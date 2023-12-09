Хвича запорол нереальный момент с «Юве». И команда Аллегри идеально наказала «Наполи»

«Ювентус» выиграл у «Наполи» и оторвался от чемпиона Италии на 12 очков. Для неаполитанцев это третье поражение в последних четырёх турах Серии А.

Команды Массимилиано Аллегри и Вальтера Маццари играли на своих сильных качествах, которые у «Ювентуса» и «Наполи» не одинаковые. Хозяева отдали мяч и часть территории, защищались то низким блоком, то средним. «Старая синьора» прессинговала в основном тогда, когда неаполитанцы разыгрывали мяч от ворот, и привычно делала ставку в большом матче на быстрые ответные атаки. Гости контролировали мяч (около 70% времени), до перерыва намного превзошли соперника по передачам в средней зоне (в два раза) и на чужой трети поля (в три раза).

Болельщикам, купившим билеты на дальние от тренерских скамеек трибуны, было обеспечено двойное удовольствие в первом тайме. Игра, как правило, шла там. «Наполи» стягивал группу игроков на правый фланг, где пытался создавать численное преимущество, комбинировал, вскрывал оборону через стенки на третьего. Левого вингбека «Ювентуса» Костича и помогавших ему защитников и хавбеков как следует нагрузили. Но и самые опасные контрвыпады команды Аллегри проходили через левый фланг хозяев. Лучший шанс загубил Влахович, свободно получивший мяч в 10 метрах от ворот и пробивший в закрывавшего створ защитника.

Но какие два момента в первом тайме были у «Наполи» – сказочные! Однажды «Ювентус» вдруг увлёкся прессингом, прозевал контратаку и Осимхен вывел Кварацхелию один на один с Щенсны. Хвича был абсолютно один, когда получал мяч в полукруге. Вот только польский голкипер, вылетев из ворот, напугал грузинского вингера и тот просто не попал в цель. Из-за обидного промаха экс-игрок «Локо» и «Рубина» разнервничался – кинул мяч в спину Гатти, среагировав на лёгкую провокацию. А Щенсны ещё раз показал класс, когда после стандарта и отскока парировал удар Ди Лоренцо в упор с линии вратарской. Щенсны – герой этих 45 минут.

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Во втором тайме первый удар был за «Ювентусом». Даже сразу два. Сначала Влахович пробил в штангу в эпизоде, после которого судья зафиксировал неочевидный офсайд. Забей серб, возможно, проверка поменяла бы решение судьи Даниэле Орсато и гол бы засчитали. А ещё через пару минут «Ювентус» забил чисто. Всё началось со стандарта. Камбьязо позволили на удивление свободно принять мяч и сделать кросс с правого полуфланга, а в штрафной Гатти выиграл воздух у Ррахмани и остальных. Мощный дебют принёс туринцам вполне заслуженный гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«Наполи» пропустил – и растерялся. У чемпиона Италии уже не впервые в этом сезоне возникли проблемы со способностью держать удар. Команда после ухода Лучано Спаллеттти потеряла что-то более важное, чем отдельные игровые детали. У «Старой синьоры» появилось свободное пространство для скоростных контрвыпадов, «Ювентус» мог забить ещё, заработать пенальти (но фола рукой, скорее всего, не было). Неаполитанцам помог прийти в себя гол Осимхена, забитый из очевидного офсайда. Но ошибка Щенсны при вводе мяча в игру как будто зарядила команды Маццари новой энергией.

В концовке «Наполи» давил, насколько хватало сил против массированной обороны «Ювентуса». Но вымучивали каждый момент. Один из них соорудил благодаря своему дриблингу Хвича, обыгравший нескольких соперников и развернувший атаку. Ди Лоренцо не забил. В целом же это был не лучший матч для Кварацхелии, который совершил 51 касание мяча, нанёс три удара (ноль в створ), сделал один пас под удар и пять обводок. «Наполи» в итоге обошёл «Ювентус» по ударам – 13:11, но лишь однажды попал в створ, тогда как туринцы дважды. Команда Аллегри выиграла в своём фирменном стиле.