«Зенит» — на дне, «Динамо» — в топе. У кого в РПЛ лучшие и худшие вратари

Вратарь — половина команды. Это одна из самых избитых футбольных фраз, тем не менее придумали её не просто так. Если изучить главный вратарский статистический показатель — процент сейвов без учёта пенальти — станет понятно, почему некоторые команды РПЛ оказались на вершине, а какие-то выступают ниже ожиданий. Да, это не определяющий фактор, но один из важных.

Распределим лучших и худших в порядке убывания.

1-е место — «Краснодар»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 58 и 83,1%

Вратари: Матвей Сафонов (18 матчей, 56 сейвов, 85,1%, 8 «сухарей») и Станислав Агкацев (1 матч, 2 сейва, 50%, 0 «сухарей»)

Мы уже выяснили, что Сафонов сейчас сильнее Игоря Акинфеева. Теперь понятно, что не только его, но и вообще всех в РПЛ. Капитан «Краснодара», как и сам его клуб, проводит феноменальный сезон и тащит как батюшка.

Посмотрите, например, какое монструозное спасение Матвей совершил в игре с «Факелом» (0:0). Ильнур Альшин бил наверняка, хотя что толку, когда напротив тебя такая стена.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Агкацев подменил Сафонова во втором тайме матча с «Уралом», когда Матвей получил травму. Итог — в том числе благодаря ошибке Станислава ничья 1:1 превратилась в поражение 1:3.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

2-е место — «Динамо»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 78 и 80,2%

Вратари: Антон Шунин (11 матчей, 44 сейва, 77,2%, 1 «сухарь») и Игорь Лещук (7 матчей, 34 сейва, 84,6%, 4 «сухаря»)

Основным динамовским вратарём был и остаётся демонстрирующий неплохую статистику Шунин — Антон залечил травму плеча и сразу вернулся в основу. Тем не менее Лещук показал, что он тоже в огромном порядке. Даже несмотря на обидную ошибку во встрече с ЦСКА (3:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

По проценту отражённых ударов среди тех, кто провёл хотя бы несколько игр, Лещук — второй в чемпионате после Сафонова, а это говорит о многом. Нулевая ничья с «Локо» (0:0) стала возможна в том числе благодаря его восьми спасениям. Тот случай, когда дублёр проявил себя ярче основного.

3-е место — «Пари НН»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 50 и 79%

Вратари: Артур Нигматуллин (17 матчей, 43 сейва, 77,8%, 7 «сухарей») и Иван Кукушкин (1 матч, 7 сейвов, 87,5%, 0 «сухарей»)

Нигматуллин — один из стабильнейших вратарей РПЛ: пропустил только последний матч первой половины сезона из-за высокой температуры. По его воротам бьют не так часто — спасибо оборонительной тактике Сергея Юрана. Но когда дело доходит до удара, Артур чаще всего устраняет угрозу.

Кукушкин также проявил себя здорово: пропустил всего один неберущийся мяч от «Зенита», несколько раз выручив. И всё-таки, чтобы полноценно оценить мастерство Ивана, ему нужно провести ещё несколько матчей в РПЛ — пока он постоянно тащил лишь на уровне Первой лиги в «Уфе»-2022/2023.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

4-е место — «Факел»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 57 и 76%

Вратари: Александр Беленов (13 матчей, 42 сейва, 76,4%, 5 «сухарей») и Виталий Гудиев (5 матчей, 15 сейвов, 75%, 2 «сухаря»)

Воронежцы заметно поднялись в таблице не только из-за прихода Сергея Ташуева, но и вследствие надёжной вратарской игры. Что Беленов, что Гудиев смотрелись достойно. В победном матче с «Оренбургом» (2:1) у Александра набралось аж семь сейвов, а Виталий вытащил пять ударов от «Динамо» и помог забрать ничью с фаворитом (1:1).

Безумно жаль, что Александр к 37 годам так и не получил второй шанс закрепиться в топ-клубе, хотя слухи частенько отправляли его то в «Локомотив», то в «Зенит», то обратно в «Спартак».

5-е место — «Ахмат»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 51 и 73,9%

Вратари: Гиорги Шелия (15 матчей, 41 сейв, 74,5%, 4 «сухаря») и Михаил Опарин (4 матча, 10 сейвов, 71,4%, 1 «сухарь»)

Грозненцы крайне слабо провели первую часть сезона, обосновавшись на 17-м месте в зоне переходных матчей. А если бы не Шелия, ситуация и вовсе могла стать критической. Причем суперветеран поражал не только сейвами, но и техникой. Только посмотрите, как он побежал в атаку спасать ничью с «Локо» и отдал точную передачу пяткой! Кто-то, кажется, в детстве во дворе часто играл на позиции вратаря-гонялы.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Опарин же показал средний процентный уровень, который по факту сильно подпортила игра с «Ростовом». Дончане забили трижды, а вины Михаила в голах нет. Спасти удалось лишь раз, зато как! Мохеби практически расстреливал ворота, тем не менее второй кипер грозненцев как-то умудрился спасти.

Права на видео принадлежат ФК «Ростов». Посмотреть видео можно в телеграм-канале ростовчан.

6-е место — «Оренбург»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 65 и 72,7%

Вратари: Николай Сысуев (14 матчей, 57 сейвов, 75,7%, 2 «сухаря»), Алексей Кеняйкин (3 матча, 5 сейвов, 71,4%, 0 «сухарей») и Андрей Ходанович (1 матч, 3 сейва, 42,9%, 0 «сухарей»)

Сысуев спасал даже чуть чаще Сафонова, хотя сыграл на четыре матча меньше — спасибо «Оренбургу», который не слишком-то церемонился со своим вратарём. Процент отражённых ударов у Николая, конечно, ниже, чем у Матвея, но тоже достойный. Главный хайлайт первого оренбургского номера — 13 (!) сейвов в победной игре с «Зенитом» (3:1). Просто невероятный уровень.

В ноябре Сысуев, к сожалению, надолго выбыл из-за травмы, и его сменщики показали себя хуже. Кеняйкин, например, вполне мог выручать, когда за «Сочи» забивал Иван Игнатьев (1:1), а Ходанович не блеснул хладнокровием во встрече с «Ахматом» (0:4).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

7-е место — «Рубин»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 52 и 72,2%

Вратарь: Юрий Дюпин (18 матчей, 8 «сухарей»)

Наравне с Сафоновым, Дюпин провёл больше всех «сухих» матчей в первой части сезона — и семь из восьми «сухарей» оказались победными. Юрий не пропускал 626 минут подряд — это пятый результат за последние 10 сезонов РПЛ. А ведь «Рубин», если что, только выбрался из Первой лиги.

Высокое седьмое место казанцев аналогично позиции в нашем вратарском топе, и это не просто совпадение. Звёздный момент для Дюпина настал в разборке с «Уралом» (1:0): екатеринбуржцы семь раз пробили по воротам Юрия, и тот устранил всю опасность, а казанцы наказали соперника за расточительность.

8-е место — «Спартак»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 54 и 71,6%

Вратари: Александр Максименко (12 матчей, 37 сейвов, 75,5%, 4 «сухаря»), Александр Селихов (5 матчей, 13 сейвов, 81,3%, 3 «сухаря») и Илья Свинов (2 матча, 4 сейва, 33,3%, 0 «сухарей»)

В 8 из 12 матчей с Максименко в воротах «Спартак» победил, да и выручал Александр прилично. Вот так, например, 98-й номер красно-белых сгруппировался, чтобы отразить выстрел в упор от Амара Рахмановича. Это было красиво.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Селихов также в полном порядке. По процентному соотношению сейвов среди тех, кто сыграл хотя бы несколько раз, он третий после Сафонова и Лещука. Уровень? Ещё бы! Если бы не плохая статистика Свинова, спартаковцы были бы в пятёрке нашего топа. Илья потащил пенальти, но пропустил трижды в игре с «Уралом» (2:3). Решающий гол — на его совести: зря выбежал из ворот на перехват.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ну а в матче с «Зенитом» у Ильи и вовсе не было ни одного спасения — все три удара в створ стали голевыми. Хотя справедливости ради Свинов там едва ли мог помешать.

9-е место — «Локомотив»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 52 и 71,4%

Вратарь: Илья Лантратов (18 матчей, 4 «сухаря»)

В целом между пятым и девятым место особой разницы нет — лишь 2,5%. Так что удивляться столь низкому месту «Локо» не стоит. Лантратову заметно подпортили статистику два матча: с «Балтикой» (3:2) и «Уралом» (2:2), в каждом из которых три удара по его воротам привели к двум голам. Во всех четырёх случаях виновата, скорее, оборона железнодорожников.

Права на видео принадлежат ФК «Балтика». Посмотреть видео можно в телеграм-канале калининградцев.

А с екатеринбуржцами Илья и вовсе два подряд пенальти вытащил. Ещё раз: два подряд пенальти! Какие вообще могут быть к нему вопросы?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

10-е место — «Балтика»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 51 и 69,9%

Вратари: Евгений Латышонок (14 матчей, 38 сейвов, 67,9%, 2 «сухаря»), Сослан Джанаев (3 матча, 9 сейвов, 81,8%, 1 «сухарь») и Максим Бориско (3 матча, 4 сейва, 66,7%, 1 «сухарь»)

«Балтика» — лучшая среди команд, у которых процент отражённых ударов ниже 70%. Учитывая 15-е место в РПЛ по итогам 18 туров, это не так уж и плохо. Латышонок выступил на среднем уровне, тем не менее временами был в полнейшем порядке. Оцените, к примеру, его спасение в игре с «Динамо» (0:2). А после рубки с «Ахматом» (1:0) он и вовсе получил статуэтку игрока матча, совершив четыре сейва.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В 14-м туре Евгений повредил связку колена, и в дело вступил Бориско. С «Пари НН» он не пропустил (0:0), хотя соперники нагрузили его лишь одним ударом. А вот «Спартак» и «Зенит» (по 0:2) уже не простили. Увы, сыграть больше не позволило повреждение, и его сменил Джанаев. Именно благодаря отверженной игре Сослана и его трём спасениям калининградцы зацепили ничью с «Факелом» (0:0).

81,8% сейвов — безумно круто, пусть Джанаев и отыграл всего 208 минут. Сослан явно заслужил начать весенний отрезок в основе.

Права на видео принадлежат ФК «Балтика». Посмотреть видео можно в телеграм-канале калининградцев.

11-е место — «Урал»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 53 и 68,4%

Вратари: Илья Помазун (18 матчей, 4 «сухаря»)

У Помазуна почти такое же количество сейвов, как и у Лантратова. С той лишь разницей, что били по воротам Ильи чаще. Впрочем, лишь в одном матче он совершил меньше 50% спасений — «Зенит» вдоволь покуражился: Кассьерра дважды обвёл его и забил в пустые (4:0).

Нынешний сезон — явно не лучший для вратаря екатеринбуржцев. В прошлом у него за 29 матчей накопилось 90 сейвов (71,1%), а в позапрошлом — и вовсе 100 за 26 встреч (79,8%). Не хочется это признавать, но на прогресс происходящее явно не похоже.

12-е место — ЦСКА

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 42 и 67,7%

Вратари: Игорь Акинфеев (15 матчей, 38 сейвов, 69,1%, 4 «сухаря») и Владислав Тороп (3 матча, 4 сейва, 57,1%, 0 «сухарей»)

Кто-нибудь из вас хотя бы несколько лет назад поверил бы, узнав, что у ЦСКА одна из худших вратарских линий в РПЛ? Теперь это реальность. Акинфеев заметно сдал и порой пропускает там, где раньше спокойно ликвидировал бы опасность. Типичный пример — матч с «Уралом» (1:2), где обычная подача углового завершилась курьёзным голом Тимура Аюпова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

И всё же иногда Игорь напоминает, почему он лучший вратарь России за всю постсоветскую историю: шесть его спасений привели к минимальной победе в матче с «Краснодаром» в октябре.

Тороп надёжностью также не блещет. Возможно, летом самое время возвращать из аренды Помазуна, который закис в Екатеринбурге и нуждается в новом вызове?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

13-е место — «Ростов»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 57 и 67,5%

Вратари: Сергей Песьяков (16 матчей, 52 сейва, 66,2%, 4 «сухаря») и Никита Медведев (2 матча, 5 сейвов, 83,3%, 1 «сухарь»)

Согласно статистике ожидаемых пропущенных голов xGA, только у двух команд РПЛ аномально низкие показатели в сравнении с тем, на что они назащищались. Один из них — как раз «Ростов», что красноречиво говорит о работе вратарской бригады. Дончане должны были пропустить 22 гола, а вынули 29.

У Песьякова набралось аж три матча, где он отразил только 33,3% ударов: с «Крыльями» (1:5), «Сочи» (0:4) и «Спартаком» (1:2). Но и блестящие игры также случались: девять спасений с «Оренбургом» (1:1), шесть — с «Локо» (1:0), пять — с «Ахматом» (0:0). А «Динамо» Сергей даже чуть не забил. И тем не менее по сравнению с прошлым сезоном он выступает слабо: тогда было 102 сейва за 30 игр (73,2%).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Зато хорош был Медведев — два его спасения и своевременный выход из ворот помогли одолеть «Пари НН» (1:0).

14-е место — «Сочи»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 53 и 66,7%

Вратари: Николай Заболотный (12 матчей, 43 сейва, 70,5%, 2 «сухаря») и Никита Гойло (6 матчей, 10 сейвов, 52,9%, 0 «сухарей»)

А вот и вторая команда, пропустившая гораздо больше наигранного — 31 гол вместо 23! И всё же подобная разница больше на совести «пожарящей» обороны. У Заболотного хватает достойных матчей, даже несмотря на неудачи «Сочи»: восемь спасений с «Локо» (0:1), шесть — со «Спартаком» (0:1), по пять — с ЦСКА (1:3) и «Динамо» (3:3). Были и «сухари» с «Балтикой» (2:0) и «Ростовом» (4:0).

Гойло, напротив, похвастаться особо нечем. Лишь в одной игре у него свыше 50% сейвов — четырежды спас от гола «Крыльев». Тем не менее Клаудиньо Никиту точно запомнил, ведь тот раскусил его «паненку» с 11-метрового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

15-е место — «Зенит»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 27 и 62,8%

Вратари: Михаил Кержаков (13 матчей, 19 сейвов, 63,3%, 6 «сухарей»), Денис Адамов (4 матча, 8 сейвов, 80,0%, 2 «сухаря») и Александр Васютин (1 матч, 0 сейвов, 0%, 0 «сухарей»)

Тот редкий случай, когда «Зенит» на 15-м месте. Это можно было бы объяснить малым количеством ударов по воротам петербуржцев, но, когда в клубе играл Андрей Лунёв, сине-бело-голубые были лидерами РПЛ по проценту отражённых ударов: 84,9% по итогам сезона-2019/2020, 78% набралось в следующем. Как раз после этого и началось падение.

Кержаков нередко ошибается. Так было и в матче с ЦСКА, где он подарил гол Атону Заболотному, и во встрече с «Локо», когда повезло Максиму Глушенкову.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А то, что случилось с Васютиным, — вообще анекдот. Александр пропустил трёшку от «Оренбурга» с трёх ударов по его воротам. Соперники даже не дали ему шанса себя проявить. Адамов, напротив, на фоне Кержакова выглядел оплотом надёжности — на уровне того же Лунёва. Однако Сегей Семак пока больше доверяет ветерану команды. И подобные приоритеты себя не оправдывают.

16-е место — «Крылья Советов»

Количество отражённых ударов и процент сейвов — 40 и 61,9%

Вратари: Иван Ломаев (9 матчей, 15 сейвов, 53,8%, 2 «сухаря») и Богдан Овсянников (9 матчей, 25 сейвов, 67,6%, 1 «сухарь»)

Самарцы высоко забрались в таблице РПЛ и всего на три очка отстают от третьего места. А могли взлететь ещё выше, если бы их вратари действовали надёжнее. И Овсянников, и Ломаев способны временами на кураже тащить вообще всё, но вместе с тем они и часто «привозят». Стабильность — явно не про этих парней.

Иван, например, «привёз» нелепейший пенальти и далеко выскочил из ворот, пропустив слабый черпачок от Фёдора Чалова в игре с ЦСКА (2:2). Богдан же презентовал гол Николаю Комличенко, пусть «Крылышки» тогда и победили (5:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Крылья Советов» могут сколько угодно поражать классной атакующей игрой, однако пока сзади вечный «пожар», медали им вряд ли светят.