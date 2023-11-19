Чемпионат мира U17 — огонь! Уже есть сенсации, а одного парня подписала «Барса»

Молодёжные международные турниры — это нечто. Нет одного явного фаворита, куча голов, топовые страны могут внезапно вылететь уже на групповом этапе. Как, например, Франция на недавнем чемпионате мира до 20 лет: считались явными фаворитами, но не прошли группу с Гамбией, Южной Кореей и Гондурасом!

На чемпионате мира до 17 лет завершён групповой этап, и пока с гордостью можно заявить — все ожидаемые фавориты по-прежнему в игре! Но не справиться с задачей попадания в плей-офф было сложно, ведь выйти из группы можно даже с третьего места.

Давайте подведём промежуточные итоги.

Пары 1/8 финала:

Эквадор — Бразилия. 20 ноября, 11:30 (здесь и дальше — мск);

Испания — Япония. 20 ноября, 15:00;

Германия — США. 21 ноября, 11:30;

Мали — Мексика. 21 ноября, 11:30;

Марокко — Иран. 21 ноября, 15:00;

Аргентина — Венесуэла. 21 ноября, 15:00;

Англия — Узбекистан. 22 ноября, 11:30;

Франция — Сенегал. 22 ноября, 15:00.

Группа A. Вышли: Марокко и Эквадор

Но больше всего удивила сборная Индонезии, страны-хозяйки турнира. Хотя третье место и нельзя назвать каким-то мегадостижением, всё равно это локальный прорыв — годом ранее они не смогли даже на Кубок Азии квалифицироваться! А тут вплоть до последнего тура сохраняли шансы на выход: две ничьих с Панамой и Эквадором, поражение от Марокко в конце.

В остальном без сенсаций. Очень «ничейная» группа — три штуки на шесть матчей — наибольший показатель среди всех.

Группа B. Вышли: Испания, Мали и Узбекистан

Испанцы не испытали каких-то больших проблем и выбили семь очков из девяти возможных. В составе сборной барселонский костяк: в одном из матчей в стартовом составе вышли сразу восемь игроков «Ла Масии». На Евро U17 команда дошла до полуфинала, а в этом турнире может легко развить успех.

Единственный турнирно важный матч, в котором Испании пришлось чуть-чуть постараться, — встреча во 2-м туре с сенсацией турнира, сборной Мали. На этом турнире африканцы очень сильно превосходят соперников физически — банально выше и крепче сверстников. Играют в агрессивный футбол и не боятся вообще никого: разгромили Узбекистан (3:0) и Канаду (5:1), а испанцев даже вдесятером уделали по ударам почти в два раза, но минимально уступили. Эта команда может всех удивить.

Одного из лидеров Мали, крайнего полузащитника Ибрахима Диарра, уже активно связывают с «Барселоной». Местные СМИ даже пишут, что контракт подписан, а в переходе важнейшую роль сыграла академия Africa Foot, с которой «Барса» уже некоторое время сотрудничает.

Кроме Ибрахима Диарра, в сборной выделяется крайне высокий форвард (192 см) Мамаду Думбия. Этот рослый парень положил хет-трик в 1-м туре, а во 2-м, том самом матче с Испанией, удалился. Третий матч пропустил — последнее слово скажет уже в плей-офф.

Мамаду Думбия — лучший игрок матча Узбекистана и Мали Фото: Малийская федерация футбола

Узбекистан влетел в последний вагон — вышли с третьего места благодаря ничьей с немотивированной Испанией в последнем туре. Канада с разницей 1:10 и без очков уезжает домой.

Группа C. Вышли: Англия, Бразилия, Иран

Ожидаемый итог, учитывая, что четвёртой командой в группе была, внимание, Новая Каледония! И самое удивительное, что для столь экзотической страны это уже не первый чемпионат мира — в 2017-м даже ничью с Японией сделали. Но в этот раз получили только охапку голов — 0-24.

Единственная сенсация в группе произошла в 1-м туре, когда сборная Ирана вытащила матч с Бразилией: проигрывали 0:2, но во втором тайме забили трижды. Матч мог сыграть определяющее значение, но бразильцы собрались и выиграли оставшиеся два матча, в том числе с Англией.

Главная звезда бразильской сборной — 16-летний вундеркинд «Палмейраса», Эстевао «Мессиньо» Виллиан. На парня давно положили глаз топовые клубы, но пока выжидают. Сам бразилец недавно признался, что мечтает играть за «Барселону».

В 1-м туре Эстевао вышел только на последние 20 минут, но затем появлялся в старте. В матче с Новой Каледонией положил великолепный гол, пробив с угла штрафной в дальний. Оформил 10 ключевых передач и сильно выделялся. С Англией тоже принял участие в первом голе: получил мяч у штрафной, накрутил пару защитников, пробил — и уже на отскоке мяч добил Кауан Элиас (лучший бомбардир турнира, кстати).

Эстевао Виллиан — лучший игрок матча с Англией Фото: FIFA via Getty Images

В сборной Англии нет явного лидера и бомбардира — забивают разные футболисты. Пока что команда выглядит одной из самых сбалансированных на турнире и чем-то напоминает сборную U21 на недавнем Евро: под равного соперника подстраиваются, более слабого давят на классе. Могут использовать и контратаки, могут играть и первым номером.

Группа D. Вышли: Аргентина, Сенегал, Япония

Ещё одна группа, где сразу три команды набрали по шесть очков. Главная неожиданность и разочарование — сборная Польши, которая на Евро U17 удивила и дошла до полуфинала, а здесь не набрала ни одного очка и забила всего раз.

В матче 1-го тура встречались два главных таланта группы — аргентинец Клаудио Эчеверри и сенегалец Амара Диуф. Первый известен великолепным перформансом на Кубке Америки до 17 лет, второй — аномально быстрым дебютом за основную сборную Сенегала (в 15 лет и 94 дня).

Амара Диуф Фото: Федерация футбола Сенегала

Сенегал выиграл у Аргентины благодаря дублю Амара Диуфа. Эчеверри впервые забил на пятой минуте уже 2-го тура. Кроме Клаудио, в том матче забил Валентино Акунья — практически реинкарнация Месси: начал в «Ньюэллс Олд Бойз», натренировал левую, сыграл дублёра Лео в кино, а теперь и за юношескую сборную отличился!

Группа E. Вышли: Франция, США

Сборная Франции, прямо как и на провальном ЧМ U20, снова оказалась в одной группе с Южной Кореей. Но теперь легко выиграла три матча из трёх и вышла в плей-офф, не пропустив ни разу. В команде можно выделить Джоана Тинкре — забил трижды. Парень играет за «Монако» U19.

Сборная США тоже легко решила все задачи ещё до матча с французами в 3-м туре, поэтому легко дала себя разгромить — 0:3. Южная Корея финишировала последней, Буркина-Фасо набрала три балла.

Группа F. Вышли: Германия, Мексика, Венесуэла

Действующий чемпион Европы до 17 лет, сборная Германии привезла в Индонезию весь свой боевой костяк: Парис Бруннер, Ассан Уэдраого, Альмугера Кабар, Роберт Рамзак, Ноа Дарвих и другие. В каждом матче забили по три гола, пропустили всего дважды — очень легко прошлись по соперникам.

Сборная Германии в матче с Новой Зеландией Фото: dfb.de

Сборная Венесуэлы финишировала ровно как и Узбекистан: четыре очка, та же разница мячей (5-5). Но в другой ситуации: к матчу с Германией в 3-м туре свои очки уже набрали и практически наверняка гарантировали выход.