«Зенит» разнёс одного из лидеров сезона РПЛ. На команду Гончаренко было больно смотреть

За один матч «Урал» пропустил больше, чем за пять предыдущих туров.

«Урал» приехал в гости к «Зениту» на матч 6-го тура РПЛ. Команда Виктора Гончаренко перед игрой располагалась в таблице выше соперника и наверняка рассчитывала продлить успешную летнюю серию.

«Зенит» вышел на матч с интересной конфигурацией в центре обороны. Страхиня Эракович не попал в заявку, а Роберт Ренан остался в запасе. Перед игрой главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что у серба повреждение, а бразилец не готов на 100 процентов. В результате компанию Нуралы Алипу в центре защиты составили Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев. Только для казахстанского футболиста эту позицию можно назвать профильной.

Впрочем, «Зенит» так мощно провёл первую половину, что о центре обороны почти никто и не вспоминал. Как показалось, «Урал» вышел на поле с опаской и сразу прижался к воротам. Матео Кассьерра мог открыть счёт уже на третьей минуте — бил на исполнение в дальний угол, но попал в штангу. Фанаты «Урала» наверняка рассчитывали, что такое начало взбодрит их команду, но на деле получилось иначе.

Гостей хватило всего на восемь минут. Первый гол «Зенита» — это в первую очередь классная передача Клаудиньо. Бразилец мягко забросил на дальнюю штангу, а Иван Сергеев с острого угла протолкнул мяч в сетку мимо вратаря Ильи Помазуна. Нападающий «Зенит» забил три мяча в нынешнем сезоне РПЛ, и все — на домашнем стадионе. Зато в Кубке Иван отличился на выезде, в не чуждой ему Самаре.

Правда, пока первое место в списке бомбардиров «Зенита» занимает Кассьерра. На 30-й минуте защитники «Урала» откровенно провалились и позволили колумбийцу оформить пятый гол в сезоне. Сам Кассьерра прекрасно проявил себя в завершающей стадии — легко убрал Помазуна и спокойно закатил мяч в ворота. За весь прошлый сезон Матео забил шесть мячей, но в РПЛ тогда отличился только дважды.

Футболисты «Зенита» явно получали удовольствие от игры. А «Урал» снова придумал себе проблемы на ровном месте. Помазун в совершенно безобидной ситуации подарил мяч Клаудиньо, а техничный бразилец наказал соперника и перекинул того из-за пределов штрафной площади. Это первый гол южноамериканца с российским паспортом в нынешнем сезоне РПЛ.

На второй тайм можно было не выходить. После 45 минут стало ясно, что и теперь подправить жуткую для себя статистику «Уралу» не удастся. Клуб из Екатеринбурга ни разу не обыгрывал «Зенит» в российской истории — 24 матча, четыре ничьих, 20 поражений. А статистика в Санкт-Петербурге ещё хуже — 12 матчей, 12 поражений.

Футболисты «Зенита» празднуют очередной гол Фото: ФК «Зенит»

После перерыва «Зенит» продолжил издевательство. По-другому второй гол Кассьерры и не назовёшь. Новая ошибка защиты «Урала» — очередное наказание. Кассьерра снова обыграл Помазуна, а потом у него было столько времени, что мяч обязательно должен был оказаться в воротах. Непонятно, чем в этот момент занималась оборона «Урала». Гончаренко будет что разобрать после игры.

В последние минуты скорее «Зенит» был ближе к пятому голу, нежели «Урал» — к первому. В одном из эпизодов судья мог назначить пенальти в ворота «Зенита». Мяч, судя по всему, попал в руку Алексея Сутормина, однако арбитр после повтора заметил, что перед этим был фол со стороны игрока гостей. Команда Семака после не лучшего старта (четыре очка в трёх турах) одержала три победы подряд. Она уже в топ-3, а отставание от лидера исчисляется всего одним очком. Впрочем, ещё не все конкуренты провели матчи 6-го тура. А «Урал» потерпел первое поражение в сезоне. За пять туров команда Гончаренко пропустила три мяча, за игру в Санкт-Петербурге — четыре.