А ещё битва за лидерство в Первой лиге! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

10 самых интригующих матчей 18 и 19 ноября. Развязка в отборе Евро и ретро «Локо» с ЦСКА

Традиционно отбираем лучшие матчи приближающихся выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие встречи вы ждёте, а какие вам менее интересны.

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