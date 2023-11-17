Исторический провал Аргентины и Бразилии в отборе ЧМ-2026. Ещё и Месси сорвало крышу

В южноамериканском отборе ЧМ-2026 как всегда горячо! Сыграно уже пять туров, а интриг достаточно. Особенно это касается двух главных сборных континента — Аргентины и Бразилии. Ведь они дружно проиграли. В один день. Такое случилось лишь во второй раз в истории. Причём оба поражения — с интересными сюжетами.

Аргентина влетела впервые с победного ЧМ. У Месси сорвало крышу

У действующих чемпионов мира всё здорово начиналось. Четыре матча — четыре победы. И 0 пропущенных голов. Но в 5-м туре они встречались с Уругваем. И это было ужасно. Гости забрали инициативу и весь матч терроризировали оборону соперника. Аргентинцы просто не знали, что им противопоставить. Против компактной обороны не получалось вообще ничего. Плюс ошибки. Бесконечное множество.

В конце первого тайма аргентинцы потеряли мяч на фланге обороны: перехват, прострел, и Араухо мощным ударом пробил Мартинеса.

В конце второго Месси зачем-то попёр на всю оборону, потерял мяч — и контратака. Нуньес ловко убежал от всех и здорово переиграл голкипера.

Права на видео принадлежат CONMEBOL. Посмотреть видео можно на официальном канале организации в YouTube.

У Лео в этот вечер не получалось ничего. Хотя перед матчем на небольшой церемонии он получил поздравление от Рикельме в связи с новым «Золотым мячом». Казалось, настроение исключительно позитивное.

Но уже в первом тайме аргентинец несколько раз сорвался. Сначала в стычке ударил локтём Матиаса Оливеру. А через шесть минут схватил его же за горло. По идее, это две жёлтые или как минимум одна красная. Но, видимо, не для The GOAT.

Лионель Месси в сборной Аргентины Фото: Marcos Brindicci/Getty Images

«Нам нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда больше не проиграем. Нас нельзя считать непобедимыми — я говорил это раньше и продолжу говорить», — сказал после матча главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Это первое поражение Аргентины за год (то есть за 14 матчей). В последний раз такое случалось в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 — тогда уступили Саудовской Аравии.

А что с Бразилией? Она и вовсе проиграла дважды подряд

У команды временного тренера Фернандо Диниса дела будто бы ещё хуже. На старте отбора две победы, потом ничья с Венесуэлой и поражение от того же Уругвая. Да-да, команда Бьелсы просто кошмарит фаворитов. Плюс травма Неймара. И матч с Колумбией, в котором они обязаны были побеждать.

Тем более Мартинелли с передачи Винисиуса открыл счёт уже на четвёртой минуте. Казалось, бразильцы настроены на крупную победу Но после забитого мяча они неожиданно опустились в оборону, Винисиус ушёл с поля в середине тайма из-за травмы, а колумбийцы постепенно почувствовали уверенность. В основе, кстати, вышел полузащитник «Динамо» Карраскаль, а на замену — нападающий «Краснодара» Кордоба.

Счёт 0:1 держался до 75-й минуты, а потом полные мощности врубил Луис Диас. Игрок «Ливерпуля» дважды круто сыграл головой и оформил дубль. На трибунах лились слёзы. В первую очередь у отца Диаса, которого недавно освободили после похищения.

Кстати, Диас — первый футболист за 14 лет, кто дважды забил Бразилии в одном матче. В 2009-м это удалось чилийцу Суазо, но Бразилия тогда победила со счётом 4:2.

Луис Диас и Хамес Родригес Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

Теперь после пяти туров у пятикратных семь очков. И пятое место в группе. А следующий матч — с Аргентиной. То есть с действующими лидерами.

«Команда проиграла два матча, и это очень плохо, — резюмировал главный тренер бразильцев Фернандо Динис. — Думаю, нужно учитывать, насколько мы изменились после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недочёты устранить легче, чем то, что нужно было исправить после матча с Уругваем. Мы сделаем всё возможное, чтобы исправиться в игре с Аргентиной».

Место Команда Очки 1 Аргентина 12 2 Уругвай 10 3 Колумбия 9 4 Венесуэла 8 5 Бразилия 7 6 Эквадор 5 7 Парагвай 5 8 Чили 5 9 Боливия 3 10 Перу 1

Матч Бразилия — Аргентина пройдёт 22 ноября. И третье поражение подряд Динису, несмотря на его временный статус, могут уже не простить.