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Как играют российские футболисты за границей, 16-18 декабря 2023: Захарян, Бакаев, Кузяев, Миранчук, Кокорин, Оздоев

Миранчук восхитил в Италии, а Бакаев впервые забил. Как россияне отыграли тур за рубежом
Дмитрий Зимин
Выходные россиян за рубежом
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Головин пропустил матч из-за дисквалификации, Кузяев остался в запасе во второй раз за сезон, а Кокорин провалился.

Хоть некоторые европейские лиги постепенно и уходят на зимние каникулы, довольно много россиян продолжают выступления за свои клубы. В Испании Арсен Захарян уже в 17-й раз сыграл за «Реал Сосьедад», Зелимхан Бакаев открыл счёт голам в ОАЭ, а Магомед Оздоев хоть и не забил, но у его команды есть не менее приятный повод для радости. Теперь обо всём по порядку.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Alcoba Beitia/Getty Images

Арсен Захарян в восьмой раз в этом сезоне попал в стартовый состав «Сосьедада». Да, сейчас он много выходит в связи с травмой Барренечеа, но цифра всё равно неплохая. Всего у россиянина уже 17 игр за команду. Правда, матч с «Бетисом» точно вышел не самым лучшим.

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья

Неудачно сыграла вся команда — много брака, обрезов. Статистика Захаряна: 27 касаний, два удара в створ и 63% точных пасов. Очень скромные цифры для «восьмёрки». Неудивительно, что Арсен ушёл с поля на 59-й минуте. Правда, игра без него особо не изменилась. Ничья в такой ситуации точно не худший результат.

Подробности матча Захаряна с «Бетисом»:
Захарян вышел против прямого конкурента «Сосьедада». Но его заменили одним из первых
Захарян вышел против прямого конкурента «Сосьедада». Но его заменили одним из первых

Зелимхан Бакаев («Аль-Вахда», ОАЭ)

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Фото: twitter.com/AlWahdaFCC

В девятом матче в чемпионате ОАЭ Зелимхан Бакаев забил дебютный гол в азиатской карьере. Россиянин вышел в стартовом составе против «Аль-Айна», а на 54-й минуте открылся на фланге, убежал от соперников и положил второй мяч своей команды. В итоге «Аль-Вахда» победила со счётом 2:0. Сам Бакаев отыграл до 81-й минуты, после чего был заменён. В таблице команда располагается на четвёртом месте, отставая от лидирующего «Аль-Васла» на семь очков.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Полузащитника выпустили только на 85-й минуте, но россиянин сполна воспользовался этим временем и восхитил, кажется, всех. Во-первых, Алексей наконец-то забил. Во-вторых, мог оформить хет-трик. Но в первом случае мяч пролетел рядом со штангой, а во втором — угодил уже в неё. Очень обидно!

Италия - Серия А . 16-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Пирола – 10'     1:1 Мурьель – 47'     2:1 Пашалич – 52'     3:1 Де Кетеларе – 83'     4:1 Миранчук – 89'    

В итоге Алексей совершил 10 касаний, нанёс три удара (один — в створ) и отдал 75% точных передач. А ещё заработал оценку 7,02 от портала WhoScored. Это шестой результат среди всех игроков «Аталанты». Очень достойно, учитывая, сколько Алексей провёл времени на поле.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «Вконтакте».

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Zuma\TASS

Россиянин только во второй раз в сезоне остался в запасе «Гавра». Впрочем, неудивительно. Команда не побеждала с начала ноября, поэтому тренер пустился в ротацию состава. Помогло — «Ницце» закинули три мяча уже к 51-й минуте.

Франция - Лига 1 . 16-й тур
16 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Сабби – 5'     2:0 Сабби – 35'     3:0 Байо – 51'     3:1 Луше – 90+1'    
Удаления: Грандсир – 81' / Тодибо – 81'

Кузяев появился на поле за 10 минут до конца. Набрал 16 касаний, сделал 11 точных передач и выиграл одно единоборство. А в следующей игре Далер наверняка снова выйдет в старте.

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Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: paokfc.gr

Не лучший матч для Оздоева: россиянин вышел в стартовом составе, но был заменён на 73-й минуте. А по оценкам стал одним из худших игроков команды. Статистика: 81% точных передач, 49 касаний и два выигранных единоборства.

Греция - Суперлига . 14-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Астерас
Триполи
Окончен
1 : 4
ПАОК
Салоники
0:1 Мург – 34'     0:2 Десподов – 59'     1:2 Жуканович – 63'     1:3 Мург – 69'     1:4 Десподов – 90'    

Зато команда Оздоева благодаря победе перегнала «Панатинаикос» и вышла на единоличное первое место в чемпионате Греции. Теперь главное его удержать.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

«Арис» провалил матч 15-го тура чемпионата Кипра. Мало того, что проиграли, так ещё и уступили худшей команде турнира. Кокорин вышел в основе и провёл на поле весь матч. Получилось не очень удачно.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 15-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
Докса
Катокопиа
Окончен
2 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Асанте – 34'     2:0 Гомис – 45+4'    

В этом сезоне Александр забил всего два мяча в чемпионате и сделал это в одном матче. Сейчас «Арис» занимает пятое место.

Как сыграли другие?

Магомед-Шапи Сулейманов вышел в основе греческого «Ариса» на матч с ОФИ. Его команда победила — 1:0, а сам россиянин покинул поле на 83-й минуте с хорошими статистическими показателями.

Греция - Суперлига . 14-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арис
Салоники
Окончен
1 : 0
ОФИ
Ираклион
1:0 Дарида – 39'    

«Карабах» Андрея Лунёва со счётом 2:0 обыграл «Нефтчи» и сохранил уверенное лидерство в чемпионате Азербайджана. А сам россиянин провёл на поле все 90 минут.

Азербайджан - Премьер-лига . 17-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 19:00 МСК
Карабах
Агдам
Окончен
2 : 0
Нефтчи Б
Баку
1:0 Бензия – 71'     2:0 Кейта – 90+2'    

«Венеция» проиграла второй матч подряд. На этот раз середняку Серии B, команде «Зюйдтироль» (2:3). Черышев выскочил за 12 минут до конца основного времени, когда «Венеция» уже уступала в счёте. И не смог повлиять на результат.

Италия - Серия B . Серия В. 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 3
Зюйдтироль
Больцано
0:1 Раути – 10'     1:1 Гиткьяер – 14'     2:1 Гиткьяер – 45+6'     2:2 Merkaj – 53'     2:3 Казираги – 77'    
Удаления: Оливьери – 90+2' / нет

«Бейтар», за который выступает защитник Григорий Морозов, сыграл вничью с «Бней-Сахнин». Россиянин вышел на поле в основном составе, но был заменён после первого тайма.

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 9-й тур
16 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Бейтар
Иерусалим
Окончен
1 : 1
Бней-Сахнин
Сахнин
0:1 Ahmed – 13'     1:1 Берковиц – 90'    

Егор Пруцев начал матч «Целе» с «Копером» в запасе. Однако появился на 67-й минуте, после чего команда дважды забила. Это последний матч «Целе» перед зимней паузой. Теперь чемпионат возобновится в феврале.

Роман Нойштедтер вышел в стартовом составе «Вестерло» на матч с «Эйпеном». Его команда победила и обогнала конкурента по нижней части таблицы. Ещё один россиянин — Александр Филин, который выступает за «Эйпен» — весь матч просидел в запасе.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 18-й тур
15 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
2 : 0
Эйпен
Эйпен
1:0 Мадсен – 61'     2:0 Мадсен – 67'    

Николай Обольский забил пятый гол в сезоне за «Ибицу». Нападающий отличился в матче с «Антекерой». Его команда продолжает занимать первое место в третьем по силе дивизионе Испании.

Илья Гучмазов не попал в заявку на матч боснийской «Слоги» с «Тузла Сити» (0:3). Другой россиянин, Павел Баранов, вышел в основе, но был заменён после первого тайма.

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Александр Головин пропускал матч с «Лионом» из-за дисквалификации. «Монако» проиграл (0:1), однако конкуренты тоже выступили неудачно. Поэтому отставание от лидеров увеличилось несильно.

Франция - Лига 1 . 16-й тур
15 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 1
Лион
Лион
0:1 Жеффиньо – 85'    

Юрий Лодыгин остался в запасе «Панатинаикоса» на матч с «Атромитосом» (2:3). Это уже второе поражение команды в последних трёх матчах чемпионата. «Панатинаикос» отдал лидерство в чемпионате ПАОКу.

Греция - Суперлига . 14-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Атромитос
Перистери
Окончен
3 : 2
Панатинаикос
Афины
0:1 Иоаннидис – 38'     1:1 Гонсалес – 45+2'     2:1 Вергос – 50'     3:1 Робай – 64'     3:2 Иоаннидис – 90+3'    

Никита Иосифов не попал в заявку «Мирандеса» на матч с «Альбасете». Команда россиянина победила — 2:0.

Испания - Сегунда . Сегунда. 20-й тур
16 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Окончен
2 : 0
Альбасете
Альбасете
1:0 Мартин – 24'     2:0 Мартин – 64'    

А Иван Злобин вновь остался в запасе «Фамаликана» на матч с «Эшторилом».

Португалия - Примейра . 14-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Окончен
1 : 1
Эшторил
Эшторил
0:1 Кассиано – 5'     1:1 Cadiz – 14'    
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