Сборную Англии выбили с ЧМ! Узбекистан — главная сенсация турнира

Сборная Узбекистана на чемпионате мира по футболу до 17 лет уже сотворила мини-сенсацию, выйдя из группы с Испанией, Мали и Канадой. Причём с европейской командой узбеки сыграли вничью (2:2), уступая по ходу встречи в два мяча. В общем, к турниру Узбекистан подошёл в классной форме. А в первом раунде плей-офф совершил настоящее чудо!

В 1/8 финала Узбекистан попал на одного из главных фаворитов – Англию. Британцы на групповом этапе обыграли Иран (2:1) и Новую Каледонию (10:0), но уступили Бразилии (1:2), заняв в итоге первое место в группе. Узбекистан вышел из группы с Испанией, Мали и Канадой с третьей строчки. С испанцами сыграли вничью (2:2), уступили Мали (0:3) и разгромили Канаду (3:0). И в 1/8 финала сетка свела Узбекистан именно с Англией. Да, дать борьбу англичанам узбекистанцы в состоянии, но вряд ли многие ожидали от них победы. Тем более что в составе оппонента были футболисты из академий «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенала».

Расстроенный футболист сборной Англии Фото: Alex Caparros/Getty Images

Однако уже на четвёртой минуте встречи Узбекистан вышел вперёд. Отличился лучший бомбардир команды на турнире – Амирбек Саидов. Он воспользовался отскоком после сейва голкипера Томми Сетфорда и переправил мяч в ворота. Неожиданное начало! Англия не испугалась и забрала инициативу: контролировала мяч, создавала моменты и пришла к успеху. На 35-й минуте Джоэл Ндала сравнял счёт, поразив ударом нижний угол ворот кипера Узбекистана. 1:1 – казалось, что всё вернулось к логическому исходу и вскоре Англия в итоге заберёт победу.

Течение матча свелось к тому, что англичане владели мячом, а Узбекистан чаще оборонялся и искал шансы в быстрых атаках. И сдержал Англию! А на 67-й минуте капитан Лазизбек Мирзаев забил второй гол азиатской сборной, поразив ворота британцев со штрафного. Настоящий шок.

Англия пыталась сравнять счёт и безустанно шла вперёд. Отличный шанс в концовке упустил уже забивший Ндала, но мяч после его удара угодил в штангу. И даже более 10 минут добавленного времени не помогли Англии сделать 2:2. Сенсация! Узбекистан прошёл в 1/4 финала чемпионата мира U17. Интересно, что это не первый случай: на ЧМ-2011 команда также оказалась в четвертьфинале, где уступила Уругваю.

Футболисты сборной Узбекистана празднуют победу Фото: Alex Caparros/Getty Images

В 1/4 финала Узбекистан сыграет с победителем матча Франция – Сенегал. Французы на групповом этапе одержали три победы над США (3:0), Буркина-Фасо (3:0) и Южной Кореей (1:0). Но команда может быть дисквалифицирована из-за того, что её нападающий Иссуфу ранее выступал в квалификации турнира за Нигер. А правила такое запрещают.

Сенегальцы же, которым, может, и не придётся играть с Францией, а сразу с Узбекистаном, вышли в плей-офф со второго места, в своём квартете обыграв Аргентину (2:1) и Польшу (4:1), но уступив Японии (0:2). В общем, Узбекистану в любом случае снова придётся непросто. Также в четвертьфинале сыграют следующие пары: Аргентина – Бразилия, Мали – Марокко и Испания – Германия.