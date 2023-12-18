Главные трансферные новости недели. «Челси» готов продать шестерых ради новичков

С приближением зимнего трансферного окна всё больше интересных инсайдов с мирового футбольного рынка. Усиливать составы готовы почти все, включая топ-клубы Европы. Рассказываем о главных новостях за последнюю неделю.

«Челси» может продать целую группу игроков

«Челси» постепенно сокращает свой раздутый состав и ищет выход из кризиса. По информации Daily Mail, в зимнее окно лондонский клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Цель – увеличение собственного трансферного бюджета. В то же время, по данным ESPN, «Челси» готов расстаться ещё с тремя игроками – Нони Мадуэке, Яном Матсеном и Трево Чалобой. Лондонский клуб рассчитывает купить на вырученные средства нового нападающего. Если получится, то уйдёт и форвард Армандо Броя.

Аксель Дисаси Фото: Getty Images

«ПСЖ» хочет выкупить Каземиро у «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» открыт к продаже Каземиро, а «ПСЖ» готов приобрести опорника. Как сообщает испанское издание Sport.es со ссылкой на Le10Sport, сам бразилец рассматривает вариант с переездом в Париж. Согласно источнику, решение Каземиро об уходе из английского клуба может быть обусловлено невыходом команды в плей-офф Лиги чемпионов и тем фактом, что «ПСЖ» способен предложить ему высокую зарплату. Возможная сумма сделки не называется, а «МЮ» покупал Каземиро у «Реала» летом 2022-го за € 70,6 млн (по данным Transfermarkt). У бразильца в этом сезоне 4+1 в 12 матчах.

Каземиро Фото: Getty Images

Ван де Бека заберёт «Айнтрахт», а Санчо – «Барселона»?

Ещё более вероятен уход из «Манчестер Юнайтед» в зимнее окно полузащитника Донни ван де Бека и вингера Джейдона Санчо. Известный инсайдер Фабрицио Романо написал, что ван де Бек отправится в аренду в «Айнтрахт» до завершения сезона-2023/2024. Немецкий клуб получит право необязательного выкупа хавбека за € 15 млн, включая бонусы. У голландца всего два матча в новом сезоне. А Санчо, конфликтующего с тренером Эриком тен Хагом, предложили «Барселоне» в обмен на Рафинью. Эту новость дал сайт Diario Sport. У Джейдона три матча за сезон: он отстранён от работы с основой и не играет с сентября.

Донни ван де Бек Фото: Getty Images

«Арсенал» нацелен на защитника и нападающего

«Арсенал» пытается добавить свежих сил в состав, чтобы выиграть борьбу за титул в АПЛ. Согласно сайту A Bola, лондонский клуб нацелен на защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. «Канониры» готовят предложение по 24-летнему футболисту в размере € 60 млн. Тем временем инсайдер Романо узнал, что нападающий «Брентфорда» Айван Тони из множества вариантов в зимнее окно выбрал именно «Арсенал». Сейчас Тони отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках, а вернуться на поле сможет 16 января. Его трансфер потянет не менее чем на € 80 млн.

Айван Тони Фото: Getty Images

Партнёр Захаряна, возможно, уедет в Мюнхен

Опорный полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди по-прежнему пользуется высоким спросом у топ-клубов. Как утверждает Bild, на одноклубника Арсена Захаряна всерьёз претендует «Бавария». Мюнхенский клуб рассматривает Субименди в качестве замены для Йозуа Киммиха, который может покинуть немецкий клуб в летнее окно. Трансфер баска – личная инициатива Томаса Тухеля, этот игрок нравится тренеру. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 24 матчах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Мартин Субименди Фото: Getty Images

«Барселона» готовит трансфер игрока с российскими корнями

Атакующий полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Оскар Глух – трансферная цель «Барселоны». Как сообщает инсайдер Экрем Конур, каталонский клуб попробует подписать 19-летнего игрока, имеющего российские корни (отец Глуха эмигрировал с семьёй из нашей страны в Израиль), уже в зимнее окно. По данным источника, на талантливого хавбека претендуют также «Арсенал», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». В текущем сезоне Глух провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Его ориентировочная стоимость пока составляет всего € 15 млн.

Игрок «Манчестер Сити» переезжает в Турин

«Ювентус» находится в активных переговорах с «Манчестер Сити» по поводу трансфера опорного полузащитника Калвина Филлипса. Как утверждает сайт Tuttomercatoweb, туринский клуб близок к соглашению с самим 28-летним игроком и его представителями. Главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола объявил, что не рассчитывает на Филлипса, купленного всего полтора года назад у «Лидса» за € 49 млн, и это повышает шансы на то, что сделка состоится. В текущем сезоне у англичанина девять матчей во всех турнирах и один забитый мяч.

«Ювентусу» интересен и нападающий «Байера»

«Байер», удивляющий всех в чемпионате Германии и до сих пор не потерпевший ни одного поражения, может лишиться ценного нападающего. По информации Gazzetta dello Sport, «Ювентус» в случае вероятной продажи Душана Влаховича заменит серба игроком леверкузенского клуба Виктором Бонифасе. Детали переговоров по поводу трансфера 22-летнего нигерийца неизвестны. Ориентировочная стоимость Бонифасе – € 40 млн. В этом сезоне у Виктора 21 матч во всех турнирах, он стал автором 14 голов и семи голевых передач.

Виктор Бонифасе Фото: Getty Images

Четыре клуба претендуют на защитника Леверкузена

На Бонифасе список ожидаемых потерь «Байера» не заканчивается. Сразу четыре больших клуба намерены выкупить у клуба из Леверкузена Пьеро Инкапье. По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, в борьбу за 21-летнего эквадорца включились «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Милан» и «Рома». В контракте центрального защитника прописаны отступные в размере € 70 млн. Инкапье в нынешнем сезоне провёл 16 матчей и записал на свой счёт одну голевую передачу. В Лиге Европы он основной игрок «Байера», а вот в Бундеслиге далеко не всегда попадает в стартовый состав.

Пьеро Инкапье Фото: Getty Images

Дортмунду нужен левый защитник из топ-клуба

Дортмундская «Боруссия», решив задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, ищет качественного левого защитника. Журналист Патрик Бергер поделился с читателями инсайдом относительно того, кто может перейти в немецкую команду. Кандидатов двое, и оба представляют топ-клубы – это Фран Гарсия из «Реала» и Серхио Регилон из «Манчестер Юнайтед». Стоимость Франа Гарсии составляет € 15 млн, у него в этом сезоне 15 матчей и четыре голевые передачи. Стоимость Регилона, принадлежащего «Тоттенхэму», – € 10 млн. Он сыграл 10 матчей без результативных действий.