Энрике зря упрекнул Мбаппе после хет-трика. Луис может закончить, как Бенитес в «Реале»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает зажигать, устанавливая новые рекорды. В ноябре в отборочном матче Евро-2024 с Гибралтаром французский гений покорил отметку в 300 голов за карьеру – и это в 24 года! Нападающий взял гроссмейстерскую высоту быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду: 229 мячей он забил правой ногой (34 – с пенальти), 59 – левой, 11 – головой и ещё один – другой частью тела. Примечательно, что на счету Килиана ни одного мяча со штрафного.

А совсем недавно, в матче чемпионата Франции с «Гавром» (2:0), Мбаппе вонзил уже 49-й гол в 2023 году за «ПСЖ» и сборную Франции. Тем самым голеадор догнал форварда «Баварии» Гарри Кейна, и это всего на один мяч меньше, чем у лидера – Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (50). В Лиге 1 десятка «ПСЖ» с недавних пор играет с нашивкой S1 (Scoreur – с французского «бомбардир». – Прим. «Чемпионата») – таким знаком отмечается лучший на данный момент бомбардир чемпионата по итогам каждого тура. В нынешнем сезоне на счету Килиана 15 голов, у ближайшего преследователя Акора Адамса из «Монпелье» – только семь мячей.

В Лиге 1 десятка «ПСЖ» с недавних пор играет с нашивкой S1 Фото: Xavier Laine/Getty Images

Несмотря на столь выдающиеся достижения, тренер «ПСЖ» Луис Энрике после одного из матчей, в котором Мбаппе оформил хет-трик, остался недоволен форвардом. Такой подход может сыграть злую шутку со специалистом.

Мбаппе — фундамент «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов

После ухода Неймара и Месси «ПСЖ» превратился в команду одной звезды – никто из нынешнего состава даже близко недотягивает по статусу до Килиана. И пусть в Париже он лишь вице-капитан, а повязку в основном носит Маркиньос, по степени влияния страйкер всё равно на первом месте. В связи с этим и требования он ставит перед собой максимальные, особенно после того, как с марта этого года стал новым капитаном сборной Франции.

Килиан Мбаппе форвард «ПСЖ» — о капитанской повязке «Капитанская повязка вынуждает тебя меняться. Даже если ты этого не хочешь. Ты не подходишь для этой роли, если не меняешься. Говорят, не меняются только идиоты. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистически, заботился о статистике. Теперь я должен прежде всего думать об остальных. Цель — сделать так, чтобы команда была единой и мы смогли достигать высоких результатов».

Важность Мбаппе для «ПСЖ» возросла ещё и потому, что нападающий остался единственным элитным игроком и основой угасающего амбициозного проекта катарских владельцев по победе в Лиге чемпионов. В связи с этим дополнительную нервозность вызывает отказ Килиана продлевать истекающий летом следующего года контракт. Президент Нассер Аль-Хелаифи делает всё возможное в этом отношении, но пока что обстоятельства близки к тому, что весь этот «карточный домик» может рухнуть.

Похоже, решение будет принято на финальном этапе нынешних взаимоотношений. Сумеет «ПСЖ» каким-то чудом покорить Лигу чемпионов – у Мбаппе появится мотивация остаться. Если последует очередной провал, он будет искать новый вызов. Неудивительно, что в ноябре бомбардир отказался от бонусов на € 80 млн в случае продления соглашения – это говорит о его решимости всё же принять решение об уходе.

Килиан с наградой лучшему игроку чемпионата Франции — 2023. Ранее он выигрывал этот приз в 2019, 2021 и 2022 годах Фото: psg.fr

В такой ситуации любая критика Мбаппе вызывает у боссов клуба (и не только) вполне логичное раздражение. Поэтому главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после недавнего хет-трика Килиана в ворота «Реймса» поступил очень недальновидно. «Сегодня я не очень им доволен. Мне нечего сказать по поводу голов, но он может быть лучше в другом. Я не скажу вам, что имею в виду – поговорю с ним лично. Считаю Килиана одним из лучших игроков мира, но нам нужно больше. Мы хотим, чтобы он делал больше», – переклинило испанца.

Бенитес приравнял Роналду и Месси — вскоре его уволили из «Реала»

Необдуманность и токсичность высказывания Энрике спустя пару дней подтвердил тренер сборной Франции Дидье Дешам. Специалист потроллил коллегу после того, как его команда разгромила Гибралтар (14:0) в квалификации Евро-2024, а Мбаппе сделал хет-трик и отдал две голевые передачи. «Доволен ли я игрой капитана? Нет, я жду от него большего, – ухмыльнулся тренер в интервью эксперту канала TF1 и экс-футболисту Биксанту Лизаразю. – Килиан не только сделал хет-трик, но и полностью вовлечён в игру. Это касается и его роли капитана, которая накладывает на него ответственность перед командой. Он идеально справляется, а Антуан Гризманн ему помогает».

Права на видео принадлежат UEFA.

Килиан в ответ на реплику коуча отметил, что он никогда не конфликтовал с тренерами. «Я воспринял критику нормально. Энрике – отличный тренер и многому может меня научить. С первого дня я говорил ему, что у него со мной не будет проблем. Я очень требователен к себе, поэтому счастлив, когда вижу, что тренеры тоже требовательны по отношению ко мне. Мне не нужно, чтобы тренер каждый день говорил, что я лучший игрок мира», – уточнил Мбаппе.

Как бы ни пытался Килиан разрядить обстановку, между строк читается неподдельное раздражение. По-другому и быть не может, учитывая харизматичность форварда. Можно вспомнить хотя бы конфликт француза в финале ЧМ-2022 с аргентинцами Кристианом Ромеро и Энцо Фернандесом. «Я помню, как Мбаппе мне говорил кое-что об игре. Были эпизоды, которые мы праздновали, и он показывал нам такие жесты, как будто собирался убить нас. Кричал, что они выиграют финал», – признался Фернандес.

Разница в реакции Роналду на Бенитеса и его преемника Зидана Фото: twitter.com/TheCristianoFan

В контексте высказывания Луиса Энрике относительно Килиана можно вспомнить, к чему привела похожая история между тренером «Реала» Рафаэлем Бенитесом и звездой команды Криштиану Роналду в 2015 году. Тогда триумфатору Лиги чемпионов – 2005 с «Ливерпулем» задали на первый взгляд простой вопрос – считает ли он португальца лучшим игроком мира? Возможно, Бенитес пытался поумничать, бросить вызов футболисту или же быть максимально честным. В любом случае он не видел в своём ответе ничего особенного: «Криштиану, безусловно, хорош. Так же, как и Лионель Месси. Если бы мне пришлось выбирать между ними, то это было бы очень сложно. Всё равно, что спросить мою дочь, кого она больше любит: мою жену или меня».

Спустя всего несколько месяцев Бенитес потерял работу мечты – как писала испанская пресса, во многом из-за неспособности наладить отношения с игроками и прежде всего с Роналду. Скажи Рафа во время своего ответа, что Криштиану – лучший в истории, то не вызвал бы недовольство звезды, его друзей и почитателей, а также фанатов. Все они не забыли этого пренебрежения.

Рафаэль Бенитес в «Реале» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В «ПСЖ» действует геоцентрическая система мира

Рафаэля уволили после ничьей с «Валенсией» (2:2), при этом мадридцы хоть и шли на третьем месте в Ла Лиге, но отставали от лидирующего «Атлетико» на четыре очка. Нельзя сказать, что команда пребывала в кризисе – не оброни Бенитес ту злополучную фразу, и кредит доверия мог оказаться весомее. Поэтому любому тренеру независимо от его авторитета и заслуг важно подбирать слова в отношении лидера коллектива. И даже если и существует определённое недовольство, не стоит выносить проблему в общественное поле.

Никого не волнует, что специалист на самом деле чувствует: для гармонии на поле и в раздевалке он не может позволить себе даже полунамёка не несостоятельность своей суперзвезды. Особенно в условиях, когда будущее Мбаппе в Париже под огромным вопросом, а сам игрок нуждается исключительно в поддержке, а не в осуждении. Энрике должен понимать, как «ПСЖ» зависим от своего лидера.

Ультрас «ПСЖ» приветствуют Килиана Мбаппе Фото: Julien Hekimian/Getty Images

Испанцу стоило бы узнать, какие страсти бурлили вокруг Килиана, когда он угрожал покинуть Париж. Клуб в разные моменты мобилизовал все свои ресурсы – вплоть до президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы убедить Мбаппе остаться. Иерархия в команде наделила его полномочиями настолько обширными и неортодоксальными, что он не понимает полутонов. В любом случае это очень тонкая материя и потенциальное минное поле для тренера. Стоит «ПСЖ» попасть в зону турбулентности, Килиан может легко спихнуть неудачи на недостаточно вдохновляющего его тренера.

Ничто из этого, конечно, не ново – тренеры всегда были вынуждены находить баланс между потребностями команды и желаниями отдельного человека. Но никогда это не ощущалось так явно, как сейчас. В нынешнем «ПСЖ» действует геоцентрическая система мира – представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды. Впервые эта теория возникла в Древней Греции. В данной интерпретации Земля – это Мбаппе. Можно сколько угодно дискутировать, что это неправильно и даже ложно и важна вся Вселенная (то есть команда), но на будущее Луису Энрике лучше учитывать все обстоятельства и помнить, как закончил в «Реале» Бенитес.