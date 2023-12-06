«Колено не разгибается до конца. Но дело не только в нём». Суарес едет к Месси через боль

Легендарная связка форвардов «Барселоны» Лионель Месси – Луис Суарес может в ближайшее время восстановиться в «Интер Майами». 36-летний уругваец близок к переходу в клуб из МЛС. После отъезда Суареса из Европы и ЧМ-2022 он немного выпал из фокуса внимания болельщиков, так что готовящийся трансфер – хороший повод рассказать о том, где был Луис в последнее время и сколько забивал.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своих соцсетях, что Суарес вот-вот присоединится к «Интер Майами». Нападающий и его представители занимаются согласованием последних деталей договора с клубом МЛС. Луис уже фактически находится в статусе свободного агента, так как его контракт с бразильским «Гремио» истекает в этом месяце. Соглашение с «Интер Майами» будет заключено на один год с опцией продления ещё на сезон. Помимо Месси, за будущую команду уругвайца выступают и другие экс-игроки «Барселоны» Жорди Альба и Серхио Бускетс, а значит, в Майами Суарес быстро почувствует себя как дома.

Вообще, Луис мог оказаться в «Интер Майами» ещё в июле 2023-го, когда туда отправился Месси. Уругваец очень хотел перейти в клуб МЛС вместе со своим аргентинским приятелем, но «Гремио» категорически отказывался отпускать нападающего. Сообщалось, что Суарес готов был вернуть в общей сложности $ 10 млн своего заработка, чтобы уйти, тем не менее и это не убедило руководство бразильского клуба. «Гремио» требовал у «Интер Майами» заплатить € 70 млн отступных, прописанных в контракте уругвайца. Естественно, такие условия никто бы не принял.

ЛУИС СУАРЕС Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Впрочем, ещё летом 2023-го Суарес рассматривал и другой сценарий – завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. В «Гремио», вероятно, думали, что это может быть хитростью со стороны уругвайца, поэтому хотели включить в договор пункт, согласно которому клуб получит компенсацию, если Луис решит возобновить карьеру в другой команде. Но на днях, перед заключением контракта с «Интер Майами», Суарес признался:

«Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне.… Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нём скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить. Перед матчем принимаю три таблетки, ещё одну – на следующее утро, а ещё пользуюсь «Вольтареном» за несколько часов до матча.

Но дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того что я хромаю. Каждый день процедуры разные, в зависимости от того, какую боль испытываю. Мне нужно подумать о своём будущем. Настанет время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падел-теннис или в футбол 5х5 – и уже не смогу из-за остеоартрита».

Однако, несмотря на все свои травмы, Суарес продолжает держать топовый уровень. По крайней мере, для чемпионата Бразилии. В сезоне-2023 нападающий «Гремио» забил 15 мячей и сделал 11 голевых передач в 32 матчах местной Серии А. За тур до финиша в списке самых результативных игроков по системе «гол+пас» Луис делит первое место с Халком из «Атлетико Минейро» (у экс-форварда «Зенита» также 15+11). По оценкам статистического сайта WhoScored.com, Суарес с 7,31 балла – третий лучший игрок чемпионата Бразилии после того же Халка и полузащитника сборной Бразилии Рафаэла Вейги из «Палмейраса».

Приезд Суареса в «Гремио» вызвал большой ажиотаж в Порту-Алегри. Его презентация собрала десятки тысяч болельщиков на стадионе команды. И уругваец своей игрой не разочаровал фанатов. Вероятно, самый крутой его перформанс был в матче с «Ботафого» месяц назад. Эта команда выиграла первый круг чемпионата Бразилии с преимуществом в 13 очков над ближайшим конкурентом (по ходу сезона отрыв достигал даже 16 очков), но во втором повалилась после ухода португальского тренера Луиша Каштру в «Аль-Наср» к Криштиану Роналду. «Ботафого» сдулся, однако цеплялся за первое место до последнего. В домашней игре с «Гремио» команда из Рио-де-Жанейро вела к 50-й минуте со счётом 3:1, а потом Суарес оформил хет-трик за 19 минут и принёс «Гремио» невероятную победу – 4:3!

Команда Суареса тоже была в «золотой» гонке на финише сезона, тем не менее её не потянула. Всё идёт к тому, что действующий чемпион «Палмейрас» защитит титул. У «Палмейраса» 69 очков, а «Атлетико Минейро» и «Фламенго» отстают на три очка. Если в последнем туре лидер оступится и его догонят, то при равенстве побед исход борьбы решит разница голов. У «Атлетико Минейро» она на восемь мячей хуже, у «Фламенго» – на 16. «Гремио» только четвёртый, отвалился на четыре очка. «Ботафого» замыкает топ-5.

Суарес не выиграл значимых трофеев с «Гремио», но помог своей команде завоевать путёвку в Кубок Либертадорес после возвращения в элиту. Уругваец признавался, что ещё в «Барсе» договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одной команде. Бразилец выбрал другую дорогу – уехал в Саудовскую Аравию, а вот Лео и Луис, вероятно, будут доигрывать вместе. У них важная миссия в Майами: вытащить одного из аутсайдеров лиги в плей-офф МЛС. Новый сезон стартует в феврале 2024-го.