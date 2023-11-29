Ещё 4 команды вышли из группы ЛЧ. Расклады перед последним туром

В ночь со вторника на среду завершились матчи 5-го тура в четырёх группах Лиги чемпионов. В плей-офф вышли ещё четыре клуба: «Атлетико», «Лацио», «Боруссия» Дортмунд и «Барселона». А вот какие шансы у остальных команд в группах E, F, G и H.

Группа Е

«Атлетико» и «Лацио» синхронно победили и прошли дальше. В последнем туре эти команды в Мадриде разберутся между собой, кто займёт первое место и станет сеянным при жеребьёвке. А значит, избежит встречи с «Баварией» и «Сити». Что касается «Фейеноорда», то он точно завершит групповой этап на третьем месте и отправится в Лигу Европы. Ну а «Селтик» через тур покинет еврокубки.

Группа F

В самой мощной группе наконец-то многое прояснилось. «Боруссия» гарантировала себе выход в плей-офф, потому что её уже точно не догонят ни «Милан», ни «Ньюкасл». Отличные шансы и у «ПСЖ», который в последнем туре сыграет с уже не такими мотивированными немцами. Правда, матч будет проходить в Германии, и «Боруссии» наверняка захочется остаться на первом месте, а для этого необходима хотя бы ничья. В случае победы над немцами с любым счётом «ПСЖ» гарантированно окажется первым.

«Ньюкасл» и «Милан» в последнем туре сыграют между собой и будут верить в «Боруссию». Англичанам для выхода из группы нужно побеждать самим и рассчитывать, что «ПСЖ» потеряет очки. Итальянцев устраивает только победа «Боруссии» (и своя, само собой).

Если в последнем туре «Ньюкасл» и «Милан» сыграют вничью, то в Лигу Европы отправится команда Эдди Хау – при равенстве показателей в очных матчах у «Ньюкасла» будет лучше разность мячей за весь групповой этап.

Группа G

«Сити» и «Лейпциг» ещё три недели назад гарантировали себе выход из группы. Вопрос был только в том, кто выйдет с первого места. Действующие обладатели трофея умудрились победить, уступая 0:2 к перерыву. Таким образом, «Сити» стал первой командой в этом сезоне ЛЧ, которая набрала 15 очков. В свою очередь, «Янг Бойз» победил «Црвену Звезду» и гарантировал себе третью строчку и место в Лиге Европы. Теперь, даже если команды наберут по четыре очка, чемпионы Сербии останутся на последнем месте из-за результата личных встреч.

Группа H

«Барселона» тоже совершила камбэк, правда, со счёта 0:1. Победа позволила ей досрочно выйти из группы. В последнем туре хватит даже ничьей с «Антверпеном», чтобы гарантировать себе первое место. Правда, основное внимание в этой группе уже будет приковано к другому матчу – «Порту» примет на своём поле «Шахтёр». В случае ничьей на втором месте окажутся португальцы — благодаря преимуществу в очных встречах. В первой игре между этими командами «Шахтёр» уступил – 1:3.

В среду сыграют команды из групп A, B, C, D. Матчи последнего тура пройдут 12 и 13 декабря.