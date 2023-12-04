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Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Атлетико Мадрид» — 1:0, обзор матча чемпионата Испании, 4 декабря 2023 года, видео гола Жоау Феликса

Феликс уничтожил «Атлетико» сначала на словах. А затем и на поле
Григорий Телингатер
«Барселона» — «Атлетико» — 1:0
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«Барселона» победила в главном матче тура, а судья раздал 10 жёлтых.

Матч «Барселона» — «Атлетико» во многом преподносился как встреча Жоау Феликса против его бывшей команды. Можно даже сказать — нынешней, потому что права на арендованного нападающего до сих пор принадлежат мадридцам.

За день до матча Феликс позволил себе достаточно провокационное высказывание: «Конечно, я предпочитаю играть в стиле «Барселоны», нежели в стиле «Атлетико». Но это и неудивительно. Любой футболист ответит вам точно так же. Если вы спросите об этом любого игрока, даже тех, кто выступает в «Атлетико», они будут согласны со мной. А если нет, то все они просто лгут».

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Феликс – 28'    

Это важная цитата в контексте игры. Пожалуй, даже определяющая. И потому, что сам Феликс был крайне заряжен, и потому, что игроки «Атлетико» регулярно били португальца по ногам. Он не забивал девять туров подряд, но именно в матче против бывшей команды отличился. Издевательским черпачком перекинул Облака, а потом рванул праздновать в сторону фанатов «Атлетико». Непонятно, как после этого ему возвращаться в эту команду летом. Видимо, никак.

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Вскоре Феликс мог даже сделать дубль, но чуть-чуть не подстроился под мяч. В этом же эпизоде ему на ногу наступил Эрмосо. Наверное, при желании можно было поставить ещё и пенальти в ворота «Атлетико». В принципе, это вполне отражало бы характер игры. «Барса» выглядела намного лучше, позволив сопернику создать за тайм лишь одну по-настоящему опасную атаку (удар Гризманна заблокировали), в то время как у хозяев только за стартовые 12 минут Левандовски упустил три отличных момента.

Феликс уничтожил «Атлетико» сначала на словах

Феликс уничтожил «Атлетико» сначала на словах

Фото: David S.Bustamante/Getty Images

Во втором тайме игра продолжила строиться вокруг Феликса. Если до перерыва он посадил на жёлтую Витселя, то затем уже Аспиликуэту. А через пару минут и сам получил жёлтую за отмашку. Всего судья показал в этом матче девять жёлтых футболистам и ещё одну – Хави.

«Атлетико» и «Барселона» в какой-то момент обменялись ударами в каркас ворот. Сначала Рафинья попал в штангу, а затем Депай зарядил со штрафного в девятку – Пенья отбил мяч в перекладину (тер Штеген ещё восстанавливается). Он же спас команду на 90+4-й минуте, когда Корреа бил практически в упор. «Атлетико» был близок к тому, чтобы вытащить тяжелейший матч, но не сложилось. Стоило раньше включаться в игру.

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