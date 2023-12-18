Звёзды едут не только в Саудовскую Аравию. Угадаете, куда ещё?

Большинство из вас наверняка в курсе про звёзд саудовского чемпионата — Криштиану Роналду, Карима Бензема, Садио Мане и других. Тем не менее известные на весь мир футболисты играют и в других нетипичных лигах. Сможете угадать, в каких именно? Предлагаем пройти тест и узнать. Впереди 13 вопросов. Желаем удачи! И, чур, не подглядывать ответы в поисковиках.

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