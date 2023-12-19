Головин пропустил матч из-за дисквалификации, Кузяев остался в запасе во второй раз за сезон, а Кокорин провалился.

Миранчук восхитил в Италии, а Бакаев впервые забил. Как россияне отыграли тур за рубежом

Хоть некоторые европейские лиги постепенно и уходят на зимние каникулы, довольно много россиян продолжают выступления за свои клубы. В Испании Арсен Захарян уже в 17-й раз сыграл за «Реал Сосьедад», Зелимхан Бакаев открыл счёт голам в ОАЭ, а Магомед Оздоев хоть и не забил, но у его команды есть не менее приятный повод для радости. Теперь обо всём по порядку.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: Alcoba Beitia/Getty Images

Арсен Захарян в восьмой раз в этом сезоне попал в стартовый состав «Сосьедада». Да, сейчас он много выходит в связи с травмой Барренечеа, но цифра всё равно неплохая. Всего у россиянина уже 17 игр за команду. Правда, матч с «Бетисом» точно вышел не самым лучшим.

Неудачно сыграла вся команда — много брака, обрезов. Статистика Захаряна: 27 касаний, два удара в створ и 63% точных пасов. Очень скромные цифры для «восьмёрки». Неудивительно, что Арсен ушёл с поля на 59-й минуте. Правда, игра без него особо не изменилась. Ничья в такой ситуации точно не худший результат.

Зелимхан Бакаев («Аль-Вахда», ОАЭ)

Зелимхан Бакаев Фото: twitter.com/AlWahdaFCC

В девятом матче в чемпионате ОАЭ Зелимхан Бакаев забил дебютный гол в азиатской карьере. Россиянин вышел в стартовом составе против «Аль-Айна», а на 54-й минуте открылся на фланге, убежал от соперников и положил второй мяч своей команды. В итоге «Аль-Вахда» победила со счётом 2:0. Сам Бакаев отыграл до 81-й минуты, после чего был заменён. В таблице команда располагается на четвёртом месте, отставая от лидирующего «Аль-Васла» на семь очков.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Полузащитника выпустили только на 85-й минуте, но россиянин сполна воспользовался этим временем и восхитил, кажется, всех. Во-первых, Алексей наконец-то забил. Во-вторых, мог оформить хет-трик. Но в первом случае мяч пролетел рядом со штангой, а во втором — угодил уже в неё. Очень обидно!

В итоге Алексей совершил 10 касаний, нанёс три удара (один — в створ) и отдал 75% точных передач. А ещё заработал оценку 7,02 от портала WhoScored. Это шестой результат среди всех игроков «Аталанты». Очень достойно, учитывая, сколько Алексей провёл времени на поле.

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Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: Zuma\TASS

Россиянин только во второй раз в сезоне остался в запасе «Гавра». Впрочем, неудивительно. Команда не побеждала с начала ноября, поэтому тренер пустился в ротацию состава. Помогло — «Ницце» закинули три мяча уже к 51-й минуте.

Кузяев появился на поле за 10 минут до конца. Набрал 16 касаний, сделал 11 точных передач и выиграл одно единоборство. А в следующей игре Далер наверняка снова выйдет в старте.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

Не лучший матч для Оздоева: россиянин вышел в стартовом составе, но был заменён на 73-й минуте. А по оценкам стал одним из худших игроков команды. Статистика: 81% точных передач, 49 касаний и два выигранных единоборства.

Зато команда Оздоева благодаря победе перегнала «Панатинаикос» и вышла на единоличное первое место в чемпионате Греции. Теперь главное его удержать.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

«Арис» провалил матч 15-го тура чемпионата Кипра. Мало того, что проиграли, так ещё и уступили худшей команде турнира. Кокорин вышел в основе и провёл на поле весь матч. Получилось не очень удачно.

В этом сезоне Александр забил всего два мяча в чемпионате и сделал это в одном матче. Сейчас «Арис» занимает пятое место.

Как сыграли другие?

Магомед-Шапи Сулейманов вышел в основе греческого «Ариса» на матч с ОФИ. Его команда победила — 1:0, а сам россиянин покинул поле на 83-й минуте с хорошими статистическими показателями.

«Карабах» Андрея Лунёва со счётом 2:0 обыграл «Нефтчи» и сохранил уверенное лидерство в чемпионате Азербайджана. А сам россиянин провёл на поле все 90 минут.

«Венеция» проиграла второй матч подряд. На этот раз середняку Серии B, команде «Зюйдтироль» (2:3). Черышев выскочил за 12 минут до конца основного времени, когда «Венеция» уже уступала в счёте. И не смог повлиять на результат.

«Бейтар», за который выступает защитник Григорий Морозов, сыграл вничью с «Бней-Сахнин». Россиянин вышел на поле в основном составе, но был заменён после первого тайма.

Егор Пруцев начал матч «Целе» с «Копером» в запасе. Однако появился на 67-й минуте, после чего команда дважды забила. Это последний матч «Целе» перед зимней паузой. Теперь чемпионат возобновится в феврале.

Роман Нойштедтер вышел в стартовом составе «Вестерло» на матч с «Эйпеном». Его команда победила и обогнала конкурента по нижней части таблицы. Ещё один россиянин — Александр Филин, который выступает за «Эйпен» — весь матч просидел в запасе.

Николай Обольский забил пятый гол в сезоне за «Ибицу». Нападающий отличился в матче с «Антекерой». Его команда продолжает занимать первое место в третьем по силе дивизионе Испании.

Илья Гучмазов не попал в заявку на матч боснийской «Слоги» с «Тузла Сити» (0:3). Другой россиянин, Павел Баранов, вышел в основе, но был заменён после первого тайма.

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Александр Головин пропускал матч с «Лионом» из-за дисквалификации. «Монако» проиграл (0:1), однако конкуренты тоже выступили неудачно. Поэтому отставание от лидеров увеличилось несильно.

Юрий Лодыгин остался в запасе «Панатинаикоса» на матч с «Атромитосом» (2:3). Это уже второе поражение команды в последних трёх матчах чемпионата. «Панатинаикос» отдал лидерство в чемпионате ПАОКу.

Никита Иосифов не попал в заявку «Мирандеса» на матч с «Альбасете». Команда россиянина победила — 2:0.

А Иван Злобин вновь остался в запасе «Фамаликана» на матч с «Эшторилом».