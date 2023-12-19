Революционное решение изменит отношение к судьям. Футбол в Испании станет прозрачнее

В Ла Лиге будут постоянно публиковать переговоры арбитров. Хотя в РФС говорили, что так нельзя.

В Испании приняли революционное решение. Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и руководство Ла Лиги договорились, что теперь после каждого игрового дня будут публиковаться видеозаписи и аудиозаписи с переговорами судей, работающих в поле, и арбитров на VAR.

Введение подобной меры, по словам RFEF, должно улучшить «опыт болельщиков», а также «способствует лучшему пониманию решений рефери», что сделает игру прозрачной. В ближайшее время лига и федерация опубликуют ряд обучающих материалов, которые позволят зрителям и журналистам понять, как будет работать новый проект.

Впервые практика будет применена на Суперкубке Испании, который состоится в Саудовской Аравии: 10 января «Реал» Мадрид встретится с «Атлетико» в первом полуфинале, 11 января «Барселона» сыграет с «Осасуной», а финал пройдёт 14 января. В Ла Лиге старт публикации переговоров запланирован на 20-й тур.

Игроки «Барселоны» спорят с судьёй Фото: Angel Martinez/Getty Images

В этом сезоне судейство в Испании критиковали не меньше, чем в РПЛ – делали это и клубы, и болельщики, и медиа. Роберт Левандовски, например, открыто заявил, что в Ла Лиге «судьи убивают игру», а Хави не раз высказывался об ошибках арбитров в матчах «Барселоны». Карло Анчелотти тоже не молчал: «Вы просите у тренеров уважения, но сами судьи не уважают нас». История с расследованием по «делу Нейгрейры» (якобы Хосе Негрейра, занимая должность вице-президента Технического комитета судей (CTA), получал выплаты от «Барселоны» с 2016 по 2018 гг. за предоставление данных о рефери) также бросала тень на судейский комитет. Теперь же всё должно стать прозрачнее, и отношение болельщиков к судьям, скорее всего, изменится.

Но в последние месяцы отношения между RFEF и Ла Лигой резко улучшились – после многих лет вражды по многим аспектам управления испанским футболом они наконец нашли точки соприкосновения и начали работать в команде. Совпадение это или нет, но потепление настало сразу после ухода Луиса Рубиалеса с поста президента RFEF.

Опыт публикации переговоров судей в Ла Лиге уже был – правда, очень давно: в 2018-м после «класико», в котором впервые работал VAR.

В РПЛ тоже публиковали переговоры арбитров, правда, в нашем случае это делается не на регулярной основе, а весьма выборочно. По словам главы судейского департамента Павла Каманцева, «IFAB и ФИФА разрешают публиковать переговоры только в образовательных целях». Видимо, Ла Лига заключила с органами какое-то особенное образовательное соглашение.