Изучаем регламент и рассказываем, что нас ждёт, если во время матча будет снегопад.

Почему игры в снег не переносят, красного мяча нет, а форму не поменять? Чудеса правил РПЛ

В России началась полноценная зима – Москву и регионы заваливает снегом, температура опускается с каждым днём всё ниже и ниже. «Спартак» и «Балтика» в прошедшую субботу провели первый в этом сезоне снежный матч: осадков было так много, что игру прервали на несколько минут, а начало второго тайма отложили, чтобы очистить центральный круг и разметку от навалившего за перерыв снега.

Одной из проблем встречи в Калининграде стал мяч – в трансляции он был почти незаметен на заснеженном газоне из-за своего белого цвета (пусть и с оранжевыми полосами). В пресс-службе РПЛ отсутствие мяча яркого оттенка объяснили так: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнёрстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке. При этом мяч, которым играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон».

Что про мячи говорит регламент?

В регламенте РПЛ на этот сезон (да и в предыдущих редакциях тоже) вообще нет пункта про цвет мяча и разметки во время снежных матчей. Дело в том, что в таком случае судья руководствуется «Правилами игры» от IFAB, где указано, что он принимает решение о пригодности оборудования поля и мячей для проведения матча. Именно арбитр может попросить покрасить разметку в оранжевый цвет или заменить мяч.

Такое бывало: в сезоне-2018/2019 перед матчем «Динамо» — «Урал» за сутки решили, что будет использована оранжевая разметка из-за надвигающегося снегопада.

Когда у лиги было официальное партнёрство с Nike, красных мячей у нас тоже не было – только жёлтые. Пять лет назад, весной 2018-го, уже был скандал на этой почве – «Спартак» и «Локомотив» играли в снегопад мячом, который просто растворялся на заснеженном газоне.

«Спартак» и «Локомотив» играли в снегопад в 2018-м Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы, – говорил тогда президент РПЛ Сергей Прядкин. – Он жёлтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый, и всё ясно. У нас была предварительная договорённость с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметëт, то мы делаем техническую остановку для его расчистки».

В сезоне-2020/2021 было решено, что во всех матчах, начиная с 13-го тура, будут использоваться «зимние» мячи, то есть жёлтые. К белым, стандартным, мячам лига вернулась уже весной следующего года.

Nike не выпускает жёлтые и красные мячи в продажу – они действительно делаются только на заказ. Перед стартом этого сезона, учитывая непростую ситуацию с брендами и логистикой, клубы и лига оказались не в самой простой ситуации: можно было либо закупить мячи Demix, либо Nike через параллельный импорт. Первые не прошли тестирование, поэтому было принято решение сделать выбор в пользу привычных для футболистов Nike. У клубов оставались мячи, поэтому, учитывая сроки (обсуждение шло весной), решили закупить точно такие же, чтобы, в случае если поставка не будет совершена в срок, было чем играть какое-то время.

Вопрос по мячам на следующий сезон будут решать уже в декабре, чтобы было время учесть запросы аудитории, клубов, а также логистические моменты, сообщили «Чемпионату» в лиге.

Можно ли заменить мяч на другой перед стартом матча?

Если он имеет такие же характеристики – да. Но всё дело в том, что нельзя тренироваться с Nike, а за пять минут до матча вынести на поле adidas или Demix. Каждый мяч отличается: у них разные вес, степень накачки, траектория движения – чтобы привыкнуть ко всему этому, нужно время. Грубо говоря, мяч должен быть той же модели. Цвет может отличаться, но, как мы помним, красных мячей сейчас у РПЛ нет.

Матч «Балтика» — «Спартак» Фото: vk.com/fcbaltika

Другой момент – форма команд. У «Спартака» она была белой, что также сказывалось на картинке. Можно ли заменить форму перед стартом матча?

Смотрим регламент: «РПЛ самостоятельно осуществляет выбор цвета игровой формы команд – не позднее чем за семь календарных дней до даты проведения матча из числа согласованных комплектов игровой формы». То есть всё согласовывается заранее, поэтому гости привозят с собой один комплект, который был подтверждён для участия в матче.

Про замену формы непосредственно перед стартом матча из-за неприглядной картинки в телетрансляции в регламенте ничего нет.

Матч «Балтика» — «Спартак» Фото: vk.com/fcbaltika

При каких условиях матч может быть отменён или перенесён?

Делегат и главный арбитр матча производят замеры температуры за час до старта матча – для этого они используют термометры, которые располагают на высоте 1 м от футбольного поля. Рекомендованные значения для проведения игры – от -15 до +35°С.

Если температура оказывается ниже -15°С, то делегат обращается к клубам: он должен получить письменное согласие обеих сторон на проведение матча и отразить это в своём рапорте, а также проинформировать судью о решении команд. Окончательное решение принимает уже главный арбитр. Если хотя бы один из клубов отказывается играть, то матч переносится на резервную дату.

Если идёт сильный снег или дождь, то команды и судья могут обсудить перенос игры, но решение о приостановке/задержке или переносе матча принимает главный арбитр – это правило зафиксировано в «Правилах игры» IFAB.