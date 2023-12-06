Захаряну подарили комичный гол-фантом. Иллюзия продержалась недолго

Телевизионщики быстро исправились и переписали мяч на Андре Силву. А «Сосьедад» чудом спасся в Кубке против команды из четвёртой лиги.

Пока европейская карьера Арсена Захаряна только начинается, Кубок Испании — возможно, главный шанс для него. На ранних стадиях этого турнира тренеры команд из элиты часто дают шанс тем, кто обычно сидит в запасе. Связано это, конечно, с уровнем соперников — клубы Примеры попадают на обитателей низших лиг.

Именно таким получился матч «Реала Сосьедад» во втором раунде Кубка. Жеребьёвка подарила баскам выезд в Андрайч (город на Мальорке) к одноимённой команде, выступающей в четвёртой по силе лиге Испании. А Захарян получил место в стартовом составе.

Первое, что бросилось в глаза, когда началась трансляция, — необычные условия для футбола. Во-первых, разметка. Поле оказалось изрисовано неуместными оранжевыми линиями, из-за чего могло возникнуть ощущение, что футболист той или иной команды бежит не по флангу, а по штрафной площади. При этом основная разметка была традиционного белого цвета.

Второй нюанс — уже положительный. И это пейзаж. Стадион «Камп Мунисипаль Са Плана» вмещает всего пять тысяч человек, поэтому на картинке прекрасно видно, что находится за его пределами. А там горы, холмы, деревья — в общем, красота!

Разметка на поле в матче «Андрайч» — «Реал Сосьедад» Фото: кадр из трансляции

Пускай «Сосьедад» вышел не основой и общего с бодрым футболом ключевых игроков было мало, разница в классе ощущалась. «Андрайч» больше брал самоотдачей и физикой. Впрочем, уже на 15-й минуте это его и подвело. Футболист хозяев так старался опередить соперника в погоне за мячом, что дёрнул мышцу и со слезами ушёл на замену.

Что касается Захаряна, Арсен играл на левом фланге атаки. Он старался активно двигаться, периодически успевал даже финтить. Но никакого комфорта явно не испытывал. Из-за того что «Андрайч» плотно играл ближе к своей штрафной, Захаряну не хватало пространства. Арсен утыкался в защитников и в основном либо попадал под фолы, либо был вынужден уходить в лицевую и подавать с левой (не особо успешно).

Вообще, первый тайм получился не очень событийным. «Сосьедад» атаковал через оба фланга, но ближе к перерыву сделал уклон на левый. Казалось, что это шанс для Захаряна. И Арсен даже чуть не поучаствовал в голевой атаке: выдал пас на ход Муньосу, который здорово загрузил в штрафную, но там уже подвёл Андре Силва — просто не попал головой по воротам.

А перед самым перерывом «Андрайч» неожиданно дал достойный ответ. Правда, и тут возникли проблемы с реализацией. Нападающему хозяев не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в угол из отличной позиции. Куда точнее форвард «Андрайча» оказался, когда влупил локтем по носу Пачеко во время верховой борьбы. Судья момент проморгал, и хозяева избежали наказания.

А во втором тайме наконец случился гол. И, как и можно было ожидать, забил «Сосьедад». Одриосола забежал в лицевую, получил пас и отдал в центр, а там замкнул Силва. Телевизионщики, будто понимая, что за матчем следят в России, записали мяч на Захаряна, но вскоре исправились. Так что настоящих голов у Арсена в Испании по-прежнему нет, зато есть гол-фантом!

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Долго радоваться у Силвы не получилось. Вскоре после гола Андре получил повреждение в стыке с соперником. Тренерский штаб «Сосьедада» начал суетиться, но португалец всё же пришёл в себя. В итоге срочную замену отменили, а спустя несколько минут Силву убрали в более спокойных условиях. В этот же момент «Сосьедад» подтянул основу: на поле вышли Мерино и Кубо.

Казалось, что в обновлённом виде «Сосьедад» добьёт скромного соперника, но на деле получилось иначе. В середине второго тайма «Андрайч» загорелся, немного перестроился и начал куда активнее давить с флангов. Время шло, счёт оставался шатким, а давление «Андрайча» росло. «Сосьедад» в таких условиях уже смотрелся не так уверенно.

Правда, переключение «Андрайча» в суператакующий режим привело к последствиям. «Сосьедад» был обязан забивать второй незадолго до окончания основного времени, когда Садик Умар убегал в буллит с центра поля. Но нападающего подвела обработка — он далеко отпустил мяч, а вратарь этим воспользовался и выбежал на перехват. Вскоре шанс был и у Кубо, но и тут чётко сработал голкипер.

«Андрайчу» явно не хватало класса в завершении. Из-за этого мы потеряли суперсюжет: на 90+1-й минуте чудом не забил 38-летний защитник Авельданьо, который полтора года назад завершил карьеру и продвинулся в ресторанном бизнесе, но вернулся в игру.

Впрочем, был момент ещё круче, и тут уже подвёл нападающий. 21-летний Пеньяфорт умудрился не попасть по воротам с пары метров после удобного прострела. А самое страшное, что случилось это буквально на последних секундах добавленного времени. Сразу после промаха прозвучал финальный свисток.

Захарян же не попал в список замен и остался на поле до конца матча. Но во второй половине тайма Арсен практически растворился в игре. Обитал на своём левом фланге и с мячом встречался по праздникам.

«Андрайчу» явно обидно после такой развязки, но команда может только гордиться собой. «Сосьедад» же хоть и со скрипом, но проходит в следующий раунд Кубка Испании. Остальное вряд ли имеет значение. Жаль только, что Захарян не выдал шоу.