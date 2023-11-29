«Омерзительное решение». Судейский скандал из-за пенальти в матче «ПСЖ» набирает обороты

В Англии считают, что в АПЛ никто не поставил бы 11-метровый в таком моменте. А судью VAR отстранили от другого матча.

«ПСЖ» вытащил ничью на последних минутах матча с «Ньюкаслом» – всё благодаря пенальти, который главный арбитр назначил в ворота гостей после просмотра VAR. Это решение вылилось в большой скандал – и рефери, который отвечал в тот вечер за работу на видеопомощнике, отстранили.

Как всё было

«ПСЖ» пропустил на 24-й минуте – гол забил Александер Исак. Ни в первом тайме, ни во втором хозяева так и не смогли сравнять, поэтому были очень близки к тому, чтобы проиграть и закончить этот тур на третьей строчке. Парижане были плохи в реализации собственных моментов, но сказалось и то, что вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп поистине божил, совершая сейв за сейвом.

На 95-й минуте происходит следующее: после паса Дембеле мяч попал в грудь, а потом отскочил в руку защитника «Ньюкасла» Валентино Ливраменто. Игроки «ПСЖ» тут же окружили арбитра Шимона Марциняка, требуя назначить пенальти, – активнее всех выступал Гонсалу Рамуш, за что тут же получил жёлтую карточку. VAR начал проверку эпизода, после чего вызвал Марциняка к монитору, чтобы тот изучил момент сам. Арбитр увидел, что мяч влетел в локоть, и указал на пенальти.

Бить пошёл Мбаппе и попал точно в цель, хотя Поуп был близок к тому, чтобы совершить важнейший сейв этого вечера.

Килиан Мбаппе Фото: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via Getty Images

Обсуждение этого пенальти началось сразу же. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сказал, что никакого пенальти не было: «Не думаю, что это был пенальти. В этих повторах не учитывается то, как быстро летит мяч. Сначала он попал ему в грудь. Даже если бы он сначала попал в руку, это всё равно не пенальти, потому что мяч летел со слишком близкой дистанции. Когда мяч сначала попадает ему в грудь, а затем в руку, которая находится низко, это не пенальти. Мне не разрешено подводить итоги. Очевидно, я не могу выразить свои сокровенные мысли, так как у меня будут проблемы. Но до этого момента рефери судил хорошо».

Киран Триппьер защитник «Ньюкасла» «Я пытаюсь получать удовольствие от футбола и уже просто устал обсуждать эти вопросы. Решение всегда принимает судья. У него была возможность подойти к монитору, что он и сделал. Так что я просто не понимаю этого. Он должен был видеть, что мяч соскользнул с груди на руку Ливраменто. Я стою здесь и обсуждаю эти решения, а почему официальные лица матча не могут это делать? Почему судья не может выйти и объяснить, по какой причине он назначил этот пенальти? Все наши парни сегодня выложились на все сто. Все видели, что это не пенальти».

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас тоже остался недоволен: «Что Ливраменто надо было сделать со своими руками? Обернуть их вокруг спины? Я в бешенстве. Игроки отдали все силы, это должна была быть одна из исторических побед. «Ньюкасл» ограбили».

Экс-игрок «Ньюкасла» Алан Ширер тоже не стал молчать: «Что за херня, VAR? Все игроки бились бесподобно. Из-за омерзительного решения всё пошло насмарку. Молодцы, «Ньюкасл».

Майкл Оуэн, который тоже когда-то выступал за «Ньюкасл», также поддержал свой бывший клуб: «Сердце разрывается от боли за «Ньюкасл». Такая хорошая игра. Никогда за миллион лет это не было пенальти. Мы как никогда далеки от последовательного применения правила игры рукой».

Эксперт ESPN по судейству, Дэйл Джонсон, считает, что интерпретация игры рукой со стороны УЕФА «смешная»: «Абсолютно невозможно, чтобы за такое поставили пенальти в АПЛ. От груди в локоть при руке в нормальной позиции. Не выше головы или при каком-то необъяснимом положении тела. И это ещё и совет от VAR…»

Что было дальше

УЕФА принял решение отстранить Томаша Квятковского, который сидел на VAR, от работы – он должен был обслуживать матч «Реала Сосьедад» и «Зальцбурга». Орган заявил, что он проявляет решимость, когда дело касается судейских ошибок, и стремится избежать дополнительного и ненужного давления. Квятковского на VAR заменит немецкий арбитр Марко Фриц, ранее исполнявший обязанности судьи VAR на матче «Шахтёр» – «Антверпен», проходившем в Гамбурге.

Почему отстранили именно арбитра VAR

Согласно правилам, видеоассистенты вмешиваются лишь тогда, когда речь идёт о явной и очевидной ошибке, допущенной арбитром в поле. В СМИ сообщают, что Чеферин поддержал Марциняка в его решении. Но тогда не очень понятно, почему был отстранён арбитр VAR.

Кто прав, кто виноват

Отвечает арбитр Игорь Федотов.

«Давайте начнём с того, зачем вообще позвали Марциняка смотреть повтор. Мы видим, что он опоздал к эпизоду и момент попадания мяча в руку просто упустил. Скорее всего, его спросили: «Что ты видел?». А он ничего видеть не мог. И тогда ему говорят: «Иди и посмотри». Здесь абсолютно логично его вызвали, если бы он сказал, что он видел момент, но для него это не игра рукой – никто бы его не звал.

Момент Марциняк смотрел достаточно долго. Пытался понять, отставлена ли рука в сторону или это автоматическое действие при беге. По всем трактовкам это пенальти. Рука отставлена в сторону, она находится в неестественном положении, плюс было движение этой рукой. Игрок «Ньюкасла» мяч блокировал.

Для чего раздули скандал? Почему убрали арбитра VAR, хотя по всем рекомендациям он прав? Пишут, что Чеферин поддержал Марциняка. Но он тут ни при чём. Нужно мнение не главы УЕФА, а мнение Розетти, а его комментариев я пока не видел».