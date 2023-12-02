«После этих сексуальных звуков всё погрузилось в хаос». Скандал на жеребьёвке Евро-2024

Вы тоже слышали это в трансляции? Ответственность за шутку взял на себя известный пранкер.

В Гамбурге состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы, который летом 2024 года пройдёт в Германии. И надо сказать, что церемония уже вошла в историю.

В ходе телевизионной трансляции в эфир просачивались странные звуки. Легендарные в прошлом футболисты доставали шары и распределяли сборные по группам под женские стоны. Генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти отметил шум в своём комментарии, прежде чем продолжить процедуру жребия. По всей видимости, это был розыгрыш пранкера. В Сети сообщили, что им стал Дэниел Джарвис, известный как Jarvo69.

Ранее он разыграл известных в прошлом английских футболистов Гари Линекера и Алана Ширера. Те вели в студии BBC репортаж о кубковом матче «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона». Джарвис спрятал в студии телефон со звуками рингтона с женскими стонами, а потом позвонил на него во время эфира. Позднее Линекер опубликовал в социальных сетях фотографию телефона с наклеенным на него двусторонним скотчем.

После того как Гари разместил фотографию, Джарвис подписал в комментариях, что розыгрыш устроил именно он. Позднее пранкер опубликовал видео и показал, как осуществил задуманное. Это далеко не первая выходка Jarvo69. Так он, к примеру, выбегал на поле после финала Лиги чемпионов в 2022 году, а также после победы сборной ЮАР в финале Кубка мира по регби, который проходил во Франции.

Дэниел Джарвис Фото: Brendan Moran/Getty Images

Ну а вот как отреагировали иностранные издания:

Goal.com:

«Жеребьёвка Евро-2024 несколько раз странным образом прерывалась эротическими шумами. На церемонии присутствовали звёздные в прошлом футболисты. Кажется, Давид Сильва покраснел после того, как услышал необычные для такого формата звуки. И он был не единственным».

The Sun:

«Пранкер Линекера нанёс новый удар. Жеребьёвка погрузилась в хаос после того, как тот воспроизвёл эти сексуальные звуки. Многих участников церемонии похвалили за самообладание. А вот главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман справился с этой задачей не так хорошо, как другие. Было видно, как он не сдерживает улыбку в зале. То же самое можно сказать и о Брайане Лаудрупе.

Марк Критчли, журналист The Athletic:

«Я наслаждался звуками пианино, которые наложили поверх жеребьёвки. Но нужно сказать, что громкий стонущий звук, который можно описать только как «сексуальный шум», вывел историю на другой уровень. Известный пранкер Jarvo69 уже взял на себя ответственность за это дело».