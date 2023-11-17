10 самых интригующих матчей 18 и 19 ноября. Развязка в отборе Евро и ретро «Локо» с ЦСКА

Традиционно отбираем лучшие матчи приближающихся выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие встречи вы ждёте, а какие вам менее интересны.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Локомотив» — ЦСКА, ретроматч, воскресенье, 19 ноября, 19:30
Интрига: кто победит в крутой встрече легендарных игроков «Локо» и ЦСКА?
Ретроматчи между легендами российских топ-клубов — классная традиция последних лет. Теперь на поле выйдут звёзды «Локомотива» и ЦСКА. Глаза разбегаются, когда видишь список футболистов: от Лоськова, Сычёва и Игнашевича до Жиркова, Билялетдинова и Красича. А возглавят команды два легендарных тренера — Юрий Сёмин и Валерий Газзаев. Такое событие пропускать не хочется!
Сербия — Болгария: воскресенье, 19 ноября, 17:00
Интрига: Сербия впервые в истории попадёт на Евро?
Сборная Сербии как самостоятельная команда (не Югославия или Сербия и Черногория) ещё ни разу не отбиралась на Евро. Команде постоянно что-то мешало пройти квалификацию. Но сейчас сербы близки к чемпионату Европы — достаточно обыграть дома Болгарию. А вот если Сербия оступится, то есть математические расклады, при которых она пропустит вперёд Черногорию (та играет в гостях с Венгрией) и упадёт на третье место. Чтобы избежать нервотрёпки, достаточно набрать три очка в своём матче.
Армения — Уэльс: суббота, 18 ноября, 17:00
Интрига: последний шанс Армении зацепиться за чемпионат Европы
Сборная Армении классно начала отборочный цикл Евро-2024, но в последних трёх турах потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. Теперь шансы на выход на чемпионат Европы минимальны. Должно сложиться множество факторов. Как минимум Армения в предстоящей игре обязана побеждать конкурента — Уэльс. Валлийцы на три очка опережают в таблице армянскую сборную. Но даже победа ничего не гарантирует Армении. Нужно побеждать в следующем туре Хорватию и ждать осечки бронзовых призёров ЧМ-2022 в игре с Латвией.
«Динамо» Махачкала — «Тюмень»: суббота, 18 ноября, 16:00
Интрига: чем закончится встреча лидеров Первой лиги?
Ожидали увидеть «Тюмень» лидером Первой лиги после 18 туров? А команда творит сенсацию и реально претендует на выход в РПЛ! Но махачкалинское «Динамо» отстаёт от лидера всего на одно очко. Так что на вершине по итогам 19-го тура может произойти смена. Не зря «Динамо» перед сезоном позвало тренером Курбана Бердыева. С таким статусным специалистом махачкалинцы обязаны решать задачу по выходу в РПЛ. Но «Тюмень» вряд ли хочет попасть в элитный дивизион меньше. Нас ждёт серьёзная битва за первое место!
Испания — Грузия: воскресенье, 19 ноября, 22:45
Интрига: Грузия возьмёт реванш за домашний разнос от Испании?
Обе команды уже не претендуют на выполнение каких-либо задач. Испания отобралась на Евро, а Грузия уже точно не попадёт туда через группу. Единственная мини-цель испанцев — набрать 20 очков и гарантированно попасть в первую корзину при жеребьёвке финального турнира. Сейчас у «Красной фурии» 18 очков. Так что вряд ли Испания сыграет с Грузией вполсилы. Но и грузины наверняка захотят проявить себя против топ-соперника, даже в ничего не значащем матче. Тем более что в первом матче Испания в гостях разнесла Грузию со счётом 7:1.
Латвия — Хорватия: суббота, 18 ноября, 20:00
Интрига: чемпионат Европы — 2024 останется без Модрича?
Хорватия попала не в самую приятную ситуацию за две игры до финиша квалификации. Балканцы занимают третье место, уступая по дополнительным показателям Уэльсу. А Турция уже отобралась на Евро. Хорватам необходимо побеждать в предстоящих встречах, чтобы рассчитывать на место в топ-2. Латвия — не самый сложный соперник, но ранее они уже обыграли дома Армению. Так что недооценивать латвийцев не стоит. Да и Модрич вряд ли хочет остаться без Евро. Ждём мощную игру от Хорватии.
Нидерланды — Ирландия: суббота, 18 ноября, 22:45
Интрига: Нидерланды в шаге от места на чемпионате Европы
Нидерланды рвутся на Евро-2024. Несмотря на два поражения, команда занимает второе место, набрав 12 очков за шесть игр. Если в предстоящем матче голландцы обыграют дома Ирландию, а Греция потеряет очки во встрече с Францией 21 ноября, то команда Рональда Кумана заработает путёвку на Евро. Хотя всё зависит от Нидерландов: побеждай в двух оставшихся играх — получай место на чемпионате Европы. Из группы В на турнир уже отобралась Франция, составят голландцы им компанию?
Израиль — Румыния: суббота, 18 ноября, 22:45
Интрига: Израиль и его последняя попытка отобраться на Евро-2024
В группе I сложилась одна из самых интересных ситуаций в концовке отбора. За путёвку на Евро борются три сборные: Румыния, Швейцария и Израиль. Израильтяне отстают от соперников на четыре очка, но могут сократить дистанцию. Для этого необходимо в ближайшей игре побеждать дома Румынию. А в заключительном туре румынская команда встречается со Швейцарией. Так что ещё существуют расклады, при которых Израиль поедет на Евро.
Франция — Гибралтар: суббота, 18 ноября, 22:45
Интрига: Франция окажется в первой корзине при жеребьёвке Евро?
Сборная Франции уже отобралась на чемпионат Европы — 2024. Команда Дидье Дешама близка к тому, чтобы оказаться в первой корзине при жеребьёвке финальной части турнира. Для этого французам необходимо набрать 20 очков в таблице, сейчас у них 18. Достаточно разобраться дома с Гибралтаром — легковыполнимая задача. Да и главные звёзды в лице Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна могут увеличить количество голов за национальную команду.
Португалия — Исландия: воскресенье, 19 ноября, 22:45
Интрига: Роналду увеличит рекорд по голам за сборную?
Португалия идёт к идеальному результату. У команды девять побед в девяти турах. Португальцы могут завершить отбор Евро-2024 с 30 очками. Чем не челлендж? Да и Роналду делит первое место в гонке бомбардиров с бельгийцем Ромелу Лукаку. У обоих форвардов по 10 голов. Так что у Португалии две задачи на игру с Исландией: набрать три очка и дать Криштиану забить пару мячей. Роналду может стать не только лучшим бомбардиром отборочного цикла, но и увеличить свой мировой рекорд по голам за сборную. На данный момент 38-летний нападающий забил 128 мячей.