«При «весна-осень» игр на хороших полях будет больше». Реакция на снежный матч ЦСКА

Сомнения насчёт воскресного футбола в Москве появились ещё утром. Прогноз погоды не подвёл — в столице действительно шарахнул мощнейший снегопад.

Первыми должны были сыграть ЦСКА и «Ростов». До матча ещё оставалось время, но уже стало очевидно, что на нормальный футбол это вряд ли будет похоже. Поле заволокло ровным слоем снега, и в дело включился трактор — мем нашего футбола ещё со времён «снежного дерби» в начале нулевых.

Трактор убирает снег с газона перед матчем Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В эфире звучала информация про желание обоих клубов перенести матч, но на деле всё оказалось иначе. Против игры был Валерий Карпин, в то время как ЦСКА и, что важнее, главный арбитр Рафаэль Шафеев выступили за проведение встречи.

Когда команды выходили на поле, стало жутковато — ведь Шафеев взял в руки бело-оранжевый мяч. Тот самый, которым «Балтика» и «Спартак» играли в Калининграде. Но, к счастью, опасения быстро отпали, и команды катали по снегу полностью оранжевый мяч. Его было отлично видно, даже несмотря на снегопад.

После матча Карпин не стеснялся в выражениях. Раскритиковал тех, кто принял решение о проведении игры, и был готов применить то самое непечатное слово, что привело к бану тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об альтернативных вариантах календаря, чтобы не проводить туры в декабре.

«Как мне погода? Снежная. И холодная. Что делать в такой ситуации? Вопрос этот мы обсуждаем ежегодно. Можно принять решение и не играть в декабре. Но тогда надо проводить больше туров осенью. Этот вариант рассматривался. Решение принимает, напомню, не лига. 16 клубов голосуют за представленные варианты. Было два варианта в этом году. Но один бы не сильно помог, потому что мы бы заканчивали 3 декабря. За последние годы лишь раз мы заканчивали в ноябре — в прошлом году, так как стартовал ЧМ. Можно решить не играть в декабре, но надо смотреть стратегически», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов был уверен, что матч состоится в любую погоду:

«Сегодня больше было борьбы, чем футбола. Мы в ней не проиграли и заслуженно победили. Было что-то похожее на пляжный футбол. Нередко играли верхом, головой. Мы прекрасно понимали, что матч состоится при любой погоде. У меня такая игра уже была, когда я дебютировал за основу. Такая вот ностальгия. Мендес забил первый мяч за ЦСКА. Мы все рады, даже снег пошёл.

Как легионерам объяснял игру в такую погоду? Для бразильцев это как песок, может. Работники стадиона не мешали, когда чистили снег во время матча. Это помогало — хоть в штрафных было чисто, насколько это могло быть. Там больше получалось взаимодействовать.

Когда быстро бежишь, снег попадает в глаза и теряешь ориентацию в пространстве, какие-то моменты не видишь. Можно ли играть в такую погоду? Сложный вопрос. А что бы мы делали? По мне, интересный опыт, но повторять не хотелось бы».

Фёдор Чалов празднует гол с пенальти Фото: ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил, что в России тяжело проводить матчи в декабре с учётом погодных условий.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду нас поддерживали. Что касается самой погоды, то надо что-то анализировать. Мы же знаем, когда наступает зима. Играть в декабре с нашими погодными условиями — тяжело. У нас только один стадион с крышей — в Санкт-Петербурге.

Понятно, что при возврате на систему «весна-осень» мы всё равно зацепим зиму, но матчей на хороших газонах будет больше. Понятно, что мы упрощали игру. Всегда отталкивались от того, как двигается мяч. В целом всё было не так плохо. Мороз в понедельник будет ещё больше. Поэтому логичнее было перенести матч на весну. Мы не знаем, как и что там в регламенте.

Согласен ли я, что сегодня не было футбола? В нашей футбольной практике начало и концовка чемпионата проводили на ледяных полях. Можно найти записи. Футбол на снегу — отдельный вид спорта. Но при этом сам футбол не был каким-то другим. Хотя мы играли на поле из снега. Где-то оно плотнее, где-то менее. Мендес заболеет после прыжка в снег? Он уже адаптирован, не вчера приехал. Уже адаптировался к сибирским морозам».

Капитан «Ростова» Данил Глебов признался, что до последнего не верил, что игра состоится:

«Неделю готовились к одному, а в итоге… Наверное, стоило перенести матч. Вам сегодня игра понравилась? Что это было: футбол или что-то другое? У кого залетит, тот и победит — так и получилось. Сами себе пенальти «привезли» — 0:1 — и побежали отыгрываться. Просто для кого эта игра? Вряд ли болельщикам это было интересно.

Переход на «весна-осень»? Не знаю. Мне кажется, Кубок можно было не играть, а просто перенести, чтобы закончили в конце ноября. С ЦСКА логичнее было бы сыграть в октябре в Москве, а сейчас — в Ростове. Я до последнего не верил, что будет игра. Вопрос, почему мы сейчас играем, надо задавать тем, кто составляет календарь и принимает такие решения. Молодцы! Сегодняшняя игра 10-й раз доказала, что надо что-то пересматривать. Смысл этой игры? Кому эта игра понравилась?»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков был не против выбежать на поле в валенках. По словам игрока, у него замёрзли ноги:

«Если сказали играть, то будем играть. Все в одинаковых условиях, в том числе и погодных. Правда, ногам холодно. Неплохо было бы в валенках выскочить. Даже пытались в футбол играть: что-то получалось, что-то — нет. Считаю, что хорошо провели матч. Красный мяч немного другой. Он немного скользит из-за снега.

В целом неплохо получалось. Разговоров о том, что кто-то не хочет играть, не слышал. Согласен ли с Карпиным, что это было убийством футбола? Это его мнение. Мне сказали играть — я буду играть и получать удовольствие. Выходил с мыслью, что в детстве когда-то играл на снегу, и здесь попробую».