Главные трансферные новости недели. «Реал» выбрал основную цель, а «МЮ» сплавляет балласт

Трансферное окно в Европе ещё не открыто, но информация о потенциальных сделках уже активно появляется. С некоторыми клубами — например, «МЮ» — связывают множество слухов, а «Бавария» уже оформила одну сделку. Собрали для вас всё самое интересное из трансферных новостей за последнюю неделю.

«Реал» выбрал для себя футболиста из пары Холанд — Мбаппе

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

BolaSport сообщает, что «Реал» отказался от идеи подписания форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Вместо этого мадридцы займутся трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Именно норвежец станет главной целью «Реала» летом 2024 года. А трансферная сага с Мбаппе подойдёт к завершению. Правильное решение президента «Реала» Флорентино Переса?

«Барселона» собирается сохранить арендованных звёзд

«Барса» заключит полноценные контракты с арендованными защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу и форвардом «Атлетико» Жоау Феликсом. Об этом сообщил президент каталонцев Жоан Лапорта.

Жоан Лапорта президент «Барселоны» «Канселу и Феликс играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сможет сохранить их на последующие сезоны. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время, ведь у нас хорошие отношения как с «Манчестер Сити», так и с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Барселона» будет готова заплатить за Канселу не более € 15 млн. А на Феликса сине-гранатовые готовы потратить не больше € 30–40 млн.

Тен Хаг нашёл способ избавиться от балласта

Джейдон Санчо Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия» готовят большую сделку. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в пятницу, 8 декабря, состоялась встреча между представителями клубов, на которой обсуждался обмен вингера манкунианцев Джейдона Санчо на форварда немцев Дониэлла Малена. «Боруссия» требует от «МЮ» за нидерландца Малена € 30 млн или прямой обмен на Санчо. Отметим, что вингер «Юнайтед» ранее уже выступал за дортмундцев, а в 2021 году перебрался в АПЛ. У Санчо возник конфликт с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, из-за которого футболист отстранён от основы. Босс «Юнайтед» нашёл способ решения проблемы?

«МЮ» расстанется с группой звёзд?

The Independent сообщает, что «Юнайтед» зимой готов расстаться со звёздами. Помимо Санчо, клуб рассмотрит варианты с продажей защитника Рафаэля Варана и опорника Каземиро. Отмечается, что с бразильцем у тренера Эрика тен Хага нет проблем, но он хочет видеть полузащитника другого плана. А вот с Вараном у голландца существует недопонимание. При этом «МЮ» готов выслушать предложения и по другим футболистам команды.

«Реал» и «Бавария» готовят мощную сделку

Альфонсо Дэвис Фото: Getty Images

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может оказаться в «Реале», но взамен мюнхенцы хотят заполучить вингера мадридцев Родриго, сообщает Defensa Central. В немецком клубе знают, что «Реал» нацелен на подписание Дэвиса в 2024 году. «Бавария» готова предложить мадридцам обмен на Родриго. Альтернатива — обмен защитника на полузащитника Нико Паса (с доплатой со стороны «Реала»). Отмечается, что оба варианта вряд ли устроят испанский клуб. Но всё может измениться ближе к трансферному окну.

Три гранда поборются за лидера «Байера»

«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария» устроят борьбу за полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает 90min. Отмечается, что скауты «горожан» уже просматривали 20-летнего футболиста на одном из матчей леверкузенцев. Однако «Байер» не хочет расставаться с Вирцем до конца сезона. Его ориентировочная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, — € 85 млн. Возможно, большое предложение изменит настрой «Байера».

Тухель переманивает защитника «Барселоны»

Рональд Араухо Фото: Getty Images

Sky Sports Germany поделился крутой новостью: главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично звонил защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, чтобы уговорить его перейти в мюнхенский клуб. Участие в разговоре принимал спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд. Тухель говорил уругвайскому защитнику, что нуждается в его игровых качествах и заинтересован в том, чтобы Араухо присоединился к «Баварии» уже грядущей зимой. Однако Томас подчеркнул, что вариант с подписанием Араухо летом 2024 года также приемлем. Напомним, «Бавария» испытывает кадровый дефицит центральных защитников. Так что эту позицию мюнхенцы считают приоритетной для усиления.

За форварда-сенсацию из «Штутгарта» поборются топы

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси забил 16 голов в 12 турах Бундеслиги! Теперь 27-летний форвард привлёк интерес нескольких топ-клубов. В их число входят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Football Insider сообщает, что оба английских клуба готовят финальное предложение для «Штутгарта» по сенегальскому футболисту. Также обсуждаются личные условия для игрока. Сумма отступных, прописанная в контракте Гирасси со «Штутгартом», составляет € 17,5 млн. Получится у «швабов» сохранить форварда или он отправится в АПЛ уже зимой?

«Ньюкасл» заменит травмированного Поупа легендой «МЮ»?

Ник Поуп Фото: Getty Images

«Ньюкасл» испытывает проблемы с травмами. Одна из них — повреждение голкипера Ника Поупа. Англичанин выбыл до мая из-за травмы плеча. Заменить Поупа зимой может Давид де Хеа! Об этом сообщает Daily Mail. Де Хеа — один из потенциальных вариантов, которые рассматривает «Ньюкасл». Переход испанца к «сорокам» будет возможен, если игрок пойдёт на сокращение зарплаты.

Напомним, в составе «МЮ» де Хеа стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Англии, дважды выиграл Кубок английской лиги и трижды — Суперкубок, а также был чемпионом страны. Перейдёт в «Ньюкасл» и поможет клубу добыть трофей?

«Бавария» купила целый футбольный клуб (нет)

Объявление о приобретении Брайана Сарагосы «Баварией» Фото: ФК «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» неожиданно объявила о трансфере. Ещё удивительнее, что немцы приобрели 22-летнего вингера «Гранады» Брайана Сарагосу. Сумма сделки составила € 15 млн, а игрок присоединится к мюнхенцам следующим летом. Отмечается, что контракт 22-летнего футболиста с «Баварией» будет действителен до 2028 года. Пока что непонятно, зачем немецкий гранд забрал футболиста из середняка испанской Примеры. Но, возможно, скауты «Баварии» разглядели в Сарагосе будущую суперзвезду.