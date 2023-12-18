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Трансферные новости 11-17 декабря: Каземиро, ван де Бек, Санчо, Дисаси, Кукурелья, Субименди, Глух, Филлипс

Главные трансферные новости недели. «Челси» готов продать шестерых ради новичков
Анатолий Романов
Главные трансферные новости 11-17 декабря
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А «Ювентус» сманил игрока «Манчестер Сити».

С приближением зимнего трансферного окна всё больше интересных инсайдов с мирового футбольного рынка. Усиливать составы готовы почти все, включая топ-клубы Европы. Рассказываем о главных новостях за последнюю неделю.

Трансферные новости предыдущей недели
Главные трансферные новости недели. «Реал» выбрал основную цель, а «МЮ» сплавляет балласт
Главные трансферные новости недели. «Реал» выбрал основную цель, а «МЮ» сплавляет балласт

«Челси» может продать целую группу игроков

«Челси» постепенно сокращает свой раздутый состав и ищет выход из кризиса. По информации Daily Mail, в зимнее окно лондонский клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Цель – увеличение собственного трансферного бюджета. В то же время, по данным ESPN, «Челси» готов расстаться ещё с тремя игроками – Нони Мадуэке, Яном Матсеном и Трево Чалобой. Лондонский клуб рассчитывает купить на вырученные средства нового нападающего. Если получится, то уйдёт и форвард Армандо Броя.

Аксель Дисаси

Аксель Дисаси

Фото: Getty Images

«ПСЖ» хочет выкупить Каземиро у «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» открыт к продаже Каземиро, а «ПСЖ» готов приобрести опорника. Как сообщает испанское издание Sport.es со ссылкой на Le10Sport, сам бразилец рассматривает вариант с переездом в Париж. Согласно источнику, решение Каземиро об уходе из английского клуба может быть обусловлено невыходом команды в плей-офф Лиги чемпионов и тем фактом, что «ПСЖ» способен предложить ему высокую зарплату. Возможная сумма сделки не называется, а «МЮ» покупал Каземиро у «Реала» летом 2022-го за € 70,6 млн (по данным Transfermarkt). У бразильца в этом сезоне 4+1 в 12 матчах.

Каземиро

Каземиро

Фото: Getty Images

Ван де Бека заберёт «Айнтрахт», а Санчо – «Барселона»?

Ещё более вероятен уход из «Манчестер Юнайтед» в зимнее окно полузащитника Донни ван де Бека и вингера Джейдона Санчо. Известный инсайдер Фабрицио Романо написал, что ван де Бек отправится в аренду в «Айнтрахт» до завершения сезона-2023/2024. Немецкий клуб получит право необязательного выкупа хавбека за € 15 млн, включая бонусы. У голландца всего два матча в новом сезоне. А Санчо, конфликтующего с тренером Эриком тен Хагом, предложили «Барселоне» в обмен на Рафинью. Эту новость дал сайт Diario Sport. У Джейдона три матча за сезон: он отстранён от работы с основой и не играет с сентября.

Донни ван де Бек

Донни ван де Бек

Фото: Getty Images

«Арсенал» нацелен на защитника и нападающего

«Арсенал» пытается добавить свежих сил в состав, чтобы выиграть борьбу за титул в АПЛ. Согласно сайту A Bola, лондонский клуб нацелен на защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. «Канониры» готовят предложение по 24-летнему футболисту в размере € 60 млн. Тем временем инсайдер Романо узнал, что нападающий «Брентфорда» Айван Тони из множества вариантов в зимнее окно выбрал именно «Арсенал». Сейчас Тони отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках, а вернуться на поле сможет 16 января. Его трансфер потянет не менее чем на € 80 млн.

Айван Тони

Айван Тони

Фото: Getty Images

Партнёр Захаряна, возможно, уедет в Мюнхен

Опорный полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди по-прежнему пользуется высоким спросом у топ-клубов. Как утверждает Bild, на одноклубника Арсена Захаряна всерьёз претендует «Бавария». Мюнхенский клуб рассматривает Субименди в качестве замены для Йозуа Киммиха, который может покинуть немецкий клуб в летнее окно. Трансфер баска – личная инициатива Томаса Тухеля, этот игрок нравится тренеру. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 24 матчах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Мартин Субименди

Мартин Субименди

Фото: Getty Images

Как сыграл Захарян в последнем туре чемпионата Испании
Захарян вышел против прямого конкурента «Сосьедада». Но его заменили одним из первых
Захарян вышел против прямого конкурента «Сосьедада». Но его заменили одним из первых

«Барселона» готовит трансфер игрока с российскими корнями

Атакующий полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Оскар Глух – трансферная цель «Барселоны». Как сообщает инсайдер Экрем Конур, каталонский клуб попробует подписать 19-летнего игрока, имеющего российские корни (отец Глуха эмигрировал с семьёй из нашей страны в Израиль), уже в зимнее окно. По данным источника, на талантливого хавбека претендуют также «Арсенал», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». В текущем сезоне Глух провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Его ориентировочная стоимость пока составляет всего € 15 млн.

Игрок «Манчестер Сити» переезжает в Турин

«Ювентус» находится в активных переговорах с «Манчестер Сити» по поводу трансфера опорного полузащитника Калвина Филлипса. Как утверждает сайт Tuttomercatoweb, туринский клуб близок к соглашению с самим 28-летним игроком и его представителями. Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола объявил, что не рассчитывает на Филлипса, купленного всего полтора года назад у «Лидса» за € 49 млн, и это повышает шансы на то, что сделка состоится. В текущем сезоне у англичанина девять матчей во всех турнирах и один забитый мяч.

«Ювентусу» интересен и нападающий «Байера»

«Байер», удивляющий всех в чемпионате Германии и до сих пор не потерпевший ни одного поражения, может лишиться ценного нападающего. По информации Gazzetta dello Sport, «Ювентус» в случае вероятной продажи Душана Влаховича заменит серба игроком леверкузенского клуба Виктором Бонифасе. Детали переговоров по поводу трансфера 22-летнего нигерийца неизвестны. Ориентировочная стоимость Бонифасе – € 40 млн. В этом сезоне у Виктора 21 матч во всех турнирах, он стал автором 14 голов и семи голевых передач.

Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Фото: Getty Images

Четыре клуба претендуют на защитника Леверкузена

На Бонифасе список ожидаемых потерь «Байера» не заканчивается. Сразу четыре больших клуба намерены выкупить у клуба из Леверкузена Пьеро Инкапье. По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, в борьбу за 21-летнего эквадорца включились «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Милан» и «Рома». В контракте центрального защитника прописаны отступные в размере € 70 млн. Инкапье в нынешнем сезоне провёл 16 матчей и записал на свой счёт одну голевую передачу. В Лиге Европы он основной игрок «Байера», а вот в Бундеслиге далеко не всегда попадает в стартовый состав.

Пьеро Инкапье

Пьеро Инкапье

Фото: Getty Images

Дортмунду нужен левый защитник из топ-клуба

Дортмундская «Боруссия», решив задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, ищет качественного левого защитника. Журналист Патрик Бергер поделился с читателями инсайдом относительно того, кто может перейти в немецкую команду. Кандидатов двое, и оба представляют топ-клубы – это Фран Гарсия из «Реала» и Серхио Регилон из «Манчестер Юнайтед». Стоимость Франа Гарсии составляет € 15 млн, у него в этом сезоне 15 матчей и четыре голевые передачи. Стоимость Регилона, принадлежащего «Тоттенхэму», – € 10 млн. Он сыграл 10 матчей без результативных действий.

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