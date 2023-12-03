«Ливерпуль» «горел» середняку к 87-й минуте. А потом случилось чудо!

«Фулхэм» пропустил четыре супергола, но всё равно был максимально близок к победе. Причём в команде Клоппа из нападающих не отличился никто.

«Ливерпуль» в какой-то степени специализируется в АПЛ на камбэках. Многие это помнят ещё по чемпионскому сезону-2019/2020. Вот и на этот раз сработала магия «Энфилда».

«Ливерпуль» в первом тайме забил два шикарных гола с помощью дальних ударов. Сначала со штрафного приложился Трент, и мяч попал в самую девятку, а потом зашёл в ворота после рикошета от перекладины и голкипера. В какой-то степени даже жаль, что гол был записан не на защитника, а как автогол Лено.

Удар Трента со штрафного Фото: кадр из трансляции

А затем в ту же самую девятку пробил уже Мак Аллистер, но с игры. Два шикарных гола, которые редко встретишь в одном матче.

Гол Мак Аллистера Фото: Кадр из трансляции

И всё же, несмотря на два шедевра, «Ливерпуль» заканчивал матч, уступая в счёте. У «Фулхэма» первым забил Уилсон на 24-й минуте (и не праздновал, поскольку раньше играл за «Ливерпуль»). Тете сравнял счёт на 45+3-й минуте, а на 80-й Кордова-Рид ударом головой вывел свою команду вперёд. Казалось, что «Ливерпулю» не избежать поражения, но получилось даже выиграть.

И снова помог удар в девятку! Причём от футболиста, который обычно не проходит в состав и известен своими оборонительными навыками. Эндо с линии дуги штрафной положил мяч под самую перекладину, сравняв счёт на 87-й минуте.

«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 4:3 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ну а дальше случилось то, что свело с ума собравшихся на стадионе фанатов «Ливерпуля». Да и самих футболистов тоже, судя по их лицам. Спустя всего лишь минуту после гола Эндо отличился Трент. Забавно, что после передачи другого крайнего защитника — Цимикаса.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на второе место и вновь уступает «Арсеналу» лишь два очка. Команда Клоппа всё ещё не знает поражений на своём поле в этом сезоне, причём во всех турнирах.