«Когда услышал предложение, голова пошла кругом». 4 главных трансфера из «Динамо» в ЦСКА

В этом веке у клубов были переходы и интереснее, чем сделка по Карраскалю.

В субботу, 25 ноября, ЦСКА и «Динамо» сыграют в 16-м туре РПЛ. Одной из главных фигур в «братском дерби» будет летний новичок бело-голубых Хорхе Карраскаль, купленный динамовцами у армейцев за € 3,5 млн. Пока колумбиец не доказал, что Владимир Федотов ошибся, отказавшись от его услуг, но имеет шанс сделать это в личной встрече.

Как ни странно, в XXI веке было не так много переходов из одного столичного клуба в другой. Динамовцами становились бывшие армейцы Карраскаль и Кирилл Панченко, в обратном направлении проследовал Алексей Ионов. Но одно полугодие всё-таки получилось очень урожайным с точки зрения трансферов между бело-голубыми и красно-синими.

В апреле 2001-го Валерий Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Динамо», проработав с командой сезон с небольшим. Ещё через семь месяцев, в ноябре того года, Газзаев принял ЦСКА. Новый президент армейцев Евгений Гинер собирался построить сильную команду под еврокубки и пригласил с этой целью экс-тренера бело-голубых.

Газзаев начал свою работу в ЦСКА с предсезонки перед чемпионатом России 2002 года. Новый тренер здорово перетряхнул состав, занявший седьмое место в предыдущем сезоне: избавился от целой группы игроков и пригласил большое количество новичков. Бюджет под усиление был выделен достаточно серьёзный для РПЛ тех времён.

Вслед за тренером из «Динамо» в ЦСКА в течение нескольких месяцев перебрались сразу четыре (!) футболиста. Ещё летом 2001-го, когда Газзаев официально не работал с армейцами (он полгода возглавлял молодёжную сборную России), но уже занимался вопросами селекции, было объявлено о трансфере нападающего Спартака Гогниева.

«На меня в «Динамо», откуда я перешёл в ЦСКА, очень рассчитывали. Тогдашний президент Николай Толстых говорил, что клуб очень хочет оставить меня. Но на тот момент я был связан с Валерием Газзаевым. Он привёл меня в «Динамо», а потом посоветовал перейти в армейскую команду», – рассказывал Гогниев в интервью «Чемпионату».

СПАРТАК ГОГНИЕВ Фото: ПФК ЦСКА

В ноябре 2001-го СМИ сообщили о переходах защитника Дейвидаса Шембераса и полузащитника Ролана Гусева. А зимой 2002-го последним экс-динамовцем в составе армейцев стал голкипер Дмитрий Крамаренко.

У каждого из них были свои мотивы, чтобы поменять «Динамо» на ЦСКА. Гусев – воспитанник бело-голубых, за шесть сезонов сыграл 161 матч в родном клубе. Но флангового полузащитника, по его словам, не устраивало, как развивается команда.

«Понял, что пришла пора уходить, примерно летом 2001 года – за полгода до перехода в ЦСКА, – вспоминал Гусев (в интервью для еженедельника «Футбол»). – К тому времени уже стали привычны задержки по зарплате, премиальным, все терпели, но ребята нервничали… У меня же контракт заканчивался. Толстых настаивал на продлении, но я уже видел, куда дело идёт. Потом новый руководитель Игорь Сергиенко пытался меня уговорить, подключил людей на высоком уровне, однако у меня был один вопрос: а что будет с командой? Хотелось понять, кем планируют укреплять состав. Выяснилось, что за высокие места «Динамо» бороться не станет».

РОЛАН ГУСЕВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гусев вёл переговоры с киевским «Динамо» и «Спартаком», который тогда возглавлял главный тренер сборной России Олег Романцев. Ролан дал предварительное согласие на переход в «Спартак», а потом поменял решение. Как утверждал сам полузащитник, после этого Романцев заявил Гусеву, что не возьмёт его на ЧМ-2002.

У Шембераса были более выгодные предложения. Защитник, как и Гусев, раздумывал над тем, подписывать ли новый договор с «Динамо». В конце концов ЦСКА предложил литовцу такие условия, которые просто его поразили.

«У меня закончился контракт, и я не спешил его продлевать, потому что было предложение от «Зенита», – признавался Шемберас (в интервью для официального сайта УЕФА). – Но буквально за день до подписания контракта с питерцами я встретился с президентом ЦСКА Евгением Гинером. Когда услышал предложение, откровенно говоря, голова пошла кругом».

ДЕЙВИДАС ШЕМБЕРАС Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Крамаренко был обижен отношением со стороны руководства и тренера «Динамо». Впрочем, изначально голкипер сборной Азербайджана не собирался в ЦСКА. Он находился на просмотре в «Атлетико», тренировался со «Спартаком». Потом неожиданно пришло приглашение от Газзаева, отношения с которым у Дмитрия не всегда были гладкими. Тем не менее Крамаренко пошёл в ЦСКА на роль запасного с надеждами побороться за место в основе.

«Решил стать свободным агентом, поскольку прежнее руководство не выполнило условий нашего соглашения, – говорил в 2002-м Крамаренко о расставании с «Динамо» (в интервью для «СЭ»). – В частности, не предоставило квартиру. Но в КДК обращаться не собираюсь, поскольку к команде у меня особые чувства. Я ещё летом сказал тренеру Новикову, что собираюсь уйти из «Динамо» – надоело затыкать дыры. С тех пор он, похоже, поставил на мне крест».

Дмитрий Крамаренко Фото: РИА Новости

В сезоне-2002 ЦСКА полетел вверх с самого старта. В первых шести матчах (пять туров РПЛ и четвертьфинал Кубка России) команда Газзаева одержала шесть побед с общим счётом 10:1. Потом стали случаться осечки, тем не менее уже в мае армейцы выиграли первый трофей с новым тренером: переиграли в финале Кубка России «Зенит» – 2:0. Эта встреча запомнилась прежде всего выдающейся игрой Андрея Соломатина, который «съел» на своём фланге юного Владимира Быстрова и забил победный гол на исходе получаса матча. Но экс-динамовцы Шемберас и Гусев тоже внесли свой вклад в успех, сыграв 90 минут. Крамаренко с Гогниевым остались на скамейке.

В том сезоне Гусев стал в итоге лучшим бомбардиром чемпионата России наряду с нападающим ЦСКА Дмитрием Кириченко: оба забили по 15 голов. Вдобавок Ролан отдал 11 голевых передач. Шемберас почти во всех матчах попадал в основу. Гогниев, как правило, выходил на замены и положил всего пару мячей. Крамаренко принял участие только в трёх играх.

Армейцы были близки и к чемпионству – набрали одинаковое количество очков с «Локомотивом». Обладателя титула определил «золотой» матч, в котором команда Газзаева всё же уступила команде Юрия Сёмина со счётом 0:1. В решающей встрече в стартовый состав из экс-динамовцев был включён только Гусев, а Гогниев сыграл последние пять минут.

Дальше карьеры четырёх экс-динамовцев в ЦСКА складывались по-разному. Крамаренко задержался в команде только на два сезона, проведя за армейцев всего четыре матча. Но сегодня, в отличие от остальных из этого квартета, работает как раз в ЦСКА – тренером вратарей. Гогниев ушёл чуть позже – в июле 2004-го. У него 10+2 в 55 матчах за армейцев. Спартак, в отличие от голкипера, немного поиграл и в чемпионском сезоне-2003.

Гусев отдал армейцам шесть лет карьеры. Сыграл 198 матчей, забил 41 гол и сделал 39 голевых передач. Но настолько результативного сезона, как первый в ЦСКА, у него уже не было. Тем не менее полузащитник завоевал с командой три чемпионства, четыре Кубка России, два Суперкубка страны и Кубок УЕФА. В финале со «Спортингом» в мае 2005-го Ролан вышел на замену. А летом 2023-го Гусев-тренер перешёл из академии ЦСКА в «Динамо», где стал ассистентом Марцела Лички.

Самая успешная карьера в ЦСКА получилась у Шембераса. Дейвидас выступал за армейцев на протяжении 10 с половиной лет, провёл 467 матчей и набрал 2+4. Литовец выиграл три чемпионства, шесть Кубков России, четыре Суперкубка страны и Кубок УЕФА. Он в финале со «Спортингом», как и Гусев, появился на поле в концовке матча.

Пожалуй, ни в одном из тех четырёх трансферов динамовцев ЦСКА не промахнулся – все новички принесли пользу в своей роли.