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Угадай, в каком экзотическом чемпионате выступает звёздный футболист: Верратти, Рафинья, Пьянич, Дракслер, Мата, Гомис

Звёзды едут не только в Саудовскую Аравию. Угадаете, куда ещё?
Георгий Илющенко
Угадай, в каком чемпионате выступает футболист
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Экзотических лиг больше, чем вы думаете.

Большинство из вас наверняка в курсе про звёзд саудовского чемпионата — Криштиану Роналду, Карима Бензема, Садио Мане и других. Тем не менее известные на весь мир футболисты играют и в других нетипичных лигах. Сможете угадать, в каких именно? Предлагаем пройти тест и узнать. Впереди 13 вопросов. Желаем удачи! И, чур, не подглядывать ответы в поисковиках.

Если у вас не отображается наш тест, вы можете пройти его по ссылке.

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