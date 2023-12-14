Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Худшие и лучшие по статистике вратари чемпионата России по футболу: Сафонов, Акинфеев, Кержаков, Шунин, Лантратов, Лещук

«Зенит» — на дне, «Динамо» — в топе. У кого в РПЛ лучшие и худшие вратари
Георгий Илющенко
Худшие и лучшие по статистике вратари
Аудио-версия:
Комментарии
Акинфеев заметно сдал, а «Спартак» подвёл резервист.

Вратарь — половина команды. Это одна из самых избитых футбольных фраз, тем не менее придумали её не просто так. Если изучить главный вратарский статистический показатель — процент сейвов без учёта пенальти — станет понятно, почему некоторые команды РПЛ оказались на вершине, а какие-то выступают ниже ожиданий. Да, это не определяющий фактор, но один из важных.

Распределим лучших и худших в порядке убывания.

1-е место — «Краснодар»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 58 и 83,1%
Вратари: Матвей Сафонов (18 матчей, 56 сейвов, 85,1%, 8 «сухарей») и Станислав Агкацев (1 матч, 2 сейва, 50%, 0 «сухарей»)

Мы уже выяснили, что Сафонов сейчас сильнее Игоря Акинфеева. Теперь понятно, что не только его, но и вообще всех в РПЛ. Капитан «Краснодара», как и сам его клуб, проводит феноменальный сезон и тащит как батюшка.

Подробное сравнение Матвея и Игоря:
Сафонова и Акинфеева ждёт маленький финал. Кто из них лучший в этом сезоне?
Сафонова и Акинфеева ждёт маленький финал. Кто из них лучший в этом сезоне?

Посмотрите, например, какое монструозное спасение Матвей совершил в игре с «Факелом» (0:0). Ильнур Альшин бил наверняка, хотя что толку, когда напротив тебя такая стена.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Агкацев подменил Сафонова во втором тайме матча с «Уралом», когда Матвей получил травму. Итог — в том числе благодаря ошибке Станислава ничья 1:1 превратилась в поражение 1:3.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

2-е место — «Динамо»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 78 и 80,2%
Вратари: Антон Шунин (11 матчей, 44 сейва, 77,2%, 1 «сухарь») и Игорь Лещук (7 матчей, 34 сейва, 84,6%, 4 «сухаря»)

Основным динамовским вратарём был и остаётся демонстрирующий неплохую статистику Шунин — Антон залечил травму плеча и сразу вернулся в основу. Тем не менее Лещук показал, что он тоже в огромном порядке. Даже несмотря на обидную ошибку во встрече с ЦСКА (3:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

По проценту отражённых ударов среди тех, кто провёл хотя бы несколько игр, Лещук — второй в чемпионате после Сафонова, а это говорит о многом. Нулевая ничья с «Локо» (0:0) стала возможна в том числе благодаря его восьми спасениям. Тот случай, когда дублёр проявил себя ярче основного.

3-е место — «Пари НН»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 50 и 79%
Вратари: Артур Нигматуллин (17 матчей, 43 сейва, 77,8%, 7 «сухарей») и Иван Кукушкин (1 матч, 7 сейвов, 87,5%, 0 «сухарей»)

Нигматуллин — один из стабильнейших вратарей РПЛ: пропустил только последний матч первой половины сезона из-за высокой температуры. По его воротам бьют не так часто — спасибо оборонительной тактике Сергея Юрана. Но когда дело доходит до удара, Артур чаще всего устраняет угрозу.

Кукушкин также проявил себя здорово: пропустил всего один неберущийся мяч от «Зенита», несколько раз выручив. И всё-таки, чтобы полноценно оценить мастерство Ивана, ему нужно провести ещё несколько матчей в РПЛ — пока он постоянно тащил лишь на уровне Первой лиги в «Уфе»-2022/2023.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

4-е место — «Факел»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 57 и 76%
Вратари: Александр Беленов (13 матчей, 42 сейва, 76,4%, 5 «сухарей») и Виталий Гудиев (5 матчей, 15 сейвов, 75%, 2 «сухаря»)

Воронежцы заметно поднялись в таблице не только из-за прихода Сергея Ташуева, но и вследствие надёжной вратарской игры. Что Беленов, что Гудиев смотрелись достойно. В победном матче с «Оренбургом» (2:1) у Александра набралось аж семь сейвов, а Виталий вытащил пять ударов от «Динамо» и помог забрать ничью с фаворитом (1:1).

Подробнее о сумасшедшей перестрелке «Факела» с «Оренбургом»:
«Оренбург» драматично отдал «Факелу» победу. Но обсуждать будут удивительное решение судей
«Оренбург» драматично отдал «Факелу» победу. Но обсуждать будут удивительное решение судей

Безумно жаль, что Александр к 37 годам так и не получил второй шанс закрепиться в топ-клубе, хотя слухи частенько отправляли его то в «Локомотив», то в «Зенит», то обратно в «Спартак».

5-е место — «Ахмат»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 51 и 73,9%
Вратари: Гиорги Шелия (15 матчей, 41 сейв, 74,5%, 4 «сухаря») и Михаил Опарин (4 матча, 10 сейвов, 71,4%, 1 «сухарь»)

Грозненцы крайне слабо провели первую часть сезона, обосновавшись на 17-м месте в зоне переходных матчей. А если бы не Шелия, ситуация и вовсе могла стать критической. Причем суперветеран поражал не только сейвами, но и техникой. Только посмотрите, как он побежал в атаку спасать ничью с «Локо» и отдал точную передачу пяткой! Кто-то, кажется, в детстве во дворе часто играл на позиции вратаря-гонялы.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Опарин же показал средний процентный уровень, который по факту сильно подпортила игра с «Ростовом». Дончане забили трижды, а вины Михаила в голах нет. Спасти удалось лишь раз, зато как! Мохеби практически расстреливал ворота, тем не менее второй кипер грозненцев как-то умудрился спасти.

Права на видео принадлежат ФК «Ростов». Посмотреть видео можно в телеграм-канале ростовчан.

6-е место — «Оренбург»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 65 и 72,7%
Вратари: Николай Сысуев (14 матчей, 57 сейвов, 75,7%, 2 «сухаря»), Алексей Кеняйкин (3 матча, 5 сейвов, 71,4%, 0 «сухарей») и Андрей Ходанович (1 матч, 3 сейва, 42,9%, 0 «сухарей»)

Сысуев спасал даже чуть чаще Сафонова, хотя сыграл на четыре матча меньше — спасибо «Оренбургу», который не слишком-то церемонился со своим вратарём. Процент отражённых ударов у Николая, конечно, ниже, чем у Матвея, но тоже достойный. Главный хайлайт первого оренбургского номера — 13 (!) сейвов в победной игре с «Зенитом» (3:1). Просто невероятный уровень.

Обзор матча жизни Сысуева:
«Зенит» выдал худший первый тайм за 16 лет! И впервые в истории влетел «Оренбургу»
«Зенит» выдал худший первый тайм за 16 лет! И впервые в истории влетел «Оренбургу»

В ноябре Сысуев, к сожалению, надолго выбыл из-за травмы, и его сменщики показали себя хуже. Кеняйкин, например, вполне мог выручать, когда за «Сочи» забивал Иван Игнатьев (1:1), а Ходанович не блеснул хладнокровием во встрече с «Ахматом» (0:4).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

7-е место — «Рубин»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 52 и 72,2%
Вратарь: Юрий Дюпин (18 матчей, 8 «сухарей»)

Наравне с Сафоновым, Дюпин провёл больше всех «сухих» матчей в первой части сезона — и семь из восьми «сухарей» оказались победными. Юрий не пропускал 626 минут подряд — это пятый результат за последние 10 сезонов РПЛ. А ведь «Рубин», если что, только выбрался из Первой лиги.

Высокое седьмое место казанцев аналогично позиции в нашем вратарском топе, и это не просто совпадение. Звёздный момент для Дюпина настал в разборке с «Уралом» (1:0): екатеринбуржцы семь раз пробили по воротам Юрия, и тот устранил всю опасность, а казанцы наказали соперника за расточительность.

Вот как это было:
В РПЛ назревает ещё одна отставка? «Урал» Гончаренко — просто мрак
В РПЛ назревает ещё одна отставка? «Урал» Гончаренко — просто мрак

8-е место — «Спартак»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 54 и 71,6%
Вратари: Александр Максименко (12 матчей, 37 сейвов, 75,5%, 4 «сухаря»), Александр Селихов (5 матчей, 13 сейвов, 81,3%, 3 «сухаря») и Илья Свинов (2 матча, 4 сейва, 33,3%, 0 «сухарей»)

В 8 из 12 матчей с Максименко в воротах «Спартак» победил, да и выручал Александр прилично. Вот так, например, 98-й номер красно-белых сгруппировался, чтобы отразить выстрел в упор от Амара Рахмановича. Это было красиво.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Селихов также в полном порядке. По процентному соотношению сейвов среди тех, кто сыграл хотя бы несколько раз, он третий после Сафонова и Лещука. Уровень? Ещё бы! Если бы не плохая статистика Свинова, спартаковцы были бы в пятёрке нашего топа. Илья потащил пенальти, но пропустил трижды в игре с «Уралом» (2:3). Решающий гол — на его совести: зря выбежал из ворот на перехват.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ну а в матче с «Зенитом» у Ильи и вовсе не было ни одного спасения — все три удара в створ стали голевыми. Хотя справедливости ради Свинов там едва ли мог помешать.

Как «Зенит» огорчил Свинова и весь «Спартак»:
«Зенит» показал «Спартаку», кто реальный чемпион
«Зенит» показал «Спартаку», кто реальный чемпион

9-е место — «Локомотив»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 52 и 71,4%
Вратарь: Илья Лантратов (18 матчей, 4 «сухаря»)

В целом между пятым и девятым место особой разницы нет — лишь 2,5%. Так что удивляться столь низкому месту «Локо» не стоит. Лантратову заметно подпортили статистику два матча: с «Балтикой» (3:2) и «Уралом» (2:2), в каждом из которых три удара по его воротам привели к двум голам. Во всех четырёх случаях виновата, скорее, оборона железнодорожников.

Права на видео принадлежат ФК «Балтика». Посмотреть видео можно в телеграм-канале калининградцев.

А с екатеринбуржцами Илья и вовсе два подряд пенальти вытащил. Ещё раз: два подряд пенальти! Какие вообще могут быть к нему вопросы?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

10-е место — «Балтика»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 51 и 69,9%
Вратари: Евгений Латышонок (14 матчей, 38 сейвов, 67,9%, 2 «сухаря»), Сослан Джанаев (3 матча, 9 сейвов, 81,8%, 1 «сухарь») и Максим Бориско (3 матча, 4 сейва, 66,7%, 1 «сухарь»)

«Балтика» — лучшая среди команд, у которых процент отражённых ударов ниже 70%. Учитывая 15-е место в РПЛ по итогам 18 туров, это не так уж и плохо. Латышонок выступил на среднем уровне, тем не менее временами был в полнейшем порядке. Оцените, к примеру, его спасение в игре с «Динамо» (0:2). А после рубки с «Ахматом» (1:0) он и вовсе получил статуэтку игрока матча, совершив четыре сейва.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В 14-м туре Евгений повредил связку колена, и в дело вступил Бориско. С «Пари НН» он не пропустил (0:0), хотя соперники нагрузили его лишь одним ударом. А вот «Спартак» и «Зенит» (по 0:2) уже не простили. Увы, сыграть больше не позволило повреждение, и его сменил Джанаев. Именно благодаря отверженной игре Сослана и его трём спасениям калининградцы зацепили ничью с «Факелом» (0:0).

81,8% сейвов — безумно круто, пусть Джанаев и отыграл всего 208 минут. Сослан явно заслужил начать весенний отрезок в основе.

Права на видео принадлежат ФК «Балтика». Посмотреть видео можно в телеграм-канале калининградцев.

11-е место — «Урал»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 53 и 68,4%
Вратари: Илья Помазун (18 матчей, 4 «сухаря»)

У Помазуна почти такое же количество сейвов, как и у Лантратова. С той лишь разницей, что били по воротам Ильи чаще. Впрочем, лишь в одном матче он совершил меньше 50% спасений — «Зенит» вдоволь покуражился: Кассьерра дважды обвёл его и забил в пустые (4:0).

Хроника уральской боли в борьбе с петербуржцами:
«Зенит» разнёс одного из лидеров сезона РПЛ. На команду Гончаренко было больно смотреть
«Зенит» разнёс одного из лидеров сезона РПЛ. На команду Гончаренко было больно смотреть

Нынешний сезон — явно не лучший для вратаря екатеринбуржцев. В прошлом у него за 29 матчей накопилось 90 сейвов (71,1%), а в позапрошлом — и вовсе 100 за 26 встреч (79,8%). Не хочется это признавать, но на прогресс происходящее явно не похоже.

12-е место — ЦСКА

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 42 и 67,7%
Вратари: Игорь Акинфеев (15 матчей, 38 сейвов, 69,1%, 4 «сухаря») и Владислав Тороп (3 матча, 4 сейва, 57,1%, 0 «сухарей»)

Кто-нибудь из вас хотя бы несколько лет назад поверил бы, узнав, что у ЦСКА одна из худших вратарских линий в РПЛ? Теперь это реальность. Акинфеев заметно сдал и порой пропускает там, где раньше спокойно ликвидировал бы опасность. Типичный пример — матч с «Уралом» (1:2), где обычная подача углового завершилась курьёзным голом Тимура Аюпова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

И всё же иногда Игорь напоминает, почему он лучший вратарь России за всю постсоветскую историю: шесть его спасений привели к минимальной победе в матче с «Краснодаром» в октябре.

Тороп надёжностью также не блещет. Возможно, летом самое время возвращать из аренды Помазуна, который закис в Екатеринбурге и нуждается в новом вызове?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

13-е место — «Ростов»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 57 и 67,5%
Вратари: Сергей Песьяков (16 матчей, 52 сейва, 66,2%, 4 «сухаря») и Никита Медведев (2 матча, 5 сейвов, 83,3%, 1 «сухарь»)

Согласно статистике ожидаемых пропущенных голов xGA, только у двух команд РПЛ аномально низкие показатели в сравнении с тем, на что они назащищались. Один из них — как раз «Ростов», что красноречиво говорит о работе вратарской бригады. Дончане должны были пропустить 22 гола, а вынули 29.

У Песьякова набралось аж три матча, где он отразил только 33,3% ударов: с «Крыльями» (1:5), «Сочи» (0:4) и «Спартаком» (1:2). Но и блестящие игры также случались: девять спасений с «Оренбургом» (1:1), шесть — с «Локо» (1:0), пять — с «Ахматом» (0:0). А «Динамо» Сергей даже чуть не забил. И тем не менее по сравнению с прошлым сезоном он выступает слабо: тогда было 102 сейва за 30 игр (73,2%).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Зато хорош был Медведев — два его спасения и своевременный выход из ворот помогли одолеть «Пари НН» (1:0).

14-е место — «Сочи»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 53 и 66,7%
Вратари: Николай Заболотный (12 матчей, 43 сейва, 70,5%, 2 «сухаря») и Никита Гойло (6 матчей, 10 сейвов, 52,9%, 0 «сухарей»)

А вот и вторая команда, пропустившая гораздо больше наигранного — 31 гол вместо 23! И всё же подобная разница больше на совести «пожарящей» обороны. У Заболотного хватает достойных матчей, даже несмотря на неудачи «Сочи»: восемь спасений с «Локо» (0:1), шесть — со «Спартаком» (0:1), по пять — с ЦСКА (1:3) и «Динамо» (3:3). Были и «сухари» с «Балтикой» (2:0) и «Ростовом» (4:0).

Гойло, напротив, похвастаться особо нечем. Лишь в одной игре у него свыше 50% сейвов — четырежды спас от гола «Крыльев». Тем не менее Клаудиньо Никиту точно запомнил, ведь тот раскусил его «паненку» с 11-метрового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

15-е место — «Зенит»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 27 и 62,8%
Вратари: Михаил Кержаков (13 матчей, 19 сейвов, 63,3%, 6 «сухарей»), Денис Адамов (4 матча, 8 сейвов, 80,0%, 2 «сухаря») и Александр Васютин (1 матч, 0 сейвов, 0%, 0 «сухарей»)

Тот редкий случай, когда «Зенит» на 15-м месте. Это можно было бы объяснить малым количеством ударов по воротам петербуржцев, но, когда в клубе играл Андрей Лунёв, сине-бело-голубые были лидерами РПЛ по проценту отражённых ударов: 84,9% по итогам сезона-2019/2020, 78% набралось в следующем. Как раз после этого и началось падение.

Кержаков нередко ошибается. Так было и в матче с ЦСКА, где он подарил гол Атону Заболотному, и во встрече с «Локо», когда повезло Максиму Глушенкову.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А то, что случилось с Васютиным, — вообще анекдот. Александр пропустил трёшку от «Оренбурга» с трёх ударов по его воротам. Соперники даже не дали ему шанса себя проявить. Адамов, напротив, на фоне Кержакова выглядел оплотом надёжности — на уровне того же Лунёва. Однако Сегей Семак пока больше доверяет ветерану команды. И подобные приоритеты себя не оправдывают.

16-е место — «Крылья Советов»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 40 и 61,9%
Вратари: Иван Ломаев (9 матчей, 15 сейвов, 53,8%, 2 «сухаря») и Богдан Овсянников (9 матчей, 25 сейвов, 67,6%, 1 «сухарь»)

Самарцы высоко забрались в таблице РПЛ и всего на три очка отстают от третьего места. А могли взлететь ещё выше, если бы их вратари действовали надёжнее. И Овсянников, и Ломаев способны временами на кураже тащить вообще всё, но вместе с тем они и часто «привозят». Стабильность — явно не про этих парней.

Иван, например, «привёз» нелепейший пенальти и далеко выскочил из ворот, пропустив слабый черпачок от Фёдора Чалова в игре с ЦСКА (2:2). Богдан же презентовал гол Николаю Комличенко, пусть «Крылышки» тогда и победили (5:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Крылья Советов» могут сколько угодно поражать классной атакующей игрой, однако пока сзади вечный «пожар», медали им вряд ли светят.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android