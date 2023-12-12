Новая беда «Севильи» и матч, который играли два дня. Как прошёл 16-й тур Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 16-й тур. Он запомнился ярким каталонским дерби, голом-шедевром в ворота «Реала» и первым результативным действием Арсена Захаряна в испанском чемпионате. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Матч тура: «Барселона» — «Жирона»

Пожалуй, впервые в истории это каталонское дерби имело ещё и серьёзную турнирную подоплёку: обе команды сейчас идут в топ-3 и борются за первенство в таблице. Для «Жироны» «Барселона» стала вторым соперником-грандом в этом сезоне. И если справиться с «Реалом» она не смогла, то в игре с географическими соседями ей удалось добиться успеха.

Всё началось с гола, который соорудила украинская связка бело-красных Цыганков — Довбик. Левандовски быстро сравнял счёт, но ещё до перерыва гостям вновь удалось выйти вперёд. Во втором тайме «Барселона» безуспешно пыталась отыграться и за 10 минут до конца основного времени получила третий гол в свои ворота. Интригу на 90+3-й минуте возродил Илкай Гюндоган, а спустя минуту Левандовски едва не восстановил равновесие! Увы для сине-гранатовых, поляк промахнулся, а буквально в следующей атаке Кристиан Стуани оформил первую официальную победу «Жироны» в истории этого противостояния.

Гол тура: Айтор Руибаль («Бетис»)

До этого тура «Реал» делил с «Жироной» первое место в таблице. «Сливочные» свой матч проводили на день раньше, приехав в гости к «Бетису». Голов в этой игре пришлось ждать до начала второго тайма, когда Джуд Беллингем вывел мадридцев вперёд. Но спустя всего 13 минут шикарный удар удался форварду «Бетиса» Айтору Руибалю. Испанец не забивал в Ла Лиге с сезона-2020/2021, но в субботу смог застать врасплох Андрея Лунина, приложившись по мячу из-за пределов штрафной и отправив его в дальний верхний угол.

Гол Руибаля не только позволил «Бетису» добыть ничью, но и подарил «Жироне» возможность вернуть единоличное лидерство в чемпионате, чем она и воспользовалась на следующий день.

«Бетис» — «Реал» Фото: realbetisbalompie.es

Невезение тура: Саму Омородион («Алавес»)

«Лас-Пальмасу» очень повезло увезти победу из Страны Басков, ведь не с той ноги в этот день встал основной форвард «Алавеса» Саму Омородион. 19-летний нападающий получил возможность открыть счёт уже на третьей минуте, но не попал в пустые ворота с семи-восьми метров. Во втором тайме, когда хозяева уже проигрывали 0:1, Омородион всё-таки забил, при этом дважды. Однако оба гола были отменены из-за офсайда, и в обоих случаях молодого игрока от правильного положения отделяли считаные миллиметры.

Сейв тура: Исаак Карселен («Кадис»)

«Кадис» открыл счёт в середине первого тайма и долгое время удерживал минимальное преимущество. «Осасуна» могла неоднократно сравнивать, но даже в те моменты, когда вратарь уже ничем не мог помочь хозяевам, на помощь ему приходили полевые игроки. Как, например, правый защитник Исаак Карселен: на исходе часа игры Мой Гомес бил, казалось, наверняка, но Карселен преградил путь мячу, корпусом приняв мощный удар форварда.

К несчастью для андалусийцев, «Осасуна» всё-таки сравняла: через 10 минут гости получили право исполнить 11-метровый удар, и Анте Будимир не промахнулся, позволив своей команде добыть ещё одно очко.

«Кадис» — «Осасуна» Фото: cadizcf.com

Спорный момент тура: отменённый гол «Севильи» в матче с «Мальоркой»

В одном из матчей отношения выясняли соседи по турнирной таблице. Павшая слишком низко «Севилья» пропустила уже на 11-й минуте от разродившегося-таки первым голом в сезоне Кайла Ларина. Гости долго пытались пробиться к воротам Предрага Райковича, и спустя час игры Адрия Педроса ударом из-за штрафной сравнял счёт.

Однако судья матча Альберола Рохас отправился смотреть VAR и углядел игру рукой у форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири, из-за чего гол был отменён. Решение, мягко говоря, спорное — мяч попал в прижатый к корпусу локоть марокканца, который находился спиной к Педросе. Неудивительно, что вся скамейка севильцев была в негодовании. И хоть играть оставалось ещё полчаса, больше забить «Севилья» не смогла, пропустив «Мальорку» вперёд в таблице.

Антифутбол тура: «Валенсия»

«Да кому вообще нужны эти удары в створ?» — подумали «летучие мыши», во второй раз за последние три тура оставив голкипера соперников без работы. Всего три удара в сторону ворот, 0,16 xG и 32% владения мячом — и это в матче с «Хетафе»! Соперник тоже не порадовал искромётным футболом, но шесть раз попал в створ и даже гол забил: Борха Майораль на 87-й минуте принёс своей команде победу и обновил личный рекорд по голам за сезон в Ла Лиге. Для него это уже девятый мяч в нынешнем чемпионате.

Остальные матчи 16-го тура Ла Лиги

В этом матче всё решилось в концовке первого тайма. За 11 минут «Сосьедад» трижды поразил ворота хозяев. Первым своё слово сказал Микель Мерино, замкнув подачу Таке Кубо с углового. Спустя три минуты первым результативным действием в Ла Лиге наконец-то отметился Арсен Захарян: россиянин явно пытался нанести удар с границы штрафной, но на пути мяча встретился Мартин Субименди, который, словно в хоккее, изменил направление удара и удвоил преимущество. А уже в добавленное к тайму время Захарян помог организовать и третий гол басков: полузащитник выцарапал мяч у Рауля Альбиоля неподалёку от штрафной, после чего гости организовали быструю контратаку, закончившуюся точным ударом Кубо.

«Атлетико» также сделал все свои дела в первой половине: хоть гол Антуана Гризманна судьи и не засчитали, Мората и Корреа позволили мадридцам уйти на перерыв с комфортным преимуществом. Оно стало чуть менее комфортным за полчаса до конца основного времени, когда Лео Баптистау отыграл один мяч. Но подопечные Диего Симеоне смогли сохранить минимальный перевес и добыли победу в игре с последней командой лиги.

Встреча началась ещё в воскресенье, но была прервана и перенесена на понедельник из-за смерти болельщика «Гранады». К моменту остановки игры гости вели в счёте благодаря голу Иньяки Уильямса. В понедельник единственный гол также забил игрок басков, с той лишь разницей, что вонзил в собственные ворота: Иньиго Руису не повезло оказаться на пути мяча после прострела с правого фланга, благодаря чему андалусийцы смогли добыть ничью.

Единственная безголевая ничья тура. Хозяева были ближе к победе и даже смогли забить в начале матча, но взятие ворот было отменено из-за очевидного офсайда. В остальных ситуациях «Сельту» выручил вратарь Висенте Гуайта, совершивший четыре сейва.

Расписание матчей 17-го тура Ла Лиги

15 декабря, пятница

«Осасуна» — «Райо Вальекано»

16 декабря, суббота

«Сельта» — «Гранада»

«Атлетик» — «Атлетико»

«Севилья» — «Хетафе»

«Валенсия» — «Барселона»

17 декабря, воскресенье

«Альмерия» — «Мальорка»

«Реал Сосьедад» — «Бетис»

«Лас-Пальмас» — «Кадис»

«Реал» — «Вильярреал»

18 декабря, понедельник

«Жирона» — «Алавес»