландии. Поле очищали швабрами

На матч 9-го тура грузинская сборная вышла по-настоящему рубиться. Борьба по всему полю на 100% и никакого безразличия. В одном из эпизодов Джон Макгинн напрыгнул на соперника, и Хвича сразу прилетел заступаться за партнёра, при том, что не носит капитанскую повязку, хоть и определённо является лидером. Был ещё один аналогичный момент с участием Кварацхелии, но уже во втором тайме.

На 15-й минуте Хвича забил. Прострел Отара Какабадзе сложно назвать идеальным, но Кварацхелия буквально продавил защитника, умудрился в прыжке достать ногой до мяча и протолкнуть его в ближний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Второй тайм Грузия начала неудачно. Уже на 49-й минуте Скотт Мактоминей, который в последнее время превратился в талисман и для сборной, и для «Манчестер Юнайтед», сравнял счёт.

Сборную Грузии, а если конкретнее, Хвичу пропущенный гол совершенно не смутил. И даже наоборот. Восемь минут спустя Кварацхелия включил Кварадону. Фирменное смещение с левого фланга и пушка в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В конце матча Шотландия, конечно, поддавила. И добилась своего: на 90+3-й минуте после очередной подачи Лоуренс Шанклэнд, вышедший на замену незадолго до окончания основного времени, пробил головой в противоход Георгию Мамардашвили. Вратарь коснулся мяча, но тот всё равно залетел в сетку. Драматичная развязка!

Грузия — Шотландия — 2:2

Грузия — Шотландия — 2:2

Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Понятно, что Грузия вряд ли стала бы валять дурака при своих трибунах, но запредельная мотивация команды всё равно немного удивляет. Ведь на турнирных перспективах команды эта победа совершенно никак не скажется. Скорее у Шотландии должно быть желание пободаться с Испанией за первое место в группе.

А вот Грузия, хоть и догнала Норвегию по очкам, даже на вторую строчку уже никак не запрыгнет. Хорошая новость в том, что команда Хвичи точно сыграет в стыках Лиги наций.

Расклады перед решающими матчами отбора Евро:
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Кому и что нужно в отборе Евро-2024? Подробные расклады в группах перед последними турами
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