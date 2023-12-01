Кокорин отдал гениальный ассист в еврокубке! Одним пасом перехитрил всю оборону. Видео

Пока «Фиорентина» мучилась дома с далеко не монструозным бельгийским «Гентом» (сделали 2:1 только на 82-й минуте) в Лиге конференций, её бывший футболист Александр Кокорин выступал с «Арисом» в турнире рангом повыше. И разбирал оборону именитых шотландских «Рейнджерс» гениальной голевой передачей.

Мы нисколько не преувеличиваем, только посмотрите на это! Российский нападающий бежал с мячом на своей половине поля, даже не доходя до центрального круга, и увидел, что Шави Бабика устремился вперёд. Кокорин поддержал порыв одноклубника и наградил того блестящим забросом. Габонец просто не имел права не превратить его в ассист! Он и не подвёл, реализовав выход один на один.

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Жаль, но «Арис» не удержал преимущество: Росс Маккосленд сравнял счёт в начале второго тайма. И тем не менее благодаря голевой Кокорина киприоты по-прежнему сохраняют шансы на евровесну. У них четыре очка после пяти туров. Это на три меньше, чем у «Спарты», а в следующем матче Лиги Европы биться предстоит как раз с чехами. Победа с разницей в два мяча подбросит Кокорина и его партнёров в плей-офф ЛК.

Кстати, по оценке Sofascore, Кокорин имеет высокий рейтинг 7,4 — лучший среди всех футболистов «Ариса». В активе россиянина 57 касаний мяча, один удар мимо ворот, 0,12 ожидаемого гола и 0,21 ожидаемого ассиста (выжал максимум!), две успешные попытки дриблинга из четырёх, 27 точных передач из 40 (68%), две точные длинные передачи из трёх, пять из семи выигранных верховых единоборств, один фол и жёлтая карточка, а также один перехват. Маэстро!