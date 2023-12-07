Энрике зря упрекнул Мбаппе после хет-трика. Луис может закончить, как Бенитес в «Реале»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжает зажигать, устанавливая новые рекорды. В ноябре в отборочном матче Евро-2024 с Гибралтаром французский гений покорил отметку в 300 голов за карьеру – и это в 24 года! Нападающий взял гроссмейстерскую высоту быстрее Лионеля Месси и Криштиану Роналду: 229 мячей он забил правой ногой (34 – с пенальти), 59 – левой, 11 – головой и ещё один – другой частью тела. Примечательно, что на счету Килиана ни одного мяча со штрафного.
А совсем недавно, в матче чемпионата Франции с «Гавром» (2:0), Мбаппе вонзил уже 49-й гол в 2023 году за «ПСЖ» и сборную Франции. Тем самым голеадор догнал форварда «Баварии» Гарри Кейна, и это всего на один мяч меньше, чем у лидера – Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» (50). В Лиге 1 десятка «ПСЖ» с недавних пор играет с нашивкой S1 (Scoreur – с французского «бомбардир». – Прим. «Чемпионата») – таким знаком отмечается лучший на данный момент бомбардир чемпионата по итогам каждого тура. В нынешнем сезоне на счету Килиана 15 голов, у ближайшего преследователя Акора Адамса из «Монпелье» – только семь мячей.
В Лиге 1 десятка «ПСЖ» с недавних пор играет с нашивкой S1
Фото: Xavier Laine/Getty Images
Несмотря на столь выдающиеся достижения, тренер «ПСЖ» Луис Энрике после одного из матчей, в котором Мбаппе оформил хет-трик, остался недоволен форвардом. Такой подход может сыграть злую шутку со специалистом.
Мбаппе — фундамент «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов
После ухода Неймара и Месси «ПСЖ» превратился в команду одной звезды – никто из нынешнего состава даже близко недотягивает по статусу до Килиана. И пусть в Париже он лишь вице-капитан, а повязку в основном носит Маркиньос, по степени влияния страйкер всё равно на первом месте. В связи с этим и требования он ставит перед собой максимальные, особенно после того, как с марта этого года стал новым капитаном сборной Франции.
«Капитанская повязка вынуждает тебя меняться. Даже если ты этого не хочешь. Ты не подходишь для этой роли, если не меняешься. Говорят, не меняются только идиоты. Когда я не был капитаном, то, конечно, смотрел на игру более индивидуалистически, заботился о статистике. Теперь я должен прежде всего думать об остальных. Цель — сделать так, чтобы команда была единой и мы смогли достигать высоких результатов».
Важность Мбаппе для «ПСЖ» возросла ещё и потому, что нападающий остался единственным элитным игроком и основой угасающего амбициозного проекта катарских владельцев по победе в Лиге чемпионов. В связи с этим дополнительную нервозность вызывает отказ Килиана продлевать истекающий летом следующего года контракт. Президент Нассер Аль-Хелаифи делает всё возможное в этом отношении, но пока что обстоятельства близки к тому, что весь этот «карточный домик» может рухнуть.
Похоже, решение будет принято на финальном этапе нынешних взаимоотношений. Сумеет «ПСЖ» каким-то чудом покорить Лигу чемпионов – у Мбаппе появится мотивация остаться. Если последует очередной провал, он будет искать новый вызов. Неудивительно, что в ноябре бомбардир отказался от бонусов на € 80 млн в случае продления соглашения – это говорит о его решимости всё же принять решение об уходе.
Килиан с наградой лучшему игроку чемпионата Франции — 2023. Ранее он выигрывал этот приз в 2019, 2021 и 2022 годах
Фото: psg.fr
В такой ситуации любая критика Мбаппе вызывает у боссов клуба (и не только) вполне логичное раздражение. Поэтому главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после недавнего хет-трика Килиана в ворота «Реймса» поступил очень недальновидно. «Сегодня я не очень им доволен. Мне нечего сказать по поводу голов, но он может быть лучше в другом. Я не скажу вам, что имею в виду – поговорю с ним лично. Считаю Килиана одним из лучших игроков мира, но нам нужно больше. Мы хотим, чтобы он делал больше», – переклинило испанца.
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Необдуманность и токсичность высказывания Энрике спустя пару дней подтвердил тренер сборной Франции Дидье Дешам. Специалист потроллил коллегу после того, как его команда разгромила Гибралтар (14:0) в квалификации Евро-2024, а Мбаппе сделал хет-трик и отдал две голевые передачи. «Доволен ли я игрой капитана? Нет, я жду от него большего, – ухмыльнулся тренер в интервью эксперту канала TF1 и экс-футболисту Биксанту Лизаразю. – Килиан не только сделал хет-трик, но и полностью вовлечён в игру. Это касается и его роли капитана, которая накладывает на него ответственность перед командой. Он идеально справляется, а Антуан Гризманн ему помогает».
Права на видео принадлежат UEFA.
Килиан в ответ на реплику коуча отметил, что он никогда не конфликтовал с тренерами. «Я воспринял критику нормально. Энрике – отличный тренер и многому может меня научить. С первого дня я говорил ему, что у него со мной не будет проблем. Я очень требователен к себе, поэтому счастлив, когда вижу, что тренеры тоже требовательны по отношению ко мне. Мне не нужно, чтобы тренер каждый день говорил, что я лучший игрок мира», – уточнил Мбаппе.
Как бы ни пытался Килиан разрядить обстановку, между строк читается неподдельное раздражение. По-другому и быть не может, учитывая харизматичность форварда. Можно вспомнить хотя бы конфликт француза в финале ЧМ-2022 с аргентинцами Кристианом Ромеро и Энцо Фернандесом. «Я помню, как Мбаппе мне говорил кое-что об игре. Были эпизоды, которые мы праздновали, и он показывал нам такие жесты, как будто собирался убить нас. Кричал, что они выиграют финал», – признался Фернандес.
Разница в реакции Роналду на Бенитеса и его преемника Зидана
Фото: twitter.com/TheCristianoFan
В контексте высказывания Луиса Энрике относительно Килиана можно вспомнить, к чему привела похожая история между тренером «Реала» Рафаэлем Бенитесом и звездой команды Криштиану Роналду в 2015 году. Тогда триумфатору Лиги чемпионов – 2005 с «Ливерпулем» задали на первый взгляд простой вопрос – считает ли он португальца лучшим игроком мира? Возможно, Бенитес пытался поумничать, бросить вызов футболисту или же быть максимально честным. В любом случае он не видел в своём ответе ничего особенного: «Криштиану, безусловно, хорош. Так же, как и Лионель Месси. Если бы мне пришлось выбирать между ними, то это было бы очень сложно. Всё равно, что спросить мою дочь, кого она больше любит: мою жену или меня».
Спустя всего несколько месяцев Бенитес потерял работу мечты – как писала испанская пресса, во многом из-за неспособности наладить отношения с игроками и прежде всего с Роналду. Скажи Рафа во время своего ответа, что Криштиану – лучший в истории, то не вызвал бы недовольство звезды, его друзей и почитателей, а также фанатов. Все они не забыли этого пренебрежения.
Рафаэль Бенитес в «Реале»
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
В «ПСЖ» действует геоцентрическая система мира
Рафаэля уволили после ничьей с «Валенсией» (2:2), при этом мадридцы хоть и шли на третьем месте в Ла Лиге, но отставали от лидирующего «Атлетико» на четыре очка. Нельзя сказать, что команда пребывала в кризисе – не оброни Бенитес ту злополучную фразу, и кредит доверия мог оказаться весомее. Поэтому любому тренеру независимо от его авторитета и заслуг важно подбирать слова в отношении лидера коллектива. И даже если и существует определённое недовольство, не стоит выносить проблему в общественное поле.
Никого не волнует, что специалист на самом деле чувствует: для гармонии на поле и в раздевалке он не может позволить себе даже полунамёка не несостоятельность своей суперзвезды. Особенно в условиях, когда будущее Мбаппе в Париже под огромным вопросом, а сам игрок нуждается исключительно в поддержке, а не в осуждении. Энрике должен понимать, как «ПСЖ» зависим от своего лидера.
Ультрас «ПСЖ» приветствуют Килиана Мбаппе
Фото: Julien Hekimian/Getty Images
Испанцу стоило бы узнать, какие страсти бурлили вокруг Килиана, когда он угрожал покинуть Париж. Клуб в разные моменты мобилизовал все свои ресурсы – вплоть до президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы убедить Мбаппе остаться. Иерархия в команде наделила его полномочиями настолько обширными и неортодоксальными, что он не понимает полутонов. В любом случае это очень тонкая материя и потенциальное минное поле для тренера. Стоит «ПСЖ» попасть в зону турбулентности, Килиан может легко спихнуть неудачи на недостаточно вдохновляющего его тренера.
Ничто из этого, конечно, не ново – тренеры всегда были вынуждены находить баланс между потребностями команды и желаниями отдельного человека. Но никогда это не ощущалось так явно, как сейчас. В нынешнем «ПСЖ» действует геоцентрическая система мира – представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды. Впервые эта теория возникла в Древней Греции. В данной интерпретации Земля – это Мбаппе. Можно сколько угодно дискутировать, что это неправильно и даже ложно и важна вся Вселенная (то есть команда), но на будущее Луису Энрике лучше учитывать все обстоятельства и помнить, как закончил в «Реале» Бенитес.