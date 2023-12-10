Команда шейхов «поплыла». «Тоттенхэм» так вынес «Ньюкасл», что даже Ришарлисон забил

В 16-м туре АПЛ встретились две команды, которые страдали от потери основных футболистов едва ли не больше всех в АПЛ. У «Тоттенхэма» это отразилось на результатах весьма основательно. После 10 туров без поражений последовали пять матчей без побед. И вот теперь эту серию удалось прервать. В том числе благодаря возвращению в основу Сарра и Ришарлисона.

С первых минут «Тоттенхэм» завладел инициативой и имел лучшие моменты, чем «Ньюкасл». Удивительным образом у хозяев любой полевой футболист мог оказаться в паре метров от чужих ворот, чтобы замкнуть подачу.

Например, на 26-й минуте таковым оказался вообще левый защитник Удоджи. Он набежал под прострел Сона и без сопротивления расстрелял ворота гостей. Это первый гол итальянца за «Тоттенхэм». Можно сказать, что Удоджи исправился за грубую результативную ошибку в матче с «Вест Хэмом» на этой же неделе.

Гол Удоджи Фото: Кадр трансляции

После гола «Тоттенхэм» не стал сбавлять, а будто наоборот прибавил. На 35-й минуте получилось забавно: хозяева так торопились ввести мяч в игру со штрафного, что разыграли катящийся мяч. Пришлось заново начинать атаку. И это «Тоттенхэм» так торопился, ведя в счёте.

И именно с таким подходом команда Постекоглу забила второй мяч. «Ньюкаслу» порой приходилось просто выносить мяч вперёд хотя бы куда-то, но «Тоттенхэм» продолжал нагнетать. Сон оказался у мяча рядом с лицевой линией — можно было его не трогать, чтобы заработать угловой. Кореец посчитал, что нужно как можно быстрее обострить, и сразу же пошёл в дриблинг против Триппьера. Защитник не справился с напором Сона и позволил себя обвести. А дальше — прострел. На этот раз набегал уже Ришарлисон. 2:0!

Гол Ришарлисона Фото: Кадр трансляции

Вскоре после этого бразилец мог делать дубль, но махнул головой чуть-чуть мимо мяча и сам залетел в ворота. В результате Ришарлисону пришлось ждать второго тайма, чтобы сделать дубль. На этот раз форвард отправил мяч между ног вратарю «Ньюкасла» Дубравке.

На этом результат, по сути, был сделан. Команды в конце матча ещё обменялись голами — отличились Сон с пенальти и Жоэлинтон с игры, но это уже не меняло впечатление от игры. «Ньюкасл» за одну неделю получил в АПЛ 0:3 от «Эвертона» и 1:4 от «Тоттенхэма».

При Постекоглу команда выдала уже много классных матчей (не случайно тренера признавали лучшим в АПЛ три месяца подряд на старте сезона), но это был один из лучших перформансов при новом тренере. А ведь не так долго осталось ждать возвращения ван де Вена и Мэддисона!

После этого матча «Тоттенхэм» укрепился на пятом месте в таблице. Конечно, это не первая строчка, которая была ещё в прошлом месяце, но тоже неплохо. Особенно если учитывать, что теперь эта строчка, скорее всего, позволит попасть в Лигу чемпионов.