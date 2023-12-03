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«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 4:3, обзор матча чемпионата Англии (АПЛ) по футболу, 3 декабря 2023 года

«Ливерпуль» «горел» середняку к 87-й минуте. А потом случилось чудо!
Григорий Телингатер
«Ливерпуль» «горел» середняку к 87-й минуте
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«Фулхэм» пропустил четыре супергола, но всё равно был максимально близок к победе. Причём в команде Клоппа из нападающих не отличился никто.

«Ливерпуль» в какой-то степени специализируется в АПЛ на камбэках. Многие это помнят ещё по чемпионскому сезону-2019/2020. Вот и на этот раз сработала магия «Энфилда».

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 3
Фулхэм
Лондон
1:0 Лено – 20'     1:1 Уилсон – 24'     2:1 Мак Аллистер – 38'     2:2 Тете – 45+3'     2:3 де Кордова-Рид – 80'     3:3 Эндо – 87'     4:3 Александер-Арнольд – 88'    

«Ливерпуль» в первом тайме забил два шикарных гола с помощью дальних ударов. Сначала со штрафного приложился Трент, и мяч попал в самую девятку, а потом зашёл в ворота после рикошета от перекладины и голкипера. В какой-то степени даже жаль, что гол был записан не на защитника, а как автогол Лено.

Удар Трента со штрафного

Удар Трента со штрафного

Фото: кадр из трансляции

А затем в ту же самую девятку пробил уже Мак Аллистер, но с игры. Два шикарных гола, которые редко встретишь в одном матче.

Гол Мак Аллистера

Гол Мак Аллистера

Фото: Кадр из трансляции

И всё же, несмотря на два шедевра, «Ливерпуль» заканчивал матч, уступая в счёте. У «Фулхэма» первым забил Уилсон на 24-й минуте (и не праздновал, поскольку раньше играл за «Ливерпуль»). Тете сравнял счёт на 45+3-й минуте, а на 80-й Кордова-Рид ударом головой вывел свою команду вперёд. Казалось, что «Ливерпулю» не избежать поражения, но получилось даже выиграть.

И снова помог удар в девятку! Причём от футболиста, который обычно не проходит в состав и известен своими оборонительными навыками. Эндо с линии дуги штрафной положил мяч под самую перекладину, сравняв счёт на 87-й минуте.

«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 4:3

«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 4:3

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ну а дальше случилось то, что свело с ума собравшихся на стадионе фанатов «Ливерпуля». Да и самих футболистов тоже, судя по их лицам. Спустя всего лишь минуту после гола Эндо отличился Трент. Забавно, что после передачи другого крайнего защитника — Цимикаса.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на второе место и вновь уступает «Арсеналу» лишь два очка. Команда Клоппа всё ещё не знает поражений на своём поле в этом сезоне, причём во всех турнирах.

А в главном матче АПЛ за субботу было забито в семь раз меньше голов:
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