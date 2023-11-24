Клопп злится из-за времени начала матча «Сити» — «Ливерпуль». Он ещё не знает статистику

Главный матч субботы, 25 ноября, «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» начнётся уже в 15:30 мск. В Англии тогда будет 12:30. Этот факт вызвал раздражение главного тренера гостей Юргена Клоппа.

«Мы сможем потренироваться, возможно, один раз. Как такую игру поставили на 12:30 субботы? Честно говоря, люди, которые принимают такие решения, просто не чувствуют футбол. Просто что-то нереальное. Это то самое время, когда мир платит больше всего за просмотр футбола? Честно, я не знаю в этом дело или нет. Кто-то должен объяснить. Я не представляю, сколько игроков «Ливерпуля» и «Ман Сити» уедут в сборные, но, полагаю, около 30. Для южноамериканцев мы организуем отдельный рейс. Это действительно безумие», – заявил Клопп на своей последней пресс-конференции.

Эта история выглядит так, будто составители календаря просто что-то не рассчитали. На самом деле всё намного сложнее. Слова Клоппа про «время, когда мир платит больше всего за просмотр» – здесь подразумевается Азия. Начиная с прошлого сезона АПЛ стала зарабатывать на трансляциях за рубежом больше, чем в Англии. Правда, лишь на чуть-чуть, но всё равно. Пакет на три сезона (2022-2025) продали внутри страны за £ 5 млрд, а остальным странам – за £ 5,05 млрд. То есть внешняя аудитория стала весьма значительной и влиятельной.

Китайцы заплатили $ 700 млн за трёхлетний контракт. И так сложилось, что именно под азиатскую аудиторию можно подстроить время начала матча, которое будет приемлемо для похода на стадион в Англии. 12:30 в Манчестере – это 20:30 в Пекине. Если под американских зрителей тяжело подобрать удобный слот, то под азиатских – вполне. И когда команды АПЛ тратят на новичков по € 100 млн, то они должны помнить, почему у Англии настолько богатые клубы. Грубо говоря, нравится покупать Дарвина Нуньеса за € 80 млн? Тогда стоит смириться с пожеланиями ТВ-вещателей, которые делают АПЛ самой богатой лигой Европы.

Юрген Клопп и Дарвин Нуньес Фото: Liverpool FC via Getty Images

Правда, понять Клоппа тоже можно. Почему-то каждый раз после матчей сборных именно его команде выпадает играть в субботу в первый слот. И это происходит раз за разом. В 2023 году – во всех возможных случаях:

первый матч в АПЛ после мартовских матчей сборных: «Сити» – «Ливерпуль» (суббота, 12:30);

первый матч в АПЛ после сентябрьских матчей сборных: «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» (суббота, 12:30);

первый матч в АПЛ после октябрьских матчей сборных: «Ливерпуль» – «Эвертон» (суббота, 12:30);

первый матч в АПЛ после ноябрьских матчей сборных: «Сити» – «Ливерпуль» (суббота, 12:30).

С тех пор как Клопп приехал в Англию, это будет для него 14-й ранний матч. Даже если учитывать, что азиатская аудитория нацеливается именно на топ-клубы, то всё равно получается огромный дисбаланс. На втором месте идут «Тоттенхэм» и «Челси», у которых по шесть таких матчей за этот же период, а у «Манчестер Юнайтед» и «Сити» – по пять. Похоже, Клопп не в курсе этой статистики, иначе был бы ещё более возмущён и привёл бы эти данные в качестве доказательства.

Разочарование тренера можно понять, потому что в его ситуации самое сложное – это возвращение футболистов из Латинской Америки. У них меньше времени на тренировки и сильнее усталость. При этом у «Сити» лишь один футболист был вынужден лететь через Атлантику – Хулиан Альварес (есть ещё Эдерсон, но он пропускал матчи сборной из-за травмы). В то время как у «Ливерпуля» четыре латиноамериканца – Алисон, Мак Аллистер, Луис Диас и Дарвин Нуньес (у всех по два матча в основе сборной в это окно).

Интересно, что на этот раз всё должно было сложиться иначе, но многие факторы оказались против «Ливерпуля». Сначала матч «Сити» – «Ливерпуль» планировали провести в воскресенье, однако встречу пришлось переносить на субботу из-за игры «Сити» – «Лейпциг» во вторник в ЛЧ. Иначе у Гвардиолы был бы лишь один день (понедельник) между двумя матчами. И пускай обе встречи пройдут в Манчестере и вторая игра почти не имеет турнирного значения («Сити» уже вышел из группы и теперь борется только за первую строчку, которая даёт лучшую жеребьёвку), но такой график просто не допускается.

Юрген Клопп и Хосеп Гвадиола Фото: MICHAEL REGAN/GETTY IMAGES

Планировалось, что встречу «Сити» и «Ливерпуля» перенесут с воскресенья на 17:30 субботы. Это тоже слот, который закреплён за Sky Sports. Однако такое время матча не было одобрено местными заинтересованными сторонами, включая полицию (информация The Athletic). Обеспокоенность по поводу проблем с фанатами возникла после того, как молодой поклонник «Манчестер Сити» получил травму, а другие болельщики подверглись оскорблениям на расовой почве во время последней игры между этими двумя командами на «Этихаде» в декабре прошлого года (Кубок лиги). Проблемы также возникли после матча АПЛ на «Энфилде» в прошлом сезоне – автобус «Сити» подвергся вандализму, когда выезжал из Мерсисайда.

Болельщики в Великобритании привыкли смотреть ранний субботний матч в 12:30 на канале TNT Sports (ранее – BT Sport), но поскольку сам матч был уже забронирован за Sky Sports, то телеканалам пришлось поменяться слотами. А Клоппу – возмущаться.