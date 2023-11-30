Россиянин становился лучшим бомбардиром ЛЧ. Но с достижением Юрана кое-что не так

Следить за гонкой лучших бомбардиров Лиги чемпионов не менее интересно, чем за битвой команд за трофей. В прошлом сезоне лучшим снайпером ЛЧ с 12 голами стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а в нынешнем в споре голеадоров лидируют Альваро Мората из «Атлетико» и Расмус Хойлунд из «Манчестер Юнайтед» (забили по пять мячей). Наш единственный игрок в главном еврокубке Арсен Захарян пока не отличался, а ведь был сезон, когда россиянин стал лучшим бомбардиром турнира!

Сергей Юран в рейтинге лучших тренеров РПЛ Рейтинг Лучший тренер первого круга РПЛ

В сезоне-1991/1992 в Лиге чемпионов (тогда ещё в Кубке чемпионов) выстрелил Сергей Юран. Летом 1991-го нападающий перешёл из киевского «Динамо» в «Бенфику» приблизительно за $ 3 млн, чтобы вместе с другим российским легионером Василием Кульковым помочь чемпионам Португалии в ЛЧ. Юрана очень хотел видеть в своей команде шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон.

Россиянин вспоминал, с какими проблемами столкнулся, когда вливался в коллектив в «Бенфике»:

«Я занял место португальского ветерана Руя Агуаша, который считался одним из лидеров команды, поэтому – да, возникали конфликты. Однажды в душевой бразилец Мозер намочил майку и кинул мне в спину. Я понимал: если не отвечу более серьёзно – посчитают слабаком. Ну и ответил – кулаком в лицо. Надо было ставить себя в коллективе и биться за место на поле – меня это только раззадоривало. Тогда же Эрикссон пригласил меня на ужин: «Вижу, что происходит, но не буду занимать чью-то сторону. Если выживешь – заиграешь в Европе. Если нет – вернёшься в «Динамо». В итоге меня в команде зауважали» (в интервью для Sports.ru).

Дебют центрфорварда, которого прозвали в Лиссабоне Русским танком, получился феноменальным. Первый же матч Сергея в «Бенфике» был еврокубковым – «орлы» стартовали в квалификации ЛЧ с выездной игры против «Хамрун Спартанс». Воодушевлённый попаданием в стартовый состав Юран чуть ли не в одиночку разорвал мальтийскую команду. Наш легионер забил четыре мяча, а «Бенфика» одержала разгромную победу со счётом 6:0. Счастливый президент лиссабонского клуба Жоау Сантуш назвал выступление Сергея в тот день «театром одного актёра». Пару недель спустя лиссабонцы окончательно добили своего соперника (4:0), а Юран добавил ещё один гол.

Сергей Юран в «Бенфике» Фото: Neal Simpson/Getty Images

Замечательное начало карьеры в Португалии, а для самой «Бенфики» – идеальный старт путешествия по Европе. Но уже в следующем раунде команду Эрикссона ждал противник совсем иного уровня. Жребий подбросил «орлам» лондонский «Арсенал».

Первая игра второго раунда квалификации прошла в Лиссабоне. Кульков с Юраном продолжали выходить в основе чемпиона Португалии, а их команда сотворила быстрый гол на 15-й минуте, но не удержала преимущество и сыграла вничью – 1:1. Лондонцы имели в запасе выездной гол, а в ответном домашнем матче забили первыми. Будущее «Бенфики» в ЛЧ было поставлено под вопрос. На исходе получаса команда Эрикссона отыгралась: Юран нанёс удар головой, а Исайаш дослал мяч в сетку. В результате соперникам не хватило 180 минут, чтобы определить сильнейшего. Победный гол в дополнительное время организовала российская связка: Юран отдал передачу – Кульков пробил легендарного Дэвида Симэна. А потом Исайаш своим дублем окончательно добил «канониров».

Сергей вспоминал: «Полный «Хайбери», нереальная поддержка болельщиков, у соперника много английских сборников… После игры в нашу раздевалку зашли капитан «Арсенала» Тони Адамс и ещё пара футболистов. Я Василию сказал: «По-моему, сейчас будет драка». Думал, англичане пришли разбираться из-за каких-то игровых эпизодов, а они обошли всех, пожали руки, поблагодарили за игру и пожелали удачи. Мы их не пустили в групповой этап – и такое благородство! Меня это поразило».

«Бенфика» завоевала путёвку на групповой этап и попала в квартет к «Барселоне», чешской «Спарте» и… киевскому «Динамо»! Более того, лиссабонцы уже в 1-м туре встречались с бывшей командой Юрана на выезде.

Встретили Сергея в Киеве недружелюбно. Многие болельщики не простили ему попытки перейти в московский «Спартак» несколькими месяцами ранее (Юран даже написал заявления об уходе, но партийные боссы угрозами вернули его обратно). Кроме того, сам нападающий на пресс-конференции пообещал сделать всё, чтобы забить «Динамо». Однако тот матч на Республиканском стадионе сложился неудачно для Сергея: его сдержали, а хозяева победили со счётом 1:0 благодаря голу Олега Саленко.

В следующих трёх турах группового этапа «Бенфика» набрала лишь три очка – сыграла три ничьих: дома с «Барселоной» (0:0) и дважды со «Спартой» (с одинаковым счётом 1:1). В этих встречах Юран не отличался, хотя стабильно выходил в основе и пропустил только игру в Праге. А в 5-м туре в Лиссабон приехало «Динамо». Вот тут Сергей оторвался на своей бывшей команде! «Бенфика» вынесла динамовцев – 5:0, а у нападающего дело пошло после того, как счёт стал 3:0. Он оформил дубль, поразив ворота на 82-й и 86-й минутах.

В последнем туре «Бенфике» требовалась победа над «Барселоной» на «Камп Ноу». Каталонцы забили дважды за полтайма, потом «орлы» сократили отставание, но не ушли от поражения. «Барса» выиграла группу и вышла в финал ЛЧ, где одолела победителя другой группы «Сампдорию» (1:0). Трофей достался команде Йохана Круиффа.

Юран же благодаря пяти голам откровенно слабому сопернику с Мальты и дублю в ворота киевского «Динамо», сделанному при крупном счёте, стал лучшим бомбардиром турнира. Точнее, поделил первое место с форвардом «Марселя» Жан-Пьером Папеном, который в том розыгрыше положил пять мячей «Униону» из Люксембурга и два — чешской «Спарте». Француз даже не сыграл на групповом этапе – чехи выбили «Марсель» в квалификации.

«В команде меня вели к первому месту в споре бомбардиров, партнёры играли на меня, но всё равно было очень сложно – играли-то в гостях с лучшей командой Европы, – рассказывал Юран. – Думаю, был бы кто попроще – один бы в любом случае забил. А на «Камп Ноу» у меня и моментов особо не было. «Барса» доминировала. Мы проиграли, стали третьими в группе, ну а я поделил с Папеном звание лучшего бомбардира турнира».

Учитывая ситуации, в которых забивал Юран, его достижение несколько обесценивается. Вдобавок, по версии Саленко, португальцы накануне что-то подсыпали в еду игрокам «Динамо» и поэтому так легко раскатали их. Но как бы то ни было в историю россиянин вошёл лучшим бомбардиром ЛЧ сезона-1991/1992.

Юран отыграл за «Бенфику» три сезона – забил 19 мячей в Примейре: семь — в первый год, восемь — во второй и четыре — в третий. Помог «орлам» завоевать чемпионский титул в 1994-м и Кубок Португалии годом ранее. Вот только со сменившими Эрикссона тренерами (Томиславом Ивичем и Артуром Жорже) отношения у дуэта российских легионеров не сложились. Потом в еврокубках Сергей был уже не столь результативен: два гола в шести матчах Кубка УЕФА — 1992/1993, включая один в ворота московского «Динамо», и один в четырёх матчах Кубка Кубков на следующий сезон.

Из «Бенфики» Юран с Кульковым ушли к принципиальному сопернику – «Порту», с которым тоже завоевали золото Примейры. Но это совсем другая история.